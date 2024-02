Potřebují schválit miliardy. Najednou se straší Ruskem a „hrozbou“

reklama

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9863 lidí

V úterý Senát USA schválil návrh zákona o pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu ve výši 95,3 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun).

Návrh nyní zamířil do Sněmovny reprezentantů. Ekonom Pavel Šik, okomentoval, jak se zde balíček schvaluje za pomoci strašení lidí:

„Tak si ukážeme, jak funguje americká politika. Dnes se objevila zpráva předsedy zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů Mike Turnera (republikáni), který je jedním z nejtvrdších zastánců financování Ukrajiny za republikány a právě se vrátil z Kyjeva:

‚Stálý výbor Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby dnes zpřístupnil všem členům Kongresu informace týkající se vážné hrozby pro národní bezpečnost. Žádám prezidenta Bidena, aby odtajnil veškeré informace týkající se této hrozby, aby Kongres, administrativa a naši spojenci mohli otevřeně diskutovat o opatřeních nezbytných k reakci na tuto hrozbu.‘

Okamžitě to věděla reportérka CNN Katie Bo Lillisová, která se věnuje zpravodajství a národní bezpečnosti. Prý i její krásná kolegyně Natasha Bertrandová, která se věnuje Pentagonu a národní bezpečnosti, o tom slyšela od společných zdrojů a ihned napsala na svůj twitter, že ‚destabilizující zahraniční vojenský potenciál‘, který je zmiňován, je ruský.

Fotogalerie: - Pryč s Green dealem

Okamžitě byl vydán článek na CNN, jak Sullivan bude jednat s Turnerem, zdali to Biden odtajní, nebo ne (i když se Sullivan trochu divil, že s tím nešel Turner za zpravodajci, ale za médii, což na CNN nestálo). V článku byla i pasáž, která se mi velice líbí: jeden ze zdrojů, který se se zpravodajskými informacemi seznámil, potvrdil, že ‚se skutečně jedná o vysoce znepokojující a destabilizující‘ ruskou schopnost, ‚o níž jsme byli nedávno informováni‘.

Na tiskové konferenci Bílého domu se ptal reportér zástupce NSA: ‚Měla by být veřejnost znepokojena?‘ Zástupce NSA odpověděl: ‚Uhhhh... nevím.‘

V 18.45 hodin se Jim Himes, republikán a člen výboru Sněmovny reprezentantů, snažil situaci zklidnit, že ‚vážná hrozba pro národní bezpečnost‘ není příliš naléhavá a že ‚lidé by neměli panikařit‘.

Ale to už se všude objevila zpráva, že ‚jeden z představitelů amerických zpravodajských služeb údajně uvedl, že hrozbou pro národní bezpečnost, kterou chce Kongres odtajnit, je ‚vysoce znepokojující a destabilizující schopnost vytvořená ruskými ozbrojenými silami‘. A jelikož se jedná o republikána, je to i hlavní zpráva na Fox News, AP, NBC News, The Hill atd.

Děsivé a šokující! Chvilka napětí, americká veřejnost se bude chvíli bát, objednávky zahradních bunkrů místo bazénů raketově stoupnou a pak veřejnost zatlačí na poslance, ať schválí proboha už konečně ten balíček a Ukrajinci to vyřeší!

Tuším nějaké velké tajemství, jako že Rusové mají opravdu hypersonické rakety, americký politický marketing,“ uzavírá ekonom Pavel Šik.

Uvolnění nových financí by navýšilo celkové americké investice do války na 170 miliard dolarů. Prezident Biden se nechal slyšet, že s tímto krokem se nesmí již déle otálet. „Podpořit tento návrh znamená postavit se Putinovi, odpor proti němu hraje Putinovi do karet,“ zdůraznil Biden. Vyzval republikánského šéfa sněmovny Johnsona, aby senátní návrh předložil k hlasování. Ve sněmovně, kde mají republikáni těsnou většinu, by měl balík čelit silnějšímu odporu, než tomu bylo v Senátu.

Psali jsme: Šok pro Ukrajinu z Německa. Rusové mají podrobné seznamy „Tu ochranku mám ze zákona!“ Pískot na Rakušana v mostecké Severce. Kdo mu estrády platí? „Já jsem to neviděl, ale mám jasno.“ Putin, Carlson a český učitel Ukrajina hnědne, a není to výmysl Putina. Jan Schneider cituje z amerického časopisu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama