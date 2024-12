Poplatky za Českou televizi? „Výpalné, které musí skončit,“ říká šéf Svobodných

Předseda Svobodných Libor Vondráček na svém posledním vystoupení na XaverLive ostře kritizoval připravovanou novelu, která podle něj neodpovídá realitě 21. století. „Vláda se snaží zavést povinnost platit poplatky nejen za televizi, ale také za chytrý telefon nebo internet, protože teoreticky můžete sledovat vysílání České televize. To je nesmyslné! Pokud poplatky vůbec mají existovat, pak by je měli platit jen ti, kteří televizi skutečně sledují,“ uvedl Vondráček.

Podle návrhu by firmy s větším počtem zaměstnanců mohly platit až stovky tisíc korun ročně – jen za to, že vlastní zařízení, které je technicky schopné přijímat vysílání. Vondráček toto označuje za „výpalné“ a poukazuje na fakt, že většina zaměstnanců televizi v práci nesleduje. „Platíte-li poplatek ze psa, máte psa. Ale proč byste měli platit za televizi, když ji ani nemáte nebo ji nesledujete? To je logika z jiného světa,“ dodal.

Svobodní se dlouhodobě zasazují o model, který by veřejnoprávní médium financoval výhradně z dobrovolných příspěvků nebo předplatného. Podle Vondráčka jde o jediný férový způsob, jak zajistit, aby byla Česká televize financována pouze těmi, kdo o její obsah skutečně stojí. „Když se díváte na soukromé kanály, jako je například XaverLive, můžete jim dobrovolně přispět. Proč by to nemohlo fungovat stejně i u České televize? Je načase ukončit tento přežitek minulého tisíciletí,“ vyzývá Vondráček.

Svobodní navíc 12. prosince pořádají konferenci „Stop poplatkům“ na Novotného lávce, kde chtějí toto téma otevřít veřejnosti a diskutovat o budoucnosti České televize. Na akci vystoupí odborníci z různých oblastí a „tajný host“, jehož účast Vondráček označil za „velkou bombu“.