Pozor, aby neměli lidé pocit, že se pomáhá víc Ukrajincům. Toto hrozí. V Partii vyplulo výbušné téma

reklama

Kalousek prohlásil, že tu existuje podezření, že si pumpaři záměrně drží marže přehnaně vysoko, ale aby to mohl říct s úplnou jistotou, potřeboval by získat konkrétní data. „To podezření je namístě. Ale podezření je jedna věc, a skutečnost a důkaz je věc druhá,“ zaznělo od Kalouska.

Středula se hned v úvodu rozčílil, že Fialova vláda má postupovat mnohem razantněji. „Já se divím, na co vláda ještě čeká? Když se podíváme na pohyby cen na burze, tak ty ceny u pump jsou šílené,“ rozčiloval se předseda ČMKOS. A hned vyzval, že tady mají zasáhnout české orgány a mají zasahovat, jak bude třeba, v souladu se zákonem o cenách.

Pánové se shodli, že válka bude ekonomicky bolet i Česko, ale neshodli se na tom, komu všemu je třeba pomáhat. Podle Kalouska vláda musí pomoct asi 20 procentům lidí. „Nelze dopustit, aby tito lidé byli bez teplé vody nebo bez jídla. Ale my nemůžeme pomoci všem. My všichni prostě trochu zchudneme, protože ten rozpočet na tu pomoc nemá. My můžeme pomoci jen té nejohroženější skupině. Hnutí ANO sice říká, že chce pomoct všem, ale ten stát na to prostě nemá,“ pravil Kalousek.

„Ten koláč dostupných prostředků je pořád stejný, a pokud se rozdělíme s někým dalším, tak je logické, že my ostatní budeme mít trochu méně,“ vykreslil situaci Kalousek.

Fotogalerie: - Po hlasování o rozpočtu

Středula okamžitě oponoval, že kvůli vyšší inflaci bude mít vláda vyšší příjmy a i když jich nebude tolik, kolik by bylo třeba, podle Středuly musíme pomoct jak válečným uprchlíkům, tak českým občanům. „To jsou mimořádné výdaje. My tady musíme ukázat naši míru lidskosti,“ volal ve studiu šéfodborář. „Jakmile se na toto zapomene, tak to může vyvolat obrovskou vlnu xenofobie,“ varuje Středula před tím, že by lidé měli pocit, že se pomáhá víc uprchlíkům než českým občanům.

Kalousek však trval na tom, že státní rozpočet bude tak jako tak napjatý a že nebude možné pomoci všem.

Jenže i Středula setrvával na svém názoru a kroutil hlavou nad premiérem Petrem Fialou, který v Partii žádal, aby se lidé chovali rozumně, aby nenakupovali pohonné hmoty do zásoby a aby jezdili méně, pokud mohou. „Třeba postiženému, u kterého je auto jeho jediný dopravní prostředek, tak to se dá těžko chápat, protože on nemá žádné jiné možnosti, jak se dopravovat a kde brát ten benzín za nižší ceny,“ tepal Středula Fialu.

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 58% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 39% hlasovalo: 51652 lidí

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů konstatoval, že lidé by přijali těžkou situaci lépe, kdyby jim politici říkali pravdu a kdyby nepomáhali sami sobě. A Středulovi se zdá, že v lednu pomohli politici právě sobě. „Tak já řeknu příklad z počátku roku, kdy se v lednu nepřidávalo lidem, ale sami sobě politici v lednu přidali. Já myslím, že by se vláda měla poklonit těm hasičům a policistům a dalším, že to takto zvládají, ale ona vláda v lednu řekla, že bude vysoká inflace, ale nepřidala jim nic,“ rozčiloval se odborářský boss.

Kalousek obrátil pozornost zpět ke státnímu rozpočtu. „My máme 280 miliard deficitu. Každá příští vláda bude muset vzít rok co rok stranou desítky miliard na vyšší úroky. K tomu nám přijdou miliardy na vyšší bezpečnost,“ vypočítával Kalousek.

Fotogalerie: - Před KACPU

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k protiruským sankcím. A Kalousek dával najevo, že se nehodlá smířit s tím, že přestože sankce ruskou ekonomiku devastují, tak se dál odebírá ruský plyn, ruská ropa i uhlí.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 8% Nezvládne 85% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 55129 lidí

Středula okamžitě varoval, že odstřižení se od ropy a plynu by mohlo mít nedozírné následky. V krajním případě by to mohlo vést až ke změně politických režimů v některých evropských zemích – i to je podle Středuly třeba brát v potaz.

„Není možné připravit se na bombardování porodnic a financovat bombardování porodnic a říkat, že nemůžeme jednat hned, to mně přijde hrozné a myslím si, že by si EU zasloužila rozhodnější lídry, ale mně se to říká, já teď nemám žádnou politickou odpovědnost,“ rozčiloval se Kalousek.

Psali jsme: Benzin poprvé od začátku války zlevnil, zato nafta. Kde natankovat? Přehled „Nafta není drahá, jen vy máte málo peněz!“ Další skandál prodejce paliva? Toto vyšlo najevo Založeno na veliký prů*er. Starý Soukromník si rychle na Fialovu vládu přestal brát servítky Babišův úder Fialovi. Místo korun miliardy. Jednejte hned

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama