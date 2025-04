Práce pro cizí moc jménem Brusel. Skandál a nový návrh z ČR

Prvního dubna vydala Evropská komise prohlášení ohledně ekologického programu LIFE. V něm zdůraznila, jak je důležitý pro přijetí environmentáních, klimatických a energetických opatření, jak jsou z něho placeny neziskové organizace, a tak tomu bude i nadále, protože Evropská komise chce „zdravou a aktivní občanskou společnost“.

Nicméně, to důležité se nalézá v následujícím odstavci. Totiž přiznání, že v některých případech programy přihlášené neziskovými organizacemi obsahovaly „specifické nátlakové akce“ a „nežádoucí lobbistické aktivity“. Komise prý přijala opatření, aby se tak již nedělo, například publikovala doporučení, jaké aktivity by neměly být součástí dotací pro neziskovky. „Granty by měly být v souladu s cíli programu LIFE a podporovat účast občanské společnosti na tvorbě evropské politiky a demokratické diskuse, přičemž by se neměly zaměřovat na lobbování zaměřené na konkrétní politiky nebo poslance Evropského parlamentu,“ uvádí prohlášení.

„Komise zahrnula další záruky, které mají zajistit, aby granty na provozní náklady nevyžadovaly konkrétní a podrobné činnosti, které jsou přímo zaměřeny na orgány Unie nebo jejich zaměstnance či členy, a které objasňují, že příjemci si zachovávají plnou odpovědnost za své názory a za jejich prezentaci orgánům Unie,“ píše se v něm dále.

Je slibován také audit dotací, který má zvýšit transparentnost financování neziskových organizací a také že členové komise, která dotace schvaluje, musejí podepsat, že nemají žádný střet zájmů.

Detaily z kauzy přinesl nizozemský deník De Telegraaf. Neziskové organizace měly konkrétní cíle, které musely při lobbování splnit a všeobecným cílem bylo, aby byla evropská zelená legislativa „ambicióznější“. Telegraaf uvádí, že zastřešující nezisková organizace European Environmental Bureau musela vykázat 16 příkladů, kdy kvůli jejímu působení byla legislativa schválená Evropským parlamentem ambicióznější.

Tato organizace také musela propagovat Nature Restoration Act eurokomisaře Timmermanse a podle smlouvy, kterou měl deník možnost vidět, muselo být 700 000 eur vynaloženo na to, aby se debata o zemědělství „ubírala zeleným směrem“.

Deník poznamenává, že známky toho, že Brusel tlačí své zelené plány přes neziskovky, tu byly již dlouho. Již v roce 2023 informoval o tom, že firmy dostávaly od EU Business & Biodiversity Platform avízo, jak mohou pochybující europoslance přesvědčit, aby hlasovali pro Timmermansův Nature Restoration Act, proti kterému v některých zemích (např. právě v Nizozemí) existoval docela velký odpor.

Podle nizozemského poslance Dirka Gotinka existovaly dokonce seznamy europoslanců, které měly neziskovky za úkol oslovit. „Tohle není kampaň proti zelenému hnutí. Samozřejmě že mohou lobbovat. Já jsem zaměřený na Evropskou komisi. Zdá se, že jde o vysoce organizovanou souhru mezi zelenou koalicí vedenou Timmermansem a levicovou většinou v Evropském parlamentu,“ uvedl Gotink pro deník. Timmermans pro Telegraaf řekl, že u žádného uzavírání smluv nebyl a nikdy nežádal, aby neziskové organizace „dělaly jeho práci za něho“. Neziskové organizace podle něho nepotřebovaly zadání, aby lobbovaly za legislativu, když je v souladu s jejich přesvědčením.

Přiznání Evropské komise si všimla také Společnost pro obranu svobody projevu. „Stále nám schází reakce vlády, zda se bude paragraf o ‚napomáhání cizí moci' využívat i v případě korumpování politických neziskovek, které u nás prosazují unijní agendy. Třeba právě ty cenzurní nebo migrační, klimatické, genderové..."





Pro ParlamentníListy.cz komentovala dotování neziskovek Evropskou komisí komentátorka Karolína Stonjeková: „Podle aktuálních zjištění to vypadá, že tu máme první adepty, na nichž bychom si v praxi mohli vyzkoušet onen gumový paragraf o napomáhání cizí moci. Pokud se potvrdí, že součástí této zkorumpované dotačně-lobbistické mašinérie byly i české neziskovky, pak vůbec není o čem mluvit. Těžko bychom totiž našli ukázkovější příklad práce pro cizí moc, která navíc ještě v konečném důsledku poškodila Českou republiku i její občany.“

A naznačuje: „A vlastně stejná charakteristika by se dala vztáhnout i na neziskovky, které z Bruselu braly peníze na to, aby v demokratické ČR prováděly vzdělávání v oblasti demokracie – což není nic jiného, než ideologická agitace za veřejné peníze. Možná by v této souvislosti neškodilo, zaměřit se třeba na jakési Evropské hodnoty…“

