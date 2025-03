Pospíšil odchází z magistrátu. Chce se věnovat dceři a sněmovním volbám

Pospíšila ve funkci radního pro kulturu a cestovní ruch od května nahradí zastupitel města a radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek. Na pozici náměstka primátora ho nahradí radní pro infrastrukturu Michal Hroza. Pospíšil by měl rezignovat 24. dubna na jednání městského zastupitelstva s účinností od 1. května.

Slabihoudek chce zachovat kontinuitu v Pospíšilových projektech. „Proto mou prioritou bude dotažení klíčových investic u rozjetých projektů zahájených za Jiřího Pospíšila. Ať už jde o tu největší, tedy celkovou rekonstrukci Divadla na Vinohradech, nebo například rozšíření prostor Švandova divadla či obnovu vyhořelého kostelíku svatého Michala,“ uvedl podle informací CNN Prima News a dodal, že se chce zaměřit také na podporu komunitního umění a kultury v městských částech.

Pospíšil podle tiskového prohlášení TOP 09 rezignuje z osobních důvodů. Chce se prý naplno věnovat dceři, kterou Pospíšilovi odnosí kamarádka. O dítě se bude starat spolu se svým partnerem, plzeňským politikem ODS Janem Šaškem.

„Budu s dítětem doma. Aktivně bude výrazně pomáhat můj partner, tím, že SPOLU neuspělo ve volbách v kraji, má čas,“ uvedl Pospíšil.

Pospíšil zůstane řadovým radním a chce se nadále věnovat problematice spojené se zvířaty. „Nikdo jiný to nedělá, nemám to komu předat. Tam jsem spíše aktivista než politik. Jako právník mám potřebu pomáhat a teď jsou to pro mě zvířata,“ řekl Pospíšil.

Pospíšil zdůvodňuje konec v pozici radního a náměstka primátora budoucím rodičovstvím, zároveň ale bývalý europoslanec získá čas pro kampaň před podzimními sněmovními volbami, pro které byl zvolen volebním lídrem TOP 09 na společné kandidátce SPOLU.

„Na podzim, tím že jsem byl trochu hozen do vody a musím, chci pomoci TOP 09, budu kandidovat, ale zdůrazňuji, jsme na to dva. Honza se do výchovy a péče výrazně zapojí. Myslím si, že péče bude zajištěna,“ vysvětlil.

