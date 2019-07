Poslanec ANO vytočil sněmovní dámy. Promluvil na téma „žena a mateřská dovolená“

Poslanec ANO Jiří Bláha během rozpravy nad novelou zákona, která má zvýšit rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc zdůrazňoval, že se ve výsledku jedná o pět let vyloučení lidí ze systému. „Dostáváme se do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat třeba do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován. Ti lidé ztratili návyky, které jsou normálně běžné nám všem, kteří chodíme každý den do práce“ uvedl poslanec.

Jeho slova byla odsouzena jak některými jeho stranickými kolegyněmi, tak z řad opozice. Dvojnásobná maminka a poslankyně Pirátů Olga Richterová neváhala poukázat na to, že Bláha káže vodu, ale pije víno. „Má jednu z nejhorších stranických docházek ve Sněmovně. Nevím tak, proč komentuje pracovní návyky, když je sám zanedbává,“ podivuje se poslankyně.

Redakce Blesku se zaměřila na čísla ohledně Bláhovy docházky a soudí, že „asi musel podle své rovnice také strávit spoustu času na mateřské, protože i jako méně výrazný politik se neúčastnil celé čtvrtiny jednání“. Bláha byl totiž omluven z 875 sněmovních jednání, nepřihlášen byl 110krát. Hlasoval pak v 73 %, což vychází tak, že se neúčastnil více než čtvrtiny jednání.

Podle Richterové urazil Bláha velký počet maminek. „Samozřejmě úplně pominul, že k malému dítěti člověk vstává, je to práce na 24 hodin denně a rozhodně to není období, kdy člověk není v jednom kole,“ hájila maminky Richterová, která se diví, že se Bláha k takovému tématu vůbec vyjadřuje. „O mateřské a povinnostech ženy během ní ví jen málo,“ konstatovala.

Ze židle Bláha zvednul i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). „Je vidět, že jste neporodil a nevychovával žádné dítě, protože říct o ženách, které pečují o jedno, dvě a více dětí, že ztrácejí pracovní návyky jako vstávání, to je opravdu naprosto přestřelené,“ vyčetla poslanci ministryně.

Původní zdroj ZDE

A opřela se do něj i Jana Pastuchová (ANO). „Že ztrácí žena návyky? Ona nekrmí, ona nekojí, ona nepřebaluje, ona nevaří, nestará se o svého manžela, nežehlí?“ doplnila dotčeně Pastuchová, která rovněž podotkla, že jeho názory jsou přehnané.

Svůj výrok Bláha obhajuje tím, že jako vlastník několika cukráren a pekařství zaměstnává 150 žen a má tak k problematice velmi blízko. „Podsouvání mé neúcty k ženám na mateřské je jen faul na politickém hřišti,“ uzavřel poslanec.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Bez koňské dávky financí z EU se neobejdeme TOP 09: Stát trestá aktivní matky. Navrhujeme spravedlivější mateřskou TOP 09 by ráda zvýšila mateřskou. Ve Sněmovně pravděpodobně neuspěje Jan Říha: Populace růst nemusí. Sedm milionů lidí by stačilo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab