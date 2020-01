Pravda o novoročnách ohňostrojích. Místopředseda ohňostrůjců v rozhlase vyvracel „dezinformace“, šéf zoo jen kroutil hlavou

„Pokud vezmeme platné zákony České republiky, tak již v současné době je pořádání ohňostrojů ve městech nebo v hustě zastavěných oblastech v rozporu s dvěma zákony – se zákonem proti týrání zvířat a se zákony na ochranu ovzduší,“ míní Korec. Pravda si naopak myslí, že vzhledem k tomu, že ohňostroje mají tradici více než 2000 let, během nichž nenastaly nějaké výraznější problémy až na poslední dobu, jsou předpisy nastaveny tak, jak by měly být. „Nicméně samozřejmě máme demokracii, tudíž je možné se setkat s názory i jinými,“ dodal.

„Pokud vezmeme stav, a to by si měli uvědomit organizátoři všech ohňostrojů ve městech, tak podle zákona proti týrání zvířat nikdo nesmí způsobit smrt nebo týrání zvířete bezdůvodně. Pokud kdokoliv zmapuje poraněné nebo usmrcené zvíře v důsledku ohňostroje a připraví veterinární zprávu, ze které bude jasné, že příčinnou souvislostí byl ohňostroj a toto podá České inspekci životního prostředí, tak česká inspekce je povinna zahájit správní řízení, které nemůže skončit jinak než tím, že bude uložena sankce organizátorům, v tomto případě městu,“ zmínil Korec úskalí ohňostrojů.

Stoupenci ohňostrojů však podle moderátorky tvrdí, že není žádný důkaz, že by ohňostroje měly přímý vliv na zvířata. To však Korec rozporoval nejrůznějšími statistikami.

„Ty příklady ze zahraničí nejsou tak reprezentativní z toho důvodu, že v zahraničí se uplatňuje jiná legislativa, pokud je vůbec uplatňována. Co se týče České republiky, já bych to řekl zkráceně, já jako znalec se čas od času účastním podobných akcí, kdy je nějakým způsobem řešen spor, a byl jsem u toho, kdy byl řešen spor v souvislosti s údajným úmrtím labutě v souvislosti s ohňostrojem. Výsledek byl ten, že strana, která toto řešila, přinesla samozřejmě tu labuť, nicméně ohňostroj, který měl být údajně jeden nebo dva dny před tím úmrtím, tak ta labuť byla už v pokročilém stadiu rozkladu, takže nebylo možné vůbec konstatovat, zda to byl důsledek ohňostroje, nebo nebyl,“ oponoval Pravda. „Pokud je mi známo, v České republice nebyl zaznamenán jediný konkrétní přímý nebo související případ úmrtí ptáka,“ dodal důrazně Pravda.

„Je potřeba uvažovat logicky, jestliže je velké zimoviště ptáků v Praze, na Vltavě, kde zimuje velké množství racků a labutí, a vytvoříte válečnou zónu, ohňostroj není nic jiného než válečná zóna, a začnete v noci produkovat decibely, které jsou za hranicí i prahu bolesti pro člověka, tak co udělají ptáci... Ti se vznesou a zmateně narážejí do jednotlivých předmětů. Myslím, že tady není potřeba složitý výklad,“ sdělil důrazně Korec.

Pravda se rozhodl vyvrátit dezinformaci o tom, že pyrotechnické výrobky překračují hlukové limity. „Máme Evropskou unii, máme českou legislativu, a v obou případech pro uvedení výrobku na trh je stanoven určitý limit, který ten výrobek musí splňovat. To znamená, ten výrobek, aby bylo možné ho prodávat a používat, musí splňovat hlukové limity, které nám určují předpisy. Na druhou stranu je potřeba říct, že třeba konkrétně v Praze je jistě velké množství na Vltavě, nicméně technickými opatřeními je lze odehnat, tudíž ten odpalovač ohňostrojů, pokud dělá ten ohňostroj a děje se to v poslední době zcela běžně, tak se používá řada plašičů, kdy před tím ohňostrojem s dostatečným předstihem jsou ta zvířata odehnána, vyplašena a potom v místě té realizace ohňostroje nejsou přítomna, protože pokud by nereagovala na to odehnání, pak by nereagovala na ten ohňostroj,“ podotkl Pravda.

Korec se domnívá, že ale zásadně problémovými ohňostroji jsou právě ty organizované profesionály. „Startující letadlo 120 decibelů, práh bolesti je 130 decibelů. Petardy obsahují 170 decibelů. Takže...“ nedal si vymluvit Korec svou teorii o překračování hranice decibelů. Znovu zopakoval, že ohňostroje a petardy se dají přirovnat k válečným zónám. Oponoval také tomu, že by se dali vyplašit při organizovaném ohňostroji ptáci z území hlavního města Prahy. „To jsou pohádky,“ sdělil.

Následně hovořil také o porušování zákona na ochranu ovzduší. „Na všech místech, kde měřil ČHMÚ po ohňostrojích, bylo naměřeno množství polétavého prachu, které vysoce překračovalo závaznou normu. To znamená, pokud takové měření bude uděláno, bude podána stížnost k ČIŽP, musí inspekce řešit a musí udělat závěr,“ řekl také Korec.

Pravda se poté ohradil proti tomu, že by bylo kvůli ohňostroji nutné plašit zvířata například na území celého města Prahy. Na několika desítkách metrů se podle něj zvířata dají vyplašit, o čemž by mohli hovořit například majitelé vinic, kteří plaší zvěř, aby jim nežrala úrodu. „Limity, o kterých pan kolega hovořil, jsou pravděpodobně měřeny v epicentru výbuchu a řekněme si otevřeně, kdo z nás sedí vedle dělobuchu, který vybuchuje,“ pravil dále Pravda.

„ČHMÚ provedl studii na novoročním ohňostroji v Praze. Přečetl bych jen jednu větu: Nyní přichází zásadní otázka: Jak se změnily koncentrace v hodinách po odpálení novoročního ohňostroje? Odpověď zní: V podstatě jinak. Máme zde celou tu studii, respektive její výtah, kde řeší jednotlivé chemické látky, polétavý prach a podobně, samozřejmě stanice, které prováděly měření například na náměstí Republiky nebo v oblasti Václavského náměstí, tak naměřily překročení limitů, nicméně o silvestrovské půlnoci, to znamená v době, kdy tam byla bitevní vřava. S tím zcela souhlasím. Nicméně ta studie, která tady leží na stole a je udělaná pomocí stanic, které jsou státní, které jsou kalibrovány, a prostřednictvím ČHMÚ, tak hovoří jasně, s tím, že vliv toho ohňostroje na životní prostředí ve vztahu ke znečišťujícím složkám je zanedbatelný,“ oponoval Pravda.

Závěrem se pak hovořilo o videomappingu, k němuž letos přistoupila Praha. „Uvidíme, kolik příznivců přijde na videomapping do Prahy a kolik příznivců přišlo na ten novoroční ohňostroj do Prahy. Tam pak jednoznačně uvidíme, nechci říct, že veřejnost rozhodne, to by nebylo úplně v pořádku, nicméně ze sledovanosti daných událostí uvidíme, jestli lidé upřednostní ohňostroje, nebo videomapping,“ sdělil Pravda. Podle něj se ohňostroje řadí mezi kulturní dědictví lidstva.

Korec pak ještě závěrem upozornil, že je prokázáno, že u nemocných lidí dochází ke zhoršení zdravotního stavu. „Je prokázána vyšší pravděpodobnost vzniku epileptických záchvatů u epileptiků. To je neoddiskutovatelné. U starých a nemocných lidí jde o psychickou zátěž,“ řekl. Pravda však oponoval, že v případě, že lidé o ohňostroji vědí, jsou tyto dopady minimalizovány.

