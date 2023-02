Pozvali Rejžka. „Slušný lidi, h*jzlové, Putin...“ Ale taky, jak to s ním seklo

reklama

„Politici tvrdí, že společnost je rozdělená, a já tvrdím, že byla rozdělená vždycky. Na hajzly a na slušné lidi,“ citoval moderátor Strakatý Rejžka z jednoho minulého rozhovoru a ptal se jej, zda to platí i dnes. „Já opravdu trošku trpím, když to různí politici opakují, nebo teď před prezidentskou volbou, jako kdyby to byl hlavní smysl té prezidentské funkce. Sjednocovat lidi. Copak je to lepidlo, prezident, aby lepil dohromady lidi? Já si opravdu nepřeji být jakkoliv sjednocován s lidmi, jak jsem je zmiňoval. Jako je Bašta. Jako je Okamura. Jako je celé ANO. Stejně tak nechci být sjednocován s těmi dezoláty, jako je Vrabel nebo Tušl a Čermák, tyhlety lidi. Zwyrtek Hamplová. Nechci být s nimi sjednocen. Opravdu ne,“ sdělil Rejžek.

„Tady byl opravdu od začátku lidstva příkop mezi lidmi slušnými, odvážnými a mezi kolaboranty a udavači a tak. Na tom se nic nezmění. Ano, řeči jsou předvolební jako pěkné, ale ani v silách nového prezidenta to není, ta společnost je odjakživa natolik rozdělená, že to by byl opravdu superman, kdyby to nevím jak... A proč by to vlastně měl dělat? Ať má každý názor, jaký chce mít, ale proč dávat dohromady protiklady,“ řekl Rejžek. Podle svých slov jiný názor respektuje, pokud není za hranou trestního zákoníku.

V rozhovoru hovořil i o tom, jak zvládl, podle jeho slov, těžkého soupeře: alkohol. „Nepiju tři roky,“ svěřil se Rejžek. „Já jsem tu poslední příhodu... Vracel jsem se do tehdejšího podnájmu, opravdu málem nepříčetný, upadl jsem na schodech na záda a pak už mám takové různé záblesky, jenom tváře záchranářů a pak nějaká nemocnice a pak zase delirické stavy... Nevím, kde jsem to byl, ale měl jsem pocit, že mi do pokoje nasadili mexickou dechovku... Úplně nesmyslné záležitosti,“ sdělil Rejžek.

S vystřízlivěním přišlo podle jeho slov i vytříbení smyslů. „Člověk si opravdu připadá jako had, který svlékl starou kůži. Jako po šedém zákalu, najednou vidí jasněji, barevněji, pestřeji. Stejně tak asi v mozku ty endorfiny pracují nějak úplně jinak,“ řekl Rejžek, že se mimo jiné „na stará kolena“ stal optimistou. „Hodně polemizuju s mým drahým, dalším zesnulým, Karlem Krylem a vím, že jeho jedna věta bývá hodně zneužívána ze všech politických stran. Takže: ‚Milý Karle, neryjeme držkou v zemi.‘ Důkazů máme hodně, ať to byla pomoc lidem při tornádu nebo neustálá pomoc Ukrajině,“ sdělil.

