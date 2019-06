Poslanci odsoudili opakované útoky na Jakla jako ohrožení svobody

K důvodům prvního usnesení patřilo také napadení poslance opoziční TOP 09 Dominika Feriho, na něhož zaútočili před měsícem dva muži při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Poslanec byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice.

Někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Jakl, který v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD, byl napaden předminulou sobotu v pražském metru. Opětovně podle svého tvrzení čelil fyzickému útoku minulou středu ve Zlíně.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) poslancům řekl, že policie případ šetří a Jaklovi nabídla dočasnou ochranu. Zástupci SPD přesto obviňovali Hamáčka i policii z nečinnosti, proti čemuž se sociální demokraté ohradili. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa by se měl případy zabývat sněmovní výbor pro bezpečnost.

Poslanci SPD se během debaty dostali do sporu především s Piráty o to, kdo vyvolává v občanech nenávist. Přidal se k tomu i předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik, který prý ráno čelil verbálnímu útoku. Neznámý muž mu podle jeho slov řekl: „Komunisto jeden, patříš na šibenici.“ Politici by podle Kováčika neměli zavdávat příčinu k eskalaci názorových sporů, které „různé kreatury mohou přeměnit v útoky fyzické“.

autor: nab