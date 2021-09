Poslanec ODS Krejza očekává, že kampaň ještě pořádně přitvrdí. Babiš je populista, Volný nepatří do demokracie, a Šlachta...

reklama

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10430 lidí

Karel Krejza redakci řekl, že očekával ostrou volební kampaň, ke které zatím nedochází. „Myslím, že se to ještě trochu vyhrotí, takže čekám, že během čtrnácti dnů nabere ještě větší grády. Očekávám podstatně tvrdší kampaň,“ řekl k tomu. To hlavní nás prý rozhodně teprve čeká. Podotkl také, že sám vedl kampaň v regionu a vždy se snažil slibovat jen to, co je možné splnit, což se nyní neděje.

Dlouholetý místostarosta Litoměřic tvrdí, že jsou koalice SPOLU i Piráti se Starosty terčem slovních útoků premiéra Andreje Babiše, protože se jich ve volbách obává. „Jsem přesvědčený, že to tak je, protože Andrej Babiš má úžasný tým kolem sebe, má podklady, informace, kterými nikdo z nás nedisponuje, a má obrovskou ekonomickou sílu. Má informace nejpřesnější a ví, proč co dělá. Jedna věc je téměř signifikantní: on útočí na nepřítele. A já si půjčím slova našeho předsedy, že nejde o nepřátele, ale soupeře,“ vysvětlil Karel Krejza a odmítl, že by při správě věcí veřejných bylo pro budoucnost země dobré přistupovat k někomu jako k nepříteli.

Stát musí šetřit

Stejně jako většina politiků z řad opozice kritizuje státní dluh českého rozpočtu. Za velmi důležitou pak považuje ochotu zabývat se narůstáním tohoto dluhu, která podle Krejzy u této vlády a populistických hnutí chybí. „A hnutí ANO je pro mě jednoznačně populistické. V něm žádná ochota s dluhem něco dělat není, což je první předpoklad,“ uvedl. A jako řešení vidí nutnost větší střídmosti státu. „Stát musí méně utrácet. Není problém na straně příjmové, problém je na straně výdajové. Nesmíme utrácet. Jedná se o šachovou partii, kdy musíte zvažovat všechny aspekty. Pokud je ale vaším cílem střídmý stát, pak to lze realizovat, ale pokud je vám to úplně jedno, tak se výsledek nemůže dostavit,“ řekl Karel Krejza.

Sám čerpá zkušenosti z dlouholetého působení v regionální politice, kde rovněž pracuje s rozpočtem. Principy podle něj fungují stejně. „Máme samozřejmě rozpočet, kde je o několik nul méně, ale principy jsou naprosto stejné. Utratit mohu jen to, co mám, a půjčit si mohu jen tehdy, pokud vím, kdy a z čeho to zaplatím. A navíc si lze půjčit pouze na věci efektivní, ne na žvýkačky, večeři či dovolenou.“ Ani sestavování vlády nebude podle poslance ODS jednoduché: „U majitele hnutí ANO je problém, že on chce vyhrát vždy 100 : 0, maximálně 99 : 1, což je u něj maximální kompromis, který umí, a politika je umění kompromisu. To mě děsí. Četl jsem vyjádření předsedy Petra Fialy, které je velmi striktní. Buď vznikne populisticko-komunisticko-extremistická vláda, nebo jiná vláda,“ uvedl Krejza.

Šlachta? Jen jeden názor

Novým uskupením, která se letos pokoušejí získat přízeň voličů, příliš šancí nedává. „Volný blok není pro mě téma, kterým bych se chtěl zabývat. Za soupeře je nepovažuji. Jejich zájmy snad ani nejsou vládnout, možná ani dostat se do Sněmovny. Tam jde jen o co nejlepší výsledek, zaplatit náklady kampaně, a aby něco zbylo. Lubomír Volný asi není hloupý člověk, ale jeho chování do demokracie nepatří,“ sdělil Karel Krejza a pokračoval: „Hnutí Trikolóra vzniklo, abychom chránili původní pravicové hodnoty, normální rodinu a tak dále, ale personálně nejsou schopni se někam výše dostat. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty má jednoznačného tahouna, kde je podobný osobnostní problém jako u Andreje Babiše. On má vždycky pravdu a pro svoji pravdu je ochoten překročit veškeré limity. Zákony ho nezajímají, protože on je ten, kdo má rozhodnout, jak je to správně, bez soudu, bez důkazů. A to je bohužel problém. Vzhledem k tomu, jaké metody používá, tak ty lidi odsoudil ještě dříve, než získal důkazy. Ze své práce je podle mě už tak ovlivněn, že každý, kdo se jen trochu vymyká chováním, je zločinec. Ale tak to v životě nechodí,“ řekl poslanec.

Psali jsme: Trápení Dominika Haška. Pořád nadává. Myslí už jen na jedno Piráti spadli na 15 procent SANEP: V září by volby vyhrálo Hnutí ANO, nejvíce nespokojené voliče přitahuje hnutí Volný blok Topolánek: Řekněte lidem, že zchudnou a nic nedostanou

Proč Češi hledají spasitele?

Na dotaz redakce, proč Češi věří politikům, kteří se prezentují jako zachránci a spasitelé, odvětil, že může jít o frustraci. „Stále se zamýšlím, jestli je za tím frustrace, že jsme si téměř všichni po devadesátém roce mysleli, že budeme skupina vyvolených, schopných, nejschopnějších, nejbohatších. V průběhu času se ukázalo, jak je to běžné, že je to jen úzká skupina společnosti. Většina z nás jsou průměrní normální lidé a růžová očekávání se nepotvrdila. Nebo je tam druh závisti ke schopným,“ zauvažoval Karel Krejza.

A na podnět redakce si také tipl, zda se do Sněmovny dostane ČSSD a KSČM. „KSČM se do Sněmovny dostane, sociální demokracie to nezvládne. Není tomu tak, že bych nad tím jásal. Nejásám, přece jen je to tradiční, standardní strana a nemyslím, že neustále nová hnutí bez vyzkoušených principů jsou správnou cestou,“ dodal.



Psali jsme: Ministerstvo vnitra: Občanům i volebním komisím pomohou edukační videa i informační web Fiala (ODS): Populisté lžou – a všichni vidíme důsledky A vy děláte kšefty v Praze. Pirát chtěl udávat Babiše, teď trpí Svobodný Vondráček: Zdražení kvůli Bruselu. Babiš souhlasí. Varujte přátele, zastavme to!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.