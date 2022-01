Pošlapávání svobod. Právník Nielsen chce pro politiky zavádějící opatření i trestní postih

reklama

Nielsen v rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa vysvětluje, proč založil institut Pro Libertate, který vystupuje proti nesmyslnosti, neústavnosti a protiprávnosti vládních nařízení. „Specializuji se na informační technologie, za což jsem dostal i tu cenu právníka roku v roce 2018. A s internetem a digitalizací velmi úzce souvisí ochrana osobních údajů a soukromí, které vnímám jako jednu ze základních hodnot a práv, které je třeba chránit a v posledních dvou letech dostává velmi tvrdě na frak,“ uvádí Nielsen.

Jako jeden z nejhorších případů protiprávního jednání označuje vyhlášku o povinném očkování, kterou vydal končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Vyhlášku o povinném očkování z 10. prosince absolutně odmítám a vnímám ji jako velice nebezpečný protiústavní akt. Čistě formálně je to intenzivní zásah do jednoho z lidských práv, které navíc provedl ministr zdravotnictví v demisi, což je absolutně nepřijatelné,“ má jasno Nielsen.

Za poslední dva roky se podle Nielsena zcela změnilo chápání principu demokracie. „Základem demokracie jsou lidská práva a svobody a ve chvíli, kdy se objeví nějaká potřeba ve prospěch veřejnosti, která ty svobody potlačuje, tak se musí postupovat velice citlivě a obezřetně. A my postupujeme úplně opačně, ten nátlak na plošné očkování je zářným příkladem porušování práva na dobrovolnost souhlasu. Je to až úsměvné, že mluvíme o dobrovolném očkování, když jsme zavedli absolutní diskriminaci neočkovaných osob, a to vůbec nemluvím o informovanosti,“ štve Nielsena.

„Nestavím se obecně proti očkování, ani proti tomu, že v některých momentech může mít veřejné blaho přednost před svobodami jedince, ale musí k tomu být jasné a pravdivé informace a každé takové omezení svobod musí být pečlivě promyšleno, aby zasahovalo do práv lidí co nejméně. A to se neděje po celou dobu pandemie,“ tvrdí rezolutně právník.

Pandemie koronaviru podle něj navíc neznamená takový stupeň nebezpečí, aby se tlak na plošné očkování vůbec musel vyvíjet. „V případě očkování proti koronaviru ten stupeň nebezpečí není tak masivní, aby by bylo ve veřejném zájmu takto razantní omezení svobod. To by se muselo jednat opravdu o nějakou smrtelnou epidemii, což tady nenastává. Navíc očkování nebrání ani přenosu viru, takže tu máme tlak na vakcinaci, která ale tu epidemii neukončí,“ nechápe Nielsen a dodává, že většina populace očkování ani nepotřebuje, protože jim smrtelné nebezpečí nehrozí.

Problém je podle právníka také v tom, že se v západních demokraciích dlouhodobě uvažuje tak, že politici nesou jen politickou odpovědnost a ne trestní. „Já o tom přesvědčený nejsem a je škoda, že i orgány činné v trestním řízení zatím z nějakého důvodu spíše chrání ty politiky, kteří jsou zodpovědní za ten současný stav. To hodnocení trestních činů probíhá trochu zvláštně, protože podle mě například vynucování testů ve školách nebo v zaměstnání může naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přesto se zatím neobjevil žádný případ, kdy by byl někdo za to dohnán k odpovědnosti,“ vadí Nielsenovi.

Nejvíce podle Nielsena v rámci nesmyslných protiprávních opatření trpí děti. „Já nejsem v životě jenom právník, ale také rodič, a to, co se děje na dětech, považuju skutečně za zrůdnost. A nejde jenom o roušky, ale i o to, že ty děti ztratily nějaký pevný režim. Nevědí dne ani hodiny, kdy bude zavedena on-line výuka, kdy se dostanou do karantény, a to navíc nezákonně,“ kritizuje opatření Nielsen.

„Přijde mi, že právě ochraně dětí bychom se měli věnovat nejvíce, protože ministerstva zdravotnictví a školství se očividně nezamyslela nad duševním zdravím a rozvojem dětí. Zdraví se totiž nezakládá jen na fyzickém blahu, ale i na psychickém a sociálním blahu. Pokud dětem v rámci udržení fyzického blaha, což je navíc u dětí téměř zbytečné, protože pro ně není covid nebezpečný, ničíme psychiku a sociální vztahy, tak je to naprosto nepřijatelné,“ vysvětluje právník.

„Ale pevně věřím, že to je dočasné a že to porušení práv za poslední dva roky už bylo tak intenzivní, že se spravedlnosti dovoláme a může to spočívat i v trestní odpovědnosti politiků. Ten problém ještě zdaleka není u konce a je potřeba, aby zákonodárci a české soudy vytvořili jasné mantinely, ve kterých se budeme do budoucnosti pohybovat, jak budeme řešit případné nové epidemie,“ dodává Nielsen.

Psali jsme: Tlak a kecy novinářů: V Senátu proti povinnému očkování. Velká věc Zlí rodiče, hodní ředitelé? Ne. Vakcína a jiné: Právník musel vystoupit Vláda občanům prostě lže. A pod Válkem to nejspíš nebude jiné. Diskriminace, segregace. Státní moc opustila cestu práva, varuje advokát Nielsen Vláda způsobuje dětem psychické útrapy. Právník sepsal rodičům návod, jak tomu čelit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama