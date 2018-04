Pouze na PL: Lidskoprávní klinika, studentská laboratoř lidských práv a mnohé další. To se studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. O kousek dál ve Vsetíně loni nebyl ani jeden zednický učeň

„Během výuky jsou analyzovány praktické příklady a případové studie z oblasti uprchlického práva – vyhledávání informací o zemi původu, uprchlictví sur place, situace vnitřního ozbrojeného konfliktu, možnost vnitřního přesídlení,“ uvádí univerzita k možnosti studia právní kliniky uprchlického a cizineckého práva.

Jednotlivé bloky jsou prý zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností při aplikaci uprchlického práva, přípravu či analýzu relevantních písemností, řešení příkladů z praxe a práci s judikaturou, to vše při rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí.

Pamlsek pro studenty, to je právní klinika uprchlického a cizineckého práva. JUDr. Maxim Tomoszek – garant kliniky

„Skutečné případy budou studenti řešit díky spolupráci s nevládní organizací SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty). Výuka bude zajišťována s odborníky z praxe, kteří se na oblast uprchlického práva specializují,“ láká zájemce škola, založená již v roce 1573, na svých stránkách.

U zmíněné Environmentální právní kliniky najdete i samostatný popis: „Je určena zejména studentům, kteří mají zájem se specializovat v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti si prohloubí znalosti z dané oblasti a vyzkoušejí aplikaci právních předpisů na konkrétních případech a případových studiích pokrývajících řadu oblastí (např. územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, místní referendum, nakládání s odpady, atp.). Na běhu kliniky se podílí nezisková organizace Hnutí Duha.“

Výše uvedený čtenář Vladimír L. spolu s výpisem oborů upozornil také na to, že zatímco v Olomouci probíhají všelijaká studia, „v největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně“. I to naše redakce ověřovala. A výsledek? „Vloni jsme nepřijali ani jednoho, letos máme zatím přihlášené tři vzácné kousky a budeme bojovat, abychom si je vůbec udrželi, je to obrovský problém v dnešní době. Na učilišti v sousedních Valašských Kloboukách jich mají přihlášených pouze pět,“ sdělil naší redakci ředitel SOŠ Josefa Sousedíka Josef Slovák.

autor: B. Richterová a T. A. Nový