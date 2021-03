Postavím Radu ČT, jak řekne Václav Moravec, sdělil Pavel Novotný z ODS. „Ty p*čo, n*gr v obecním rozhlase,“ vzpomenul svůj přešlap

reklama

„Vy se jim hlavně nesmějte, jsou to fanoušci poslance Volného, to jsou naprostí idioti, nebudeme jim říkat, že jsou to kreténi. Oni si myslí, že když nebudou nosit roušky, že bude vše v pořádku, a že pan Volný má pravdu. Je to banda debilů,“ zašeptal do éteru Novotný. „Č.raci od Volného si můžou říkat, co chtějí,“ poukázal zároveň na vysokou úmrtnost. „A musím trochu zase zpomalit nebo mi ty buzeranti od Volného budou zase psát něco o fetování,“ reflektoval své zrychlené tempo Novotný a snažil se být soustředěný.

Voliče Okamury, Babiše a Volného strčil do jednoho pytle. „Těm se nesmíme smát. Musíme je vzít kolem ramen a opatrně je odvést. Neříkejte jím opice, jsou to jenom debilové. To, že Volný je píča, která je chytrá, to se neví, ale já už to vím. On s nima hraje stejný battle jako Okamura,“ pokračoval řeporyjský starosta.

Voličům Volného doporučil, aby se ho zeptali, proč ho Tomio Okamura vyhodil ze svého hnutí SPD, šlo prý o konkurenci. „Je to ve skutečnosti proto, že Okamura tam nechtěl dalšího výrazného politika. Samozřejmě Volnému vadilo, že Okamura stranu rozkrádá. Volný je inteligentní a dělá si z vás ještě větší prdel než Okamura,“ vysvětlil Řeporyjec.

Následoval útok na Novotného v diskusi: „Jestli jsem to dobře pochopil, děláš tu ze sebe idiota,“ napsal jeden z diváků, kterého Novotný uvedl jako fanouška poslance Volného, a reagoval: „Ne, to si nepochopil. Idiot si ty, že volíš Volného,“ vzkázal mu řeporyjský politik.

Starosta Novotný předeslal, že odmítá jakékoliv pozvání do pořadu Lubomíra Xavera Veselého. „Rozhodl jsem se, že ke Xaverovi už nebudu chodit. Nebudu chodit do televize, kde dostávají prostor nacisti,“ poznamenal.

A rozpovídal se i o tom, jak se baví na svém obecním úřadě, kde nedopatřením zaznělo slovo „negr" v tamním rozhlase. „Pustili jsem si desku Tři sestry a zpíváme, a najednou zazní v písni slovo ‚negr' prostě. Tak si říkám: ty píčo, negr v obecním rozhlase, to není moc dobré. To by se líbilo možná tak fanouškům poslance Volného," popsal, jak sám sebe překvapil, co za písně v Řeporyjích lidem pouští.

Věnoval se výsledkům letošních parlamentních voleb. „Těm kryplům, co volí Volného a Babiše, bych vzkázal: V příštích volbách Babiš dostane 25 procent hlasů. Bude hrát o život. Kampaň pojede v srpnu a v září, bude to největší volební kampaň v dějinách. Prchal odvede to nejlepší, co bude slibovat bude fascinující. Volby ale vyhrajou Piráti a STAN, bohužel. Ale ten náš debilní národ opět dá čtvrtinu hlasu Babišovi. Tedy jen těsně to nepostaví Babiš s Okamurou a komunistama,“ zněla jeho predikce.

Prozradil, jaký pobírá plat, v rámci vysvětlování, že Babiše budou volit vedle seniorů i státní zaměstnanci. „Mně jako starostovi městské části zvedli plat asi třikrát. Díky Babišovi beru 46.000 čistého, prostě asi o šest tisíc,“ uvedl. Jestli si někdo naivně myslí, že zdravotníci, policisté a úřednící v tom nechají Babiše vykoupat, tak se podle Novotného plete. „Přestaňte už fňukat nad tou naší zkurvenou, zpíčenou vládou plnou zmrdů,“ prohlásil Novotný.

„Zeman i Babiš byli zvolení demokratickou volbou,“ vyjevil. „Řídí nás tu blábolící zlodějský psychopat a prezident Zeman je blábolící senilní debil, ehm... hajzl,“ nešetřil nevyšší ústavní činitele.

„Opozice ani nemůže shodit Babišovu vládu, protože pak má okamžitě slovo druhý zmrd – prezident Zeman, který pak složí úřednickou vládu,“ pogratuloval tím všem jeho voličům. „Voličům Zemana, kteří jsou idioti, vyčítám, že když ho volili podruhé, viděli, že na tu funkci už fyzicky nemá,“ doplnil starosta.

Popsal, jak probíhaly prezidentské volby 2018 v jeho rodině, která celá nakonec volila Jířího Drahoše. „Já chtěl volit Topolánka, přijdu k naším a tam v prvním kole leží na stole Drahoš. Táta řekl, že by chtěli, aby šel už Zeman do prdele. Tak jsem ze své obálky vyndal Topolánka a celá rodina jsme šli volit Drahoše,“ upřesnil Řeporyjec.

Diváky byl vyzván, aby se vyjádřil k dění na Ukrajině: „Ukrajince miluju, jsou to moji přátelé. Myslím si, že by měli ale své prezidenty zavřít do vězení. Strašně se stydím za Českou republiku, jejíž prezident odcestoval v době invaze na Krym do Ruska na vojenskou přehlídku,“ řekl na adresu Miloše Zemana.

Během řečnění se velmi rozčílil kvůli zdražování tabákových výrobků. V únoru stoupla tabáková daň a průměrná cena krabičky cigaret se vyšplhala ke 110 korunám. „Zkurvená vláda, ty vole, zpíčená vláda,“ volal Novotný směrem ke kabinetu. „Nejdřív mi sebrala borůvkové camelky, nevím proč. Zmrzdi! Přitom kuřácí jsou nejspolehlivější plátci daně. Každé ráno jdeme do té zkurvené trafiky, dáme tam kilo a jdeme do píči,“ popsal Novotný svá rána.

Poté svůj problém personifikoval: „Proč mi ta píča Schillerová dvakrát zdraží lehké Mallbory stovky? Asi se na to kouření brzy vyseru,“ spráskl rukama nad ministryní financí. K sestavení současné české vlády poznamenal: „Mám tam ale dva kamarády, tak nebudu říkat, ať chcípnou.“

Na přetřes přišlo i zpravodajství České televize. „Česká televize a Český rozhlas jsou nejserióznější média v zemi. Zpravodajství České televize můžete věřit a byl bych moc rád, kdyby do něj politici přestali zasahovat,“ konstatoval Novotný.

Zasnil se, že až on bude předsedou vlády, tak po svém naloží i s Radou ČT. „Postavím tu radu tendenčně, jak řekne Moravec a celá ta parta,“ zopakoval, že jestli něčemu věří, pak právě zpravodajství ČT. „Kdykoli jsem byl v prdeli a potřeboval jsem pomoc od novinářů, vždy mi pomohli reportéři ČT,“ dodal starosta Novotný, podle nějž média veřejné služby odvádějí skvělou práci.

