Poprask s registrací. Ministr nevěděl, teď hasí průšvih. V ODS řev, že je nikdo nebude volit

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách poskytuje rámec, který všechny členské státy EU musejí implementovat do své legislativy, ale detaily a rozsah regulace zaleží na každé zemi.

Velké kontroverze vyvolává způsob jejího zavedení v Česku, kde přináší novou povinnost youtuberů a influencerů registrovat se u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato úprava představuje rozšíření původních požadavků směrnice na základě rozhodnutí českého státu. Cílem je regulovat reklamu, chránit děti a zajistit transparentnost obsahu, informoval Seznam Zprávy.

Novinář Michal Půr kritizoval, že zatímco EU směrnici zamýšlela jako rámcovou regulaci digitálních platforem, Česko se rozhodlo jít nad rámec původních požadavků. „Tak co myslíte, chtěla po nás EU registraci influencerů a spol.? Nechtěla, vymysleli jsme si to sami. V té směrnici je regulace, ale další pravidla si stanovují členské státy. A náš stát se rozhodl, že budete posílat papírový dotazník,“ napsal na síti X a zmínil, že jde o práci Ministerstva kultury.

Tak co myslíte, chtěla po nás EU registraci influencerů a spol.? Nechtěla, vymysleli jsme si to sami. V té směrnici je regulace, ale další pravidla si stanovují členské státy. A náš stát se rozhodl, že budete posílat papírový dotazník.https://t.co/SJ0iO9JiZa — Michal Půr (@michalpur) November 21, 2024

Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský se na své platformě X rozepsal o šikaně influencerů: „Až to tu vládní politici budou číst – rozhodování o tom, komu registraci zrušit, a tím ho nutit přestat vysílat, dáváte do rukou RRTV, tedy lidem jako Ladislav Jakl nebo Vadim Petrov. A na ty spory se těším. Každý právník v mém okolí se vám směje. Dobrá práce, to nemohu říct.

Nechci být ‚radící Radek‘, pane ministře Baxo, ale možná jste si to s RRTV měli vyříkat předtím, než začala šikanovat influencerky,“ doplnil Bartkovský.

Nechci být “radící Radek”, pane ministře @MartinBaxa2, ale možná jste si to s RRTV měli vyříkat předtím, než začala šikanovat influencerky… pic.twitter.com/6VoMUzMrRm — Martin Bartkovský (@bartkovskym) November 22, 2024

„Je to úplná klasika. Všichni se vymlouvají na Brusel, ale 90 % s*aček vytvářejí lidé v České republice. Naši úředníci. Směrnice zavazuje státy k regulaci v nějakém rozmezí, ale my si vždycky vybereme tu nejhorší cestu,“ komentoval situaci právník z ODS, Ondřej Šimíček.

Je to úplná klasika. Všichni se vymlouvají na Brusel, ale 90 % sraček vytvářejí lidé v České republice. Naši úředníci. Směrnice zavazuje státy k regulaci v nějakém rozmezí, ale my si vždycky vybereme tu nejhorší cestu. https://t.co/TIKLL4fyuh — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) November 21, 2024

Následně popsal, jak probíhalo schvalování ve sněmovně. „Očividně to nikdo moc nečetl. Hlasovala pro to celá sněmovna, schválila to narychlo, hrozily sankce, byl to další z dárečků předchozí vlády. Sněmovna kromě Babiše (nebyl v práci), Blažka (nebyl v sále) či Rakušana (nedoběhl) a pár dalších. Teď se přou s RRTV o výklad.“

„Vy jste se už úplně zbláznil???“ obrátil se na ministra kultury Martina Baxu (ODS) jeho spolustraník Radim Ivan, který se zapojil do diskuse o nepřiměřenosti takového rozšíření pravidel ze strany českého státu. „To nestačí, že nás nechtějí volit kvůli navýšení koncesionářských poplatků, statusu umělce? To budete dělat rejstřík youtuberů? Četl jste někdy alespoň nějaký dokument ODS, třeba stanovy nebo poděbradské artikuly? To už fakt není možné tohleto,“ dodal vytočeně.

Vy jste se už úplně zbláznil????? @MartinBaxa2



To nestačí, že nás nechtějí volit kvůli navýšení koncesionářských poplatků, statusu umělce? To budete dělat rejstřík youtuberů? Četl jste někdy alespoň nějaký dokument ODS, třeba stanovy nebo poděbradské artikuly?



To už fakt není… https://t.co/TtOm1Z75hi — Radim Ivan ????? (@radim_politik) November 21, 2024

Politici si to podle těchto zpráv zřejmě před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny u youtuberů pořádně zavařili. Petros Michopulos z podcastu Kecy a Politika varuje, že nepozvou žádného člena ODS až do voleb. „Jenom abyste pak nebyli všichni smutní třeba, ale u nás nebude nikdo z ODS až do voleb, nebo dokud tuhle kokotinu neuvedete do normálního stavu,“ napsal v reakci.

Politik ODS Radim Ivan si povzdechl nad tím, že ODS tím proti sobě poštvává i poslední lidi, kteří to s nimi mysleli dobře.

To jsem teď psal, že proti sobě chtějí postvat i poslední lidi kteří to s nima mysli dobre :) — Radim Ivan ????? (@radim_politik) November 21, 2024

Michopulos zašel ještě dále a rovnou ministru Baxovi přes sociální sítě oznámil, že se registrovat u vysílací rady nebude. „Zdravím, Martine Baxo. Chci se vám dopředu udat, protože žádnou takovou registraci, kterou doprasili vaši úředníci, nebudu vyplňovat, ani se nikam registrovat nebo hlásit. Doufám, že si rozumíme. Jsem moc zvědav, co s tím budete dělat, protože já to vím celkem přesně.“

A stejný vzkaz připojil i pro Fialu, Výborného, Pekarovu Adamovou, Bartoše a Rakušana. „Hloupější gold plating jsem neviděl dlouho a implementovat EU nařízení na ochranu dětí tímto orwellovským nesmyslem je myslím důvod k tomu takový zákon bojkotovat, protože nebudu čekat až přijdou jiní sekáči a začnou na tuhle hovadinu přilepovat další nesmysly a z registrace bude povolení. Mějte se hezky.“

Dobré ráno @P_Fiala @MarekVyborny @market_a @PiratIvanBartos a obzvláště hezké pro @Vit_Rakusan jehož poslanec @j_lacina u toho byl zpravodajem. Jak jsem psal níže ministrovi, nebudu se nikde registrovat a už vůbec ne u RRTV. Hloupější gold plating jsem neviděl dlouho a… https://t.co/uniPedIBd8 — Petros Michopulos (Kecy&Politika) (@PetrosKecyaPoli) November 22, 2024

Následně dodal, že se na bojkotu shodl i se svým kolegou z podcastu Bohumilem Pečinkou a nebudou zvát jakoukoli stranu ze současné vládní koalice. Varoval, že z povinné registrace se tímto stylem může brzy stát povolení: „Domluvili jsme se, že dokud vláda a sněmovna ten nesmysl s registrací podcastů nezruší, nebudeme k nám zvát nikoho ze stran, které pro to hlasovaly a budeme rádi, když se k tomu přidají další tvůrci. Považujeme to za nebezpečný a hloupý předpis, který se v budoucnosti může jednoduchou úpravou změnit z registrace na povolení, a proto je potřeba se proti tomu postavit,“ doplnil v dalším příspěvku.

„Poslední informace, kterou mám, je, že se jedná o chybu RRTV,“ odepsal Michopulosovi pirát Jiří Knotek. Konkrétně se prý jedná o chybu v tiskové zprávě. „Dali si do tiskovky to, že se to týká i jednotlivců. Což je blbost. Týká se to pouze platforem. Takže co jsem tak pochopil, tak se má registrovat YouTube, nikoli youtuber(zjednodušene řečeno). Nebráním to, jen sdílím nejčerstvější informace,“ vysvětloval.

Poslední informace, kterou mám, je, že se jedná o chybu RRTV. Konkrétně se jedná o chybu v tiskové zprávě. Dali si do tiskovky to, že se to týká i jednotlivců. Což je blbost. Týká se to pouze platforem. Takže co jsem tak pochopil, tak se má registrovat YouTube, nikoli… — Jiří Knotek (@KnotekJiri) November 22, 2024

Sám Knotek si ale není jistý, jaká informace je pravdivá. „Zkrátka velký zmatek, údajně způsobeny RRTV. Ale je možné, že už jsem zmatený i já. Jak říkám. Pouze posunují poslední informaci, kterou jsem k tomu dostal,“ doplnil.

Zkratka velký zmatek, údajně způsobeny RRTV. Ale je možné, ze uz jsem zmatený i já? Jak říkám. Pouze posunují poslední informaci, kterou jsem k tomu dostal. — Jiří Knotek (@KnotekJiri) November 22, 2024

A zmatení vyjádřil dokonce i sám ministr kultury Martina Baxa: „O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani Ministerstvo kultury žádné informace. Nepovažuju to za užitečný postup. Momentálně se celou věcí intenzivně zabýváme a budeme brzo informovat o našem pohledu na věc. Děkuji všem za strpení,“ uvedl. Posléze doplnil: „Ve 13h budu mít v poslanecké sněmovně brífink ministerstva kultury k nekonzultovanému postupu RRTV ohledně povinnosti evidence tvůrců audiovizuálního mediálního obsahu. Nemáme s radou shodný názor.“

O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani @MinKultury žádné informace. Nepovažuju to za užitečný postup. Momentálně se celou věcí intenzivně zabýváme a budeme brzo informovat o našem pohledu na věc. Děkuji všem za strpení.… — Martin Baxa (@MartinBaxa2) November 22, 2024

Ve 13h budu mít v poslanecké sněmovně brífink @MinKultury k nekonzultovanému postupu RRTV ohledně povinnosti evidence tvůrců audiovizuálního mediálního obsahu. Nemáme s radou shodný názor. @PetrosKecyaPoli @bartkovskym @ilblog @cestmirstrakaty — Martin Baxa (@MartinBaxa2) November 22, 2024

