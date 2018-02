Pomůžu, oznámil Tomáš Hrdlička Hradu

Tomáš Hrdlička prý chtěl, aby na Hradě věděli, že je připraven Miloši Zemanovi pomoct. Mimo jiné mu poslal více než 400 tisíc korun na kampaň, kterou oficiálně nevedl. Hrdlička má darovací smlouvu. „Angažovanost v rámci kampaně teď byla marginální. Symbolická ve smyslu, že jsem chtěl těm lidem, kteří to táhli a dělali, říct, že jsem tu a že tu budu, i když to nevyjde,“ rozkrývá motivaci Hrdlička. Před pěti lety pomáhal prý Zemanovi výrazně víc než dnes. Před pěti lety se údajně podílel na formování volební strategie. Teď přispěl jen penězi a tu a tam radou.

Server se pokusil získat stanovisko Hradu k tomu, že Miloše Zemana podpořil Tomáš Hrdlička. Co na to Ovčáček? „Kampani jsem se nevěnoval, nepatří do mé působnosti. Takže žádný komentář,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Kancléř Vratislav Mynář na otázky nereagoval vůbec.

Pro dokreslení situace server dodává, že během rozhovoru v jedné z pražských kaváren se Hrdlička zdravil s členem ČSSD Janem Kočkou. Dobré vztahy prý udržuje také s místopředsedou SPD Radimem Fialou.

autor: mp