Poslední slova před demonstrací. „Oni vědí, že půjdou od válu.“ Rajchl ostře

A teď přichází korespondenční volba. To bude jejich plán na ty příští měsíce. Oni už moc dobře vědí, že půjdou od válu. A že jediné, co je může zachránit, je změna pravidel hry, to znamená zavést korespondenční hlasování, které prostě a jednoduše není v souladu s Ústavou, s ústavním pořádkem v České republice. Protože nezaručíte, že se jedná o volbu tajnou. V žádném případě ne o volbu tajnou a dokonce svobodnou. Nikdy v tu chvíli nemáte šanci zjistit, kdo nad tím člověkem, který vyplňuje ten korespondenční lístek, stojí a kdo mu diktuje, co tam má napsat. Nikdy nezaručíte to, že si někdo začne ty hlasy kupovat, že bude chodit po lidech, kteří nechodí k volbám, a za padesát, sto korun si nechá prostě od nich podepsat korespondenční lístek, který bude následně adresovat, posílat dál,“ sdělil Rajchl – a hovořil o tom, že jde o otevření Pandořiny skříňky, kdy následně už volby nebudou férové.

Volba musí být za všech okolností tajná a svobodná. To znamená, že musíte dojít za tu plentu a za tou plentou jste prostě jenom vy sám, nikdo jiný tam s vámi nemůže být. A můžete se rozhodnout hodit tam lístek, jaký chcete. To je to nejdůležitější, to je ta svoboda a tajnost té volby. A oni moc dobře vědí, že bez té korespondenční volby nemají šanci, proto se ji budou snažit za každou cenu prosadit. A pan Rakušan už se ani nestydí to říkat úplně otevřeně – že i přes obstrukce opozice tu korespondenční volbu prosadí za každou cenu.

V téhle době že ji nejvíc potřebujeme – v době, kdy máme závratnou inflaci, sekeru ve státním rozpočtu 166 miliard, kdy jsme zjistili, že pan Stanjura je tak skvělý počtář, že udělal drobnou chybičku ve výši 60 miliard korun v rámci rozpočtu, kdy snižujeme valorizaci důchodů, aby se nám vůbec ten rozpočet nerozpadl, kdy jsme opravdu pod tlakem – kolabuje nám Česká pošta, České dráhy jsou podle mého názoru na řadě hned potom.

To opravdu teď to nejdůležitější, co potřebujeme, je zavedení korespondenční volby? Je to jenom snaha, aby prostě si zajistili tu svoji pozici i dál, a když se jim nepůjdeme postavit, a necháme to být, tak se dočkáme toho, že nás budou 2,5 roku demolovat a devastovat dál a za dva a půl roku přijdou korespondenční volby, kdy si to zase udělají tak, aby mohli setrvat v té vládě,“ upozorňuje Rajchl.

Podle něj není nic důležitějšího – než to zastavit. „Nemůžeme čekat, nemáme opravdu čas na to, že bychom dovolili dál decimovat tuhle zemi. Že bychom jim dovolili zajistit a připravit tu pozici na další volby prostřednictvím korespondenčního hlasování, která už nebude poskytovat žádnou další volbu, žádnou další možnost a skutečně prostě to dopadne tak, že oni vyhrají ty volby a budeme dál nadávat... Dalších pět, deset let," dodal Rajchl.

„Pokud se nepostavíme za tuhle zemi, nebudeme mít šanci další dva roky – a možná daleko delší dobu – s tím cokoliv udělat. Dnes je načase, abychom se sešli na tom Václavském náměstí a ukázali, že nás není málo! Lidí, kteří jsou nespokojení, je strašně moc, ale to bylo v těch minulých režimech také, ale vždy to shořelo na tom, že zůstali doma, s tou nejhloupější výmluvou, která existuje – ono to nějak dopadne.

Ano, nějak to dopadne, ale pokud se o to nepřičiníme, pokud něco neuděláme, tak to nedopadne dobře. A já myslím, že je to povinnost každého člověka vůči našim předkům. Pamatuji si svého tátu, který nesnášel tu dobu komunismu, té cenzury, toho všudypřítomného státu lezoucího lidem do života, kdy všichni museli říkat ne to, co myslí, ale to, co prostě strana a vláda chce slyšet. Já jsem to zažil, vím, jak ho to neuvěřitelným způsobem frustrovalo. A já prostě nedovolím to, aby tohle musely zažívat moje děti,“ dodal Rajchl, že se odmítá dívat na pokračování demolice této země.

„Pokud chceme něco změnit, jsme povinni pro to něco udělat. Jsme povinni stupňovat tlak na vládu, která prostě ničí naši zemi. Ničí ji zcela úmyslně a zcela programově. Devastace, naprostý rozvrat veřejných financí, který nám hrozí, který prostě vidíme po tom, co pan Stanjura, který absolutně nemá... Může hlídat tak leda pokladnu v kině, ale určitě ne státní pokladnu.

Tak tohle je prostě věc, kterou v žádném případě nemůžeme dopustit. Je to povinnost vůči našim dětem, je to povinnost vůči naší zemi. A pokud to neuděláme, tak pak si budeme zase říkat za půl roku, ať už někdo něco uspořádá, ať už někdo něco svolá, my tam určitě přijdeme, a budeme pořád v tom bludném kolečku, ve kterém už jsme několik let. Já chci z toho kolečka vystoupit. Chci vystoupit z té velmocenské šachovnice, kdy česká vláda plní úkoly lidí, kteří prostě jsou nad nimi, kteří je financují,“ sdělil Rajchl.

A zároveň hovořil o tom, že rozhodně chce nenásilný protest. „Nechceme vládnout této zemi, ale sloužit občanům,“ řekl k cílům demonstrace.

