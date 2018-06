Potkali se Čečenci, Afghánci a Srbové. Dopadlo to velmi zle

K incidentu došlo v noci z 1. října loňského roku u stanice metra Landesgericht. Hlavním obžalovaným je původem čečenský exboxer, který se onoho večera pohyboval v tomto prostoru se svým bratrancem a dvěma afghánskými přáteli. Čtyřčlenná skupinka se potkala se třemi Srby a došlo mezi nimi ke slovní potyčce. Slova brzy vystřídalo násilí, které skončilo tragicky. Dvaadvacetiletý Srb byl ubodán k smrti a jeho o tři roky starší kolega utrpěl vážná zranění.

Nůž na oba Srby vytáhl zmiňovaný Čečenec, který v Rakousko žije od svých deseti let. Ze záběrů bezpečnostních kamer vyplývá, že násilí rozpoutali Srbové. Jeden z nich nejprve srazil bratrance hlavního obžalovaného a poté se vrhl také na něj samotného. V tu chvíli bývalý boxer vytáhl svůj nůž a dvaadvacetiletého Srba osmkrát zasáhl do různých částí těla. Mimo jiné do plic, další bodnutí zasáhlo tepnu.

Poté Čečenec soustředil svoji pozornost také na druhého srbského útočníka. Toho bodl do hrudníku a dvakrát do podpaží. Čečencův advokát založil obhajobu na tom, že šlo o nutnou sebeobranu. V tomto smyslu také před soudem hovořil i samotný obžalovaný, který tvrdil, že měl ze Srbů velký strach. Poukazoval přitom také na jejich tělesné parametry. Porota se však poměrem hlasů 6 ku 2 shodla na tom, že meze nutné sebeobrany překročil.

Soudkyně Claudie Zöllnerová se obžalovaného podle deníku Kronen Zeitung ptala, proč coby bývalý boxer nepoužil k sebeobraně své ruce. „Bránil jsem se jen proto, že jsem se obával, jak to celé může skončit. Sám měřím jen 172 cm a vážím 70 kilogramů. Srbové byli všichni hrozně vysocí a hřmotní. Myslel jsem si, že moje rány je jen ještě více rozdráždí a potom mě zabijí. Nůž jsem použil ze strachu o svůj život.“

Soud vynesl rozsudek, podle kterého by měl Čečenec příštích dvacet let strávit ve vězení. Rozsudek je však zatím nepravomocný a lze očekávat, že se proti němu některá ze zúčastněných stran odvolá. Státní žalobkyně Viktoria Berenteová se zatím nevyjádřila a advokát obžalovaného Čečence Rudolf Mayer si vzal čas na rozmyšlenou.

Psali jsme: Jak přistěhovalcům otrávit Rakousko? Vídeňská vláda ukazuje cestu, jak proti migrantům, chválí Robejšek Migrant ve Vídni zle zacházel se dvěma bezdomovkyněmi. Zamkl je v místnosti a pak... Děsivá vražda sedmileté dívky v Rakousku: Čečenský imigrant jí málem uřízl hlavu Ve Vídni se raději vyhýbejte nemocnicím, píší nejčtenější rakouské noviny. Agresivní skupiny nespokojených imigrantů klidně zaútočí i nožem



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro