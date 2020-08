Poslanec Kobza brutálně o Bělorusku: Vysvětlení, proč je pro liberální demokraty tak moc důležité dosadit svého koně

Poslanec Jiří Kobza (SPD) odpovídal na dotazy čtenářů ParlamentníchListů.cz k bouřlivému dění v Bělorusku a k průběhu tamních prezidentských voleb. Byly volby zmanipulované, a může mezinárodní tlak v této věci něco změnit? „My nemáme právo Bělorusům říkat, co mají, či co nemají dělat,“ zní jedna z jeho odpovědí.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v posledních dnech čelí protestům proti výsledkům prezidentských voleb. Právě k nim směřoval první čtenářský dotaz: „Proběhly tam, podle vás, svobodné volby, nebo byly zmanipulovány, jak se píše v médiích?“ zajímá se tazatel o názor poslance Jířího Kobzy.

Kobza začíná obecnou odpovědí, že zmanipulované jsou všechny volby; otázka je, jakou měrou. „Děje se tak ve všech zemích, nejenom v Evropě či v Latinské Americe. Další otázkou je, zda Bělorusové chtějí svůj stát raději vedený byť autoritářem, anebo stát zdevastovaný vývozem demokracie, jako Ukrajina.“

Odsuzovat běloruské volby však v jistém smyslu považuje za „pokrytecké“: „Po tom, co EU mlčela k volbám v Katalánsku, kde španělská vláda krutě rozdrtila katalánské snahy o samostatnost, a po tom, co mlčela k bezprecedentnímu násilí francouzské policie proti protestům žlutých vest za sociální spravedlnost (obě země jsou členy EU), je neslýchaně pokrytecké odsuzovat běloruské volby,“ sdělil Kobza.

Žádná cizí země si podle jeho mínění nemůže osobovat právo zpochybnit volby v jiné zemi jenom proto, že se jí zrovna nehodí, kdo vyhrál. „Rozhlédněte se po světě: prezident Bašár Asad je stále jediný, přímo zvolený a legitimní syrský prezident, rovněž nepřijatelný pro EU. Maršála Haftara v Libyi zvolil parlament, ale EU podporuje samozvance Farádže. Ve Venezuele byl sice zvolen Maduro, ale západ podporuje samozvaného Guayadóa, atd.“ zmiňuje dále.

„Takže, kdo manipuluje běloruské volby, když opozice s 10 % se chystá převzít moc za podpory EU?“ upozorňuje Kobza.

Další čtenář dění v Bělorusku popisuje jako šílené. Nechápe, že někomu přijde v pořádku, a jediné, co vadí je, že před tím svět nezavírá oči. „Vždyť nás třeba po válce také osvobozovali jiní, a lidé to vítali. Teď pomíjím fakt, že Sověti to činili z čistě zištných důvodů,“ ohlíží se zpět do historie.

A přechází přímo k otázce: „Zajímalo by mě ale, jaké jsou podle vás šance, že někdo – ČR, jiné země, EU nebo USA – něco změní? Jak? Lukašenko se evidentně nezastaví před ničím. Nejdřív zfalšuje volby, omezí svobodu slova, útočí na vlastní lidi. Myslíte, že má někdo šanci Lukašenka zastavit?“ zní dotaz.

„Spíše se zabývám, kdo zastaví běsnění evropských liberálů v jejich snaze rozvrátit co nejvíce fungujících režimů, samostatných a soběstačných států, aby si jejich vydrancováním splatily alespoň část dluhů, které svou blouznivou politikou nasekali,“ píše Kobza.

„To, na co poukazujete, se totiž v menší míře děje i v tzv. svobodné Evropě: cenzura, vyhrožování vězením za názor, rozdělování společnosti lží a nenávistí. Děje se to i u nás, viz případ poslankyně Karly Maříkové,“ poukazuje poslanec.

„Bělorusko patří Bělorusům a je na nich, aby si své věci spravovali sami. Zvolení prezidenta Havla nikdo ze zahraničí nezpochybnil. My nemáme právo Bělorusům říkat, co mají, či co nemají dělat,“ uzavírá Jíří Kobza.

