Prasárna a svinstvo! křičel Babiš. Roztřásl se mu hlas, když došlo na rodinu. Sejmul Bakalův Respekt

Andrej Babiš je neustále přesvědčen, že kauza firmy Čapí hnízdo je politická kauza, která byla rozehrána v roce 2016, a jejím cílem od počátku bylo vyštvat ho z politiky. Občané podle Babiše nejsou hloupí a vidí to. „Tenhle komplot zorganizovala mafie, která tady kradla miliardy. Dlouho. A já jim samozřejmě vadím,“ začal zostra. O mafii podle něj dlouhodobě hovoří také bývalý detektiv z již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty Jiří Komárek a je škoda, že ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO nezbavil tohoto detektiva mlčenlivosti.

Kauza firmy Čapí hnízdo nemá podle premiéra žádný „souvis“, jak rád říká, s vyjádřením důvěře vládě. Podle Babiše všichni vědí, že jeho vláda důvěru nedostane. Čapí hnízdo je využíváno jen jako záminka. Na této farmě přitom podle Babiše nikdo nic neukradl. „Choďtě se tam podívat,“ doporučil Babiš. Někteří politici ale téma Čapí hnízdo neustále točí. Nechali se kvůli tomu dokonce navolit do mandátového a imunitního výboru. „Jako pan Kalousek, který v mandátovém a imunitním výboru nikdy nebyl. Byl v rozpočťáku, ale teďka se tam nechal nanominovat, aby o tom mohl neustále mluvit. A hlavně lhát. O OLAFu. Ale k tomu se dostanu,“ pokračoval předseda vlády.

Přitom prý už první policejní žádost byla celé nesmysl. „A potom stě tady vytvořili atmosféru, že my vyjednáváme s KSČM a SPD o tom, abychom nebyli vydáni. Je to nesmysl. My jsme jenom chtěli, aby nám někdo předložil nějaký důkaz. A žádný důkaz není. Protože nebyl žádný podvod. Je to nesmysl,“ rozčiloval se před kamerami Babiš.

„Ta sprostota a bezohlednost některých lidí, některých politiků a novinářů, dělají ze mě lidskou zrůdu, že dokonce v tom nechám rodinu a děti. Moje paní, která nebyla na policii, nikdo jí nechtěl vyslechnout. Nikdo, a přitom je stíhána, protože prodala akcie. A to je trestný čin?“ ptal se naštvaně premiér, které se při zmínce o rodině mírně roztřásl hlas.

Právě proto, že je přesvědčen, že k žádnému trestnému činu nedošlo, nechá se on i Jaroslav Faltýnek vydat.

„Tady Bakalové média vytvořili nějakou atmosféru, že je to potvrzení toho podvodu. (Jakub) Michálek (Piráti) a (Miroslav) Kalousek (TOP 09) sprostě lhali! OLAF nepíše, že je nějaký podvod, protože žádný nebyl. Ale když ten zhrzenej, nemocnej úředník napsal to anonymní udání do Bruselu v listopadu 2015, tak mluví o podvodu. No tak logicky ten OLAF si to zaregistroval jako podvod,“ předložil svůj pohled na celou věc předseda vlády. Nás se to vůbec netýká ta zpráva OLAF. Ani mě, ani Faltýnka,“ doplnil.

Dotčené osoby jsou podle Babiše jen 2 z oněch 11 v kauze Čapí hnízdo. „Takže zase lež,“ rozčílil se premiér. Obratem také připomněl, že se před časem senátorka Dernerová obrátila na OLAF a žádala, aby byla prověřená situace v Krajské zdravotní, protože měla podezření, že tam bylo ukradeno přes 200 milionů. Ale vyšetřování ani o tři a půl roku později nezačalo.

Podle Babiše také nesmíme zapomínat na to, že OLAF kritizoval tehdejší právní prostředí v Česku. Jasně také prohlásil, že ROP Střední Čechy celou dobu věděl, že strategickým partnerem firmy Čapí hnízdo je Agrofert.

„Po mém nástupu do politiky v roce 2012 Kalousek nařídil speciální audit s cílem: musíte něco najít. Ale nic nenašli. Těch auditů bylo 9. A oni kritizují anonymní akcie. Proč je kritizují, když to bylo legální v celé Evropě?“ podivoval se předseda vlády. „Bylo by dobré, kdyby to skutečně i média pochopila a psala o faktech, a ne o smyšlených věcech a lžích,“ ukončil svou kanonádu Babiš.

„To se asi nepodaří, to, co tady říkal pan předseda Babiš na konec,“ podotkl ironicky Faltýnek. Kauza Čapí hnízdo je podle jeho názoru celá vymyšlená a měla sloužit čistě k tomu, aby bylo hnutí ANO zdiskreditováno, což se podle místopředsedy hnutí ANO naštěstí nepodařilo. „Tak ten policista tam přímo lhal na jednání mandátového a imunitního výboru. Mně nepřipadá normální, že policie zatajuje důkazy, dává je do spisu pozdě a nám to nepřipadá vůbec normální,“ rozčiloval se Faltýnek.

Vyšetřovatel Pavel Nevtípil měl podle Faltýnka zatajit ty důkazy, které nezapadají do jeho konstrukce a ukazují na nevinu pánů Babiše a Faltýnka.

Když si znovu vzal slovo Babiš, zopakoval, že ROP Střední Čechy kontroloval farmu Čapí hnízdo devětkrát a tvrdil, že je všechno v pořádku. Pokud má OLAF za to, že to v pořádku není, tak ať se obrátí na ROP Střední Čechy.

Než odešel z tiskové konference, zúčtoval s Respektem Zdeňka Bakaly, který na tiskovce zastupoval investigativec Jaroslav Spurný. Babiš rázně odmítl, že by jen chvilku zvažoval, zda se nechá vydat k trestnímu stíhání, nebo ne.

„Nezvažoval jsem, pane redaktore. Neříkejte zase nepravdy. Já chápu, že Bakalové média mají zadání, mystifikujete veřejnost. Třikrát jsme byli na titulní straně s OLAFem. A co ten OLAF zjistil? Vůbec nic. Jenom jste lhali a mluvili jste o podvodu. Já chápu, že máte zadání od svého majitele. Já jsem od počátku neuvažoval, že v tom nechám svojí rodinu. Je to prasárna a svinstvo. Celá mafie kolem Čapího hnízda!“ rozčílil se Babiš.

„Takže my se necháme vydat. Stejně jako jsme se nechali vydat poprvé. Přestože tam neexistuje žádný důkaz. Je to politické zadání,“ zuřil dál předseda vlády.

„Určitě žádné zadání neexistuje,“ ohradil se novinář z Respektu. „Samozřejmě. Vždyť jste museli opravovat rozhovor s (Radimem) Jančurou a kvůli tomu odešel pan (Jindřich) Šídlo,“ vypálil předseda vlády.

„Nashledanou,“ rozloučil se rozčíleně a odpochodoval.

autor: mp