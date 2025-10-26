Poslali miliony, nedostali nic. Jak se na Ukrajině „hospodařilo“

Když se Donald Trump vrátil do křesla prezidenta USA, oznámil, že už to nebude dělat tak jako jeho předchůdce Joe Biden a nebude jen tak sypat peníze na Ukrajinu. Konstatoval, že pokud budou Ukrajinci od Američanů něco chtít, ať už jde o munici či zbraně, mohou si je koupit. Jenže Ukrajinci posílali do USA peníze už za Bidena.
Hlavní roli v tomto příběhu hraje společnost OTL Firearms z Tusconu, která tvrdila, že za patřičný obnos bude schopná sehnat opravdu velké množství raket a starší sovětské munice, kterou budou Ukrajinci umět dobře využít. Šlo o obří obchod, o němž se jednalo už v roce 2022, jenž byl ekonomicky tehdy větší než roční zbrojní rozpočet Estonska, což Financial Times také připomněly.
Smlouva z června 2022, do které mohla redakce listu Financial Times nahlédnout, požadovala dodávku obrovského množství munice na Ukrajinu. Mělo jít o 10 milionů nábojů protiletadlových granátů ráže 23 mm, 56 000 raket Grad, 24 000 minometných granátů a rozsáhlý inventář další sovětské munice.
Jenže Ukrajinci nakonec nedostali ani jeden granát, ani jeden náboj. Ukázalo se totiž, že společnost OTL je jen malou firmičkou, která fakticky nemá kapacitu takovou zakázku zrealizovat.
„Podle arizonských záznamů byla společnost OTL založena v červenci 2020 tehdy 28letým Tannerem Cookem,“ napsaly Financial Times s tím, že Ukrajince mohlo při sjednávání obchodu ovlivnit i to, že společnost OTL z Tusconu zastupoval ukrajinský právník Mykola Karanko. Jenže prý nelze vyloučit ani možnost, že tento ukrajinský právník pracoval ve skutečnosti pro ukrajinské ministerstvo obrany. List Financial Times však dodal, že se tuto doměnku nepodařilo nevyvratitelně potvrdit.
„Karanko dříve pomáhal zprostředkovat zbrojní dohodu společnosti Progress s Irákem, která skončila v roce 2009 občanskoprávním sporem v Texasu, v němž byl obviněn ze zasahování do zbrojního obchodu tím, že se snažil vyplácet provize iráckým úředníkům. Karanko a jeho spoluobžalovaný byli shledáni odpovědnými a byli povinni zaplatit odškodné ve výši několika milionů dolarů,“ napsaly Financial Times.
Ukrajinci se v reakci na tento skandál obrátili na americké soudy, které jim daly za pravdu a nařídily společnosti OTL vrátit zaplacené první sumy plus penále. A společnost OTL od té chvíle mlčí.
Server Ukraine Business News upozornil, že podobných nepovedených obchodů mezi Ukrajinci na jedné straně a pochybnými dodavateli zbraní na straně druhé proběhlo více.
„Další neúspěšná dohoda byla uzavřena s americkou společností Regulus Global v hodnotě zhruba 1,7 miliardy dolarů, kde ukrajinská státní společnost poskytla zálohu ve výši 162,6 milionu dolarů a 14 milionů eur. Několik ukrajinských úředníků spojených s těmito smlouvami je nyní vyšetřováno. Mnoho z těchto problematických ujednání bylo uzavřeno bez řádné hloubkové kontroly,“ napsal server.
autor: Miloš Polák
