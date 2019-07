Praha prý navrhuje povolit taxikářům vyšší ceny

„Na ceny se nesahalo zhruba 13 let a nechali jsme na odboru cen a poplatků přepočítat, jak by měla adekvátně vypadat cena taxislužby. Podle toho jsme nařízení udělali,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Navýšení magistrát vypočítal na základě ročních nákladů na provoz jednoho vozu taxi a peněz, které si může řidič vydělat. Podle těchto propočtů by si průměrný řidič vozu Škoda Octavia při takto stanovených cenách vydělal měsíčně téměř 30.000 korun. Dosud přitom mohl měsíčně získat jen 17.000, uvádí důvodová zpráva.