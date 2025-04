Právník Kolman nad vládními plány proti Putinovi: Dává smysl zdejší snědený krám bránit?

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 72% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 18% hlasovalo: 2370 lidí

Rovnou k věci: Vnímám velice negativně, že vláda pod vedením premiéra Petra Fialy se rozhodla masivně zvýšit výdaje na obranu. Zatím sice jen rétoricky, ale kdo ví, jak to dopadne. Zmíněný krok vyvolává otázky, zda je skutečně v souladu s potřebami země a zda nepřijde české občany příliš draho.

Hlavním terčem mé kritiky je plánovaný nákup 24 amerických stíhaček F-35. Tento obchod, jehož hodnota se odhaduje na stovky miliard korun, považuji za nesmyslně drahý ve vztahu k českým aktuálním potřebám. Letouny budou dodány až po roce 2032, přestože vláda argumentuje jejich nezbytností pro obranu země. Ergo kladívko, pakliže by hrozilo akutní nebezpečí, dodání letadel za skoro deset let je zcela nesmyslné.

Jak známo, naše česká armáda dlouhá léta fungovala jako expediční sbor pro mise NATO (zejména) v Iráku a v Afghánistánu. Když se nyní hovoří o potřebě chránit území republiky, vyvstává otázka, zda obrovské investice do drahých stíhaček a do dalších sofistikovaných zbraní odpovídají této nové strategii. Pro pět ran do ministerstva obrany – nebylo by rozumnější zaměřit se na obranu dostupnějšími prostředky, například rozvojem pozemních jednotek, dronových systémů nebo modernizací protivzdušné obrany?

Politický kontext a tlak na zbrojení

V minulosti (již za svého prvního funkčního období) Donald Trump kritizoval evropské státy za nízké obranné výdaje a vyzýval je, aby plnily závazek vůči NATO ve výši minimálně 2 % HDP, nyní již USA chtějí až 5 procent. Pravda, Trump vyhlašuje každý týden něco jiného, to však nyní ponechme stranou, trend nárůstu je tu ovšem jasný.

Současné evropské zbrojní plány však nutno bez servítku označit za hysterickou reakci na mezinárodní situaci a za snahu předejít výtkám z Washingtonu. Obávám se, že Evropa tímto způsobem jen slepě kopíruje americké požadavky, místo aby hledala vlastní obrannou strategii odpovídající jejím možnostem.

Navíc nutno varovat před nebezpečím, že zvýšené hysterické zbrojení povede k dalšímu prohlubování vojenských konfliktů, namísto jejich řešení. Evropa se tímto přístupem vzdaluje možnosti diplomatického vyjednávání a sama se stává aktérem eskalace napětí. To opravdu chceme?

Ekonomické dopady na občany

Dalším klíčovým bodem mé konstruktivní kritiky je ekonomická stránka celé věci. Vysoké výdaje na armádu znamenají mj. méně peněz na sociální a zdravotnické služby. Zvyšování rozpočtu na obranu se tak zákonitě promítne do vyšších daní nebo do dalšího zadlužování země.

Veřejné peníze vynaložené na nákup drahých zbraní nepřinesou ekonomické výhody Česku, protože většina investic půjde zahraničním výrobcům. Neměla by se Česká republika soustředit raději na posílení (či znovuvybudování) vlastního obranného průmyslu a hledat levnější, efektivnější cesty k posílení své bezpečnosti?

À propos, kacířská myšlenka na závěr, kdyby nás někdo v budoucnosti teoreticky obsadil. Vsuvka – v zásadě nutno vyloučit, že by to bylo v nejbližším dvaceti pěti letech oslabené Rusko, které má problém dobýt i Luhansk, kde je skoro polovina obyvatelstva ruská a leží hned vedle něj, což mu logisticky i personálně usnadňuje situaci, než kdyby dobývalo třeba Plzeň nebo Jihlavu.

Avšak i kdyby nás někdo úspěšně obsadil, přebral by i náš skoro tříbilionový státní dluh, nebo by dluh zanikl? Navíc dluh by se dalším zbrojením ještě prohluboval. Řečeno sarkasticky na závěr – má Fialova vláda alespoň hrubý propočet, do jaké finanční výše se ještě ekonomicky vyplatí bránit náš „snědený krám“?

Samozřejmě, pokud by hrozilo, že noví okupanti by nám zde zakázali extraligu ledního hokeje, pít pivo, houbařit, chatařit a podávat smažený sýr s tatarkou, pak bychom se museli bránit, i kdyby se to účetně nevyplatilo. Musíme chránit svoji kulturní identitu, bez ohledu na korunu, to dá rozum, dodávám satiricky na úplný závěr.