Praha to dožene, opakovali stále v Drahošově štábu. A pak nálada poklesla a začaly hořké vtipy na prezidenta

Fotogalerie: - Ve volebním štábu poražených

Ve dvě hodiny odpoledne se v Kongresovém centru sešli podporovatelé Jiřího Drahoše. Nechyběli neúspěšní protikandidáti z prvního kola Michal Horáček či Marek Hilšer. Nechyběly ani další známé osobnosti a skupina nedočkavých novinářů, kteří se už už těšili, kdo rychleji nahraje rozhovor s novým prezidentem. V tomto duchu popisuje sobotní odpoledne v Kongresovém centru v Praze server Lidovky.cz.

Postupem času však bylo stále jasnější, že v plánu na odstranění Miloše Zemana z Hradu se něco pokazilo. Souboj o nejvyšší politický post v zemi se měl změnit v bitvu o každý hlas. Hodně lidí v Drahošově táboře věřilo, že Praha situaci ještě zvrátí. „Praha to dožene,“ začalo se ozývat ve štábu pana profesora přibližně ve tři hodiny. „Praha to dožene, Praha to dožene, Praha to dožene,“ rezonovala sálem kouzelná slova.

„Voliči však rozhodli jinak a v jeho štábu se v podvečer usadila pokleslá nálada, kterou občas přerušilo například pálení volebních lístků se Zemanovým jménem. Atmosféra vzrušeného očekávání se v labutí píseň proměnila za necelé dvě hodiny,“ vykreslil náladu server.

V sále začala panovat mrazivá nálada a místo slov o tom, že „to Praha dožene“, sálem zaznívaly ironické poznámky na adresu Miloše Zemana. Profesor Drahoš však dokázal svým fanouškům znovu pozvednout náladu, když začal zvučným hlasem zpívat národní hymnu. Většina sálu se k němu přidala. Snad píseň chápala jako stvrzení Drahošova slibu, že boj nekončí a on se z veřejného života nestáhne.

autor: mp