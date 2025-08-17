Povolenky pro domácnosti. Připlatíte si. ČNB to vidí černě

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Analytici České národní banky (ČNB) však Fialovým slovu bezmezně nedůvěřují a připravují se i na scénář, kdy by se výdaje domácnostem zvedly kvůli emisním povolenkám dosti výrazně. Tvrzení, že se v Česku nebude v blízké době kvůli povolenkám zdražovat, pak ČNB nebere vůbec v potaz.
Opětovný výraznější růst cen naznačuje centrální banka ve své aktuální letní zprávě o měnové politice, jež oproti předchozí predikci nastiňuje, že se ČNB začíná připravovat na nutnost reakce skrze zastavení snižování úrokových sazeb a pokračování jestřábí politiky i do příštích let. Právě mimo jiného kvůli unijním povolenkám totiž bude třeba bojovat s inflačními tlaky, aby se opětovně nevymkly z kontroly.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
V příštích měsících by inflační tlaky měly dle ČNB nepatrně slábnout, inflace však zůstane zvýšená mimo jiné kvůli cenám bydlení. Návrat inflace do těsné blízkosti 2% cíle by mohl dle předpokladů centrálních bankéřů nastat až ve druhé polovině příštího roku. A ne na dlouho.
Sotva se podaří konečně popasovat se zdražováním, které drtilo úspory střadatelů a rozpočty českých domácností v posledních letech, s příchodem roku 2027 se růst cen po zavedení systému emisních povolenek ETS 2 navrátí. Jak moc velký problém Čechy čeká, přitom zatím není jasné a samotná ČNB jej komentuje s tím, že je „výsledný cenový dopad obestřen nejistotou“.
Jedno je však jisté. Zatímco z Fialovy vlády se ozývá, že jsou emisní povolenky pro domácnosti „přínosem“, jak míní třeba ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ČNB si jistá, že to, co přinesou, je růst spotřebitelských cen, jelikož firmy zvýšenou ceny promítnou do svých cen vůči spotřebitelům a odběratelům.
?? ČNB vydává Zprávu o měnové politice - léto 2025. Kromě tradičních kapitol o domácím a zahraničním ekonomickém vývoji v ní najdete také tematické texty na tato témata:— Česká národní banka (@CNB_cz) August 15, 2025
?? DOPADY ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMISNÍCH POVOLENEK EU ETS 2
Od začátku roku 2027 by měl být spuštěn systém… pic.twitter.com/Or1lgswKHy
Fiala počátkem léta informoval, že se již zřejmě nepodaří někdejší „největší úspěch českého předsednictví“ zrušit a jediný ústupek, který se povedlo dojednat je, že Česko společně s dalšími 18 státy zaslalo návrh na změnu Evropské komisi, jehož hlavním cílem má být mechanismus navyšování počtu povolenek při překročení jejich ceny nad 45 eur. Taková cena povolenek však zatím není nikterak jistá.
Česká národní banka proto nabídla více scénářů, přičemž v hlavním z nich vycházela z maximální ceny povolenky v cenách roku 2020 ve výši 45 eur. „Ta se ale postupně navyšuje o průměrnou inflaci HICP v EU27, která v roce 2024 oproti roku 2020 činila 22,6 %. Za předpokladu 2% inflace pro další roky by výsledná limitní úroveň pro cenu povolenky byla na začátku roku 2027 oproti roku 2020 vyšší o cca 28 %, tedy okolo 57 eur,“ poukazuje centrální banka.
Pokud by v roce 2027 povolenky stály těchto 57 eur za tunu CO2 domácí spotřebitelské ceny by se skrze zdražení plynu, pohonných hmot a uhlí mohly zvýšit o 0,9 procentního bodu.
Mgr. Petr Hladík
„S tímto odhadem je však spojena velká nejistota. V současné době totiž členské státy EU žádají Evropskou komisi o zásadní změny v obchodování s emisními povolenkami v systému ETS 2. Další nejistota panuje také kolem možných kompenzací ze strany české vlády a jejich případného promítnutí do spotřebitelských cen,“ upozorňuje ČNB a ve své prognóze tak pracuje jak s polovičním prvotním dopadem ve výši 0,4 procentního bodu a druhotným dopadem 0,2 procentního bodu, tak s dopady bez kompenzací. Právě v tomto scénáři by meziroční inflace vystřelila opět k horní hranici tolerančního pásma k 3 %. Některé možné scénáře však naznačují i mnohem výraznější nárůst cen.
Zdroj: Prognóza ČNB – léto 2025
Ve světle zdražování z posledních let nejde na první pohled o žádná dramatická, ČNB však podotýká, že chudnout budou Češi dost nerovnoměrně a zatímco někteří lidé růst cen skoro nepocítí, pro část obyvatel půjde o dosti nepříjemný zásah do rozpočtu. „Nastavení kompenzačních mechanismů a načasování jejich spuštění bude mít spolu s cenou emisních povolenek zásadní vliv na to, jak zavedení ETS 2 ovlivní finanční situaci českých domácností. Dopad na domácnosti bude přitom nerovnoměrný v závislosti na využívání energeticky úsporného bydlení a hromadné či individuální automobilové dopravy,“ podotýká ČNB, kdo zchudne nejvíce.
?? Meeting of CNB Bank Board member Jakub Seidler (@JakubSeidler) with analysts https://t.co/B7IX1AEC88— Česká národní banka (@CNB_cz) August 8, 2025
Očekává, že se pokles cen pohonných hmot zastaví a v roce 2027 pak kvůli ETS 2 začnou ceny na benzínkách opětovně narůstat a připlatí si i lidé, kteří doma mají například plynový sporák či vytápí palivy, které budou uvedeným zdražováním zatíženy. A to už klidně nyní. Dodavatelé plynu již dle české centrální banky začaly kvůli emisním povolenkám zdražovat a v poslední době omezují uzavírání smluv s fixní cenou na období delší než dva roky, „případně do smluv vkládají doložky zohledňující budoucí ceny povolenek“.
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko hovoří o nové prognóze centrální banky jako o „jestřábí revizi“. „Výhled na inflaci byl pro tento i příští rok zvýšen o desetinu procentního bodu na 2,6 % a 2,3 %. V roce 2027 počítá ČNB s nárůstem na 2,5 %, pravděpodobně z důvodu zavedení systému emisních povolenek ETS II. Výrazně optimističtější je centrální banka ohledně růstu české ekonomiky – v roce 2025 i 2026 odhaduje +2,6 % (původně 2,0 %, resp. 2,1 %), zřejmě kvůli odeznění rizik spojených s obchodní válkou. V roce 2027 by pak měl růst dále zrychlit na 2,9 %,“ shrnuje, jak ČNB očekává vývoj české ekonomiky a cenové hladiny.
Dodává, že se změny promítly též do očekávané trajektorie úrokových sazeb. „Ta nově indikuje nejprve jejich mírný pokles a následně opětovný nárůst,“ popisuje s tím, že oproti květnové prognóze se odhad úrokových sazeb zvýšil o 0,6 procentního bodu na 3,5 %.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas