Pravda o „eko“ plastech. Televizní legenda nepotěší fanatiky

John Stossel je americký novinář a libertariánský komentátor. Svou kariéru začal jako reportér pro CBS, ale nejvíce se proslavil během působení v ABC News, kde pracoval na pořadu 20/20. Později přešel k Fox Business Network. Za své reportáže získal 20 cen Emmy.

Ve svých reportážích se často zaměřuje na témata jako volný trh a osobní svoboda. Stossel kritizuje státní zásahy do ekonomiky, plýtvání veřejnými prostředky i přehnané regulace a byrokracii. Napsal také několik knih, například Give Me a Break a Myths, Lies, and Downright Stupidity, kde obhajuje myšlenky volného trhu a individuální odpovědnosti.

Ve své nejnovější reportáži se tentokrát Stossel zaměřil na recyklaci. „Desítky let nám říkali, že máme recyklovat, protože recyklace zachrání planetu. A lidé tomu věří,“ uvedl Stossel reportáž, ve které se pokusil o vyvrácení až nábožné recyklace.

Hned ze začátku zdůraznil, že recyklace papíru a kartonu šetří stromy a recyklace hliníku zas šetří energii. „Ale většinu dalších věcí je nepraktické recyklovat,“ řekl Stossel.

Předsedkyně recyklační společnost Eureka Recycling Lynn Hoffmanová pak v reportáži ukázala na obrovské balíky plné věcí, které být recyklovatelné nemohou, ale lidé je i tak přesto vyhodili do košů určených pro recyklaci. „Zanechá to další odpad,“ potvrdila Hoffmanová Stosselovu domněnku.

Recyklovat nejdou kolikrát ani věci, které na sobě mají značku recyklace. Mimo jiné také plast. „Tyto věci vidíme často. Je na nich recyklační symbol – ‚prosím recyklujte‘. Ale není to recyklovatelné!“ uvedla Hoffmanová věci na pravou míru. Plastové tašky se navíc obvykle během recyklace zasekávají a ucpávají recyklační stroje. Zaměstnanci společnosti Eureka Recycling tak každý den musí vlézt do recyklačního stroje a ručně zaseklé tašky odstraňovat.

Většina lidí je ovšem toho názoru, že plast recyklovatelný je. Realita je jiná. Množství recyklovaného plastu se pohybuje pouze okolo 5 %.

„Celý život jsem slýchal o tom, jak je důležité recyklovat,“ nechápal Stossel.

„Není,“ řekl jednoduše bývalý reportér deníku The New York Times John Tierney, známý pro své články vyjadřující skepticismus k ekologii. Značné kontroverze vyvolal jeho článek z roku 1996 s názvem „Recyklace je odpad“. „Recyklace je odvětví, které využívá stále dražší pracovní sílu k výrobě materiálů, jejichž hodnota je stále nižší,“ kritizuje Tierney ekonomickou efektivitu recyklace. I Stossel upozornil na rostoucí ekonomickou nevýhodnost recyklování. Prohlásil, že situace se od zveřejnění Tierneyho článku v roce 1996 ještě zhoršila, a příkladem uvedl, že město New York by mohlo ušetřit přes 340 milionů dolarů ročně, pokud by recyklační program zrušilo.

A protože plast se ve Spojených státech nevyplatí recyklovat, velká část se ho vozí do jiných zemí, jako je například Malajsie. Tam je plastový odpad odložen, načež je spálen nebo hozen do moře. „Jedno popelářské auto plné plastů je vyhozeno do moře každou minutu,“ řekl Stossel.

Dalším mýtem, kterému lidé věří, je, že skládky na odpad v Americe jsou již plné. Skládky nejenže plné nejsou, nejsou dnes ani takovými znečišťovateli životního prostředí, kterými byli v minulosti, převážně kvůli vládním regulacím. „Skladovat odpad na skládkách je mnohem levnější než recyklace,“ řekl Stossel s tím, že časem se ze skládek pak stávají golfová hřiště, lyžařské kopce či parky.

Takže, proč města stále propagují recyklaci?

„Dělají to, protože lidé to požadují. Je to svátost zeleného náboženství,“ vysvětlil novinář Tierney. Dalším důvodem, proč podle něj recyklace selhává, je její komplikovanost. „Lidi se nikdy nemohou naučit všechna ta pravidla,“ dodal Tierney.

Greenpeace USA, americká mezinárodní environmentální organizace Greenpeace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, na boj proti změně klimatu a podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů, je toho názoru, že svět směřuje k tomu, aby se plast celkově přestal používat.

Stossel však v reportáži neopomněl připomenout, že plast kolikrát při výrobě vytváří míň emisí než jiné používané alternativy. „Přesto tuto informací environmentální hnutí zamlčují, mlčí i o tom jak nás ohledně recyklace dlouhé roky oklamávali,“ informoval Stossel.

Nyní, namísto omluvy, se environmentální společnosti snaží o změnu spotřebitelského chování, když se je snaží vést k recyklací při používání určitých plastových věcí, namísto kupování si stále nových. „Dělají to, jen aby se cítili dobře, že něco dělají,“ uzavřel Stossel svou reportáž.

