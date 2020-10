Popravil Prymulu sám Babiš? Pochybnosti okolo fotografií

reklama

Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 10% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 50% hlasovalo: 3954 lidí říká Dolejší v podcastu na serveru Seznam Zprávy a připomíná událost, která Prymulovi v čele resortu zdravotnictví zlomila vaz. Tou byla noční schůzka v restauraci Rios na Vyšehradě s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem.

„Prymula porušil snad všechny zákazy, které sám předtím prosadil. Šel bez roušky, v noci, do restaurace,“ připomněl Dolejší. „A sešel se tam se skoro kmotrem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. No, byl to marketingově opravdu mega průšvih, a chyběl tak snad jen už premiér Andrej Babiš a nějaká lehká děvčata,“ řekl ironicky Dolejší.

Podle Stuchlíkové může být celá událost jeden velký komplot. „Teď všechny zajímá, kdo to vlastně na Prymulu ušil, kdo zavolal novináře z Blesku a co na té schůzce mohli řešit,“ říká Stuchlíková s tím, že teorií je hned několik.

„Zeman mohl hledat nového Rusnoka, a tím měl být právě Roman Prymula. To by se dalo zdůvodnit tím, že je tady pandemie, výjimečný stav a je potřeba mít v čele specialisty, úředníky. Ale Andrej Babiš se o tom mohl dozvědět a pokusil se tento Zemanův cynický plán překazit,“ spřádá teorie Dolejší. „Vím, že je to divoká teorie, ale Babiš je v úzkých a může dělat i nelogické kroky,“ říká Dolejší k tomu, že Prymulův průšvih ještě více oslabil Babišovu vládu.

Přáním Miloše Zemana zavést úřednickou vládu si je ale Dolejší jistý. „Navíc vím, jak fungují média, a je jasné, že fotograf Blesku nebyl ve středu v noci na Vyšehradě náhodou,“ má jasno komentátor. Podle Stuchlíkové bylo navíc zvláštní, že se Babiš údajně o celé věci dozvěděl v pátek ráno, a přitom již odpoledne hlásil, že se chystá za prezidentem Zemanem se dvěma možnými kandidáty na uvolněný post ministra zdravotnictví.

„Navíc to odvolání Prymuly bylo dost rychlé. Sice k tomu hned vyzývala opozice i koaliční ČSSD, ale tohle mě překvapilo. A také v celém příběhu hraje roli Jaroslav Faltýnek, muž, který je známý tím, že vykonává černou práci v hnutí ANO,“ dodává Dolejší.

Zeman je podle něj excelentní intrikář a zbavit se Andreje Babiše by pro něj mělo výhody. „On vždycky uměl kopnout do svých spojenců v době, kdy jsou v úzkých, tak místo, aby jim pomohl na nohy, je ještě dorazil. Tak to bylo s Vladimírem Špidlou nebo Bohuslavem Sobotkou,“ vzpomíná Dolejší s tím, že Zemanova úřednická vláda by mu mohla pomoci.

„On chce, aby dostavbu jaderné elektrárny Temelín dělali Rusové nebo Číňani, a potřebuje, aby mu to vláda odklepla, ještě než odejde. Jako kdyby potřeboval splatit nějak svoji prezidentskou kampaň,“ říká Dolejší s tím, že Babiš je přece jen orientovaný stále ještě na Západ.

O samotné schůzce se navíc ví podle Stuchlíkové velmi málo. „Nevíme, kdo tam byl, nevíme to téma schůzky a je dost pravděpodobné, že už se to ani nedozvíme,“ predikuje Stuchlíková. „A právě to ještě více nahrává mojí teorii, že vlastně není jasné, proč se ta schůzka takhle večer vůbec konala,“ přitakává Dolejší. „Ale když tam byl Faltýnek, tak to určitě nebylo o pomoci amerických lékařů v České republice,“ má jasno komentátor.

„A překvapuje mě, že zkušený člověk jako Prymula, plukovník armády, na tohle Faltýnkovi skočil. Kdyby to byl nějaký začátečník jako Adam Vojtěch, tak budiž, ale tohle mě překvapilo,“ říká Dolejší. Navíc je podle něj zvláštní, že celou kauzu v pohodě ustál právě Jaroslav Faltýnek. „On jenom skončil v takové jako formální funkci prvního místopředsedy hnutí ANO, ale jinak udržel všechny své vysoké funkce,“ podivuje se Dolejší.

Stuchlíková ale upozorňuje, že Faltýnek je již od dob podnikání Babiše jeho opravdovou druhou rukou. „Babiš ho má na takovou tu nepříjemnou práci, do které se on sám pustit nechce. Faltýnek má spoustu kontaktů, dokáže leccos zařídit a měl takových skandálů už několik a nic ho ještě nedokázalo odstřelit,“ vzpomíná Stuchlíková na kauzu policejních odposlechů Faltýnka a šéfa Antimonopolního úřadu Petra Rafaje kvůli mýtnému systému. „A navíc je zapleten do skandálu brněnské buňky ANO, kde je zapleten i jeho syn,“ připomíná další Faltýnkovy kauzy Stuchlíková.

„Faltýnek se s Babišem zná již opravdu dlouho a hodně toho na něj ví, takže Babiš se ho nemůže úplně snadno zbavit, ani kdyby chtěl,“ dodává Dolejší, že je Faltýnek prostě nepopravitelný.

Takzvaná úřednická vláda Jiřího Rusnoka se zrodila v roce 2013, kdy padl kabinet vedený premiérem Petrem Nečasem z ODS kvůli kauze Nagyová. Část občanů Rusnokovu vládu podle průzkumu vnímala jako „vládu přátel Miloše Zemana“. Rusnok navíc musel vládnout několik měsíců v demisi, protože jeho vládě poslanci nevyslovili důvěru. Vše vyřešily předčasné volby v lednu 2014.

