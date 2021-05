Povinné vakcíny? Věci, které v Česku lidé nevědí. Cenzura, blokace, bojí se doktor Hnízdil

Celostní a rehabilitační lékař Jan Hnízdil si trvá na tom, že vláda Andreje Babiše přivodila svými proticovidovými opatřeními více škod než samotný koronavirus, ale ten, kdo si to dovolí říct, bývá označen za dezinformátora. Podle Hnízdila stojíme na počátku proměny naší civilizace. Podle jeho názoru už nic nebude jako dřív. Dnes podle něj žijeme v zemi, kde kabinet vládne pomocí strachu a vydává zákazy a příkazy, ale lidé by měli vědět, že tyto zákazy budou platit jen do chvíle, než je začnou lidé ignorovat. A povinné vakcíny? Doktor Hnízdil má za to, že k Čechům se některé informace jednoduše nedostaly.

Doktor Jan Hnízdil má za to, že k epidemii koronaviru se mělo v České republice přistupovat jinak. V širší perspektivě. Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 51% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 10919 lidí

„Někdy v březnu, v dubnu loňského roku jsem dopisem požádal Českou lékařskou společnost, pana prezidenta, profesora Svačinu a prezidenta komory nebo lékařskou komoru, aby ustavili odbornou komisi, ale složenou nejen z lékařů epidemiologů, ale lékařů z praxe, psychologů, psychiatrů, sociologů, ekonomů a právníků. Tedy aby to byl skutečně multidisciplinární tým, a vláda nenaslouchala jenom epidemiologům a virologům, protože to je problém, který se týká všech těchto odborností. A z lékařské komory mi vůbec neodpověděli. A pan profesor Svačina, prezident České lékařské společnosti, mi odpověděl, že jako držitel zlatého Bludného balvanu mám držet ústa a respektovat nařízení ministerstva. A takováto multidisciplinární komise tady není dodnes, dodnes to tahají jako králíky z klobouku. Vytáhnou jednoho epidemiologa, pak vymění hygieničku. Byla tam Rážová, Svrčinová, Gottwaldová. Byl tam Prymula, Maďar, Blatný. Skutečně tady neexistuje nějaká koncepce zvládání situace. Ale ta musí skutečně zahrnovat všechny potřebné odbornosti, nelze to omezovat na epidemiology a hygieniky, protože tady už musíme velmi důkladně posuzovat nejen nebezpečnost viru, ale také dopady restrikcí. Protože v medicíně platí, že léčba nikdy nesmí poškodit pacienta víc než ta nemoc. Ale my se dostáváme do situace, že – v uvozovkách – léčba v rukou vlády má mnohem více zničující dopad na populaci než samotný koronavirus,“ konstatoval Hnízdil v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti.

Řekl, že odborníci, kteří vystupují jinak, než si žádá vláda, se do médií nedostanou nebo jsou označeni za dezinformátory.

Prohlásil také, že jsme na začátku civilizační změny.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 17% Většinou ano 21% Většinou ne 18% Nikdy 44% hlasovalo: 13656 lidí

A znovu zopakoval, že to vidí tak, že některé informace se k českým lidem zkrátka nedostanou. Např. informace, že v Dánsku vypukly tak velké protesty, že zablokovaly v podstatě povinné očkování. I v České republice podle Hnízdila platí, že restrikce budou platit jen tak dlouho, jak dlouho si je lid nechá líbit.

Lidem zdůraznil, že když je někdo covid pozitivní, ještě to neznamená, že je nemocný nebo infekčně nebezpečný pro své okolí.

Očkování ve velkém proti koronaviru označil Hnízdil za pokus na lidech, o kterém podle jeho názoru nevíme, co všechno může vyvolat. Zdůraznil také, že k očkování nesmí být nikdo nucen. Stejně tak nesmí být nucen sdělovat zaměstnavateli, zda byl očkován, či nebyl očkován. Ani praktičtí lékaři to podle Hnízdila nesmí sdělovat zaměstnavatelům. Hnízdil se tady opíral o českou legislativu.

„Skutečně, mediální informace jsou takovýmto způsobem filtrovány, odvážím se tvrdit cenzurovány, v duchu strategie covidismu. Co se nám nehodí, to tam nepustíme, zablokujeme. Takže tady je otázka, kdo z této situace, a jsem dalek nějakých konspiračních teorií, ale těží a komu to svědčí?“ otázal se.

A hned si odpověděl, že jde o farmaceutický průmysl.

Osobně se domnívá, že v České republice vládne kabinet Andreje Babiše pomocí strachu, a to není cesta, která by vedla k úspěchu.

„Myslím, že vláda u nás dneska už nemá důvěru a že jejich nástrojem je strach. A s tím se nedá dlouho pracovat. Ekonomka Luisa Corrado z Cambridge zjišťovala, v kterých zemích jsou lidé nejšťastnější, nejzdravější, nejspokojenější a proč. Ekonomka. A teď se očekávalo, že to budou lidé v prosperujících ekonomikách, ale oni zjistili, že nejšťastnější, nejzdravější a nejspokojenější jsou lidé ve Skandinávii. V Norsku, Dánsku, Švédsku, kde tolik nesvítí slunce a nejsou tam tak prosperující ekonomiky. A ze závěru studie vyplynulo, že to, co rozhoduje o zdraví a spokojenosti, je důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Přesně to, co nám tady chybí,“ pravil Hnízdil.

Probouzení strachu v lidech podle Hnízdila posiluje stresové uvažování a stres oslabuje imunitu. Kdyby se k nemoci covid-19 přistupovalo stejně jako k jiným virovým nemocem, Hnízdil věří, že by se s nimi společnost vyrovnala lépe.

Zdá se mu ale, že nejde o to, zvládnout nemoc. Hlavním cílem covidismu je podle Hnízdila změna mocenských poměrů. Podle celostního lékaře hrozí, že lidé, kteří se odmítnou nechat očkovat, skončí v podobné pozici, v jaké byli disidenti za časů, kdy nad touto zemí panovali komunisté.

„Usuzuji, že cílem je globální změna mocenských poměrů. Vymazání dluhů, část lidí necháme vydusit, prostě umoříme je. Část lidí ovládneme, a ty, co se nebudou ochotni podrobit, izolujeme; budou mít nějaký speciální režim. Prostě: ‚Nechcete se očkovat? Tak vás nepustíme do školy, nepojedete do zahraničí.‘ V podstatě budou v pozici jako za totality disidenti. Disidenti v podstatě nesměli do zahraničí, byli výrazně omezeni na svých občanských právech. Takže myslím, že to tady spěje k určité formě totalitního režimu, s tím, že vláda nouzový stav v podstatě nemůže zrušit, nemůže zrušit testování. Statistici dokonce spočítali, že PES, což je protiepidemický systém, je matematicky nastavený tak, že nikdy nemůže dosáhnout stavu nula a že s ohledem na falešně pozitivní testy můžeme dosáhnout maximálně stupně jedna nebo dva. Takže i kdyby tady nebyl vůbec žádný virus, tak pokud se bude testovat tímto způsobem, vždy bude argument pro to, aby se zakazovalo,“ řekl Hnízdil.

