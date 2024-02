Pražáci, zvykejte si, příště to nemusí být traktory. Na ČT uzavřena dohoda k pondělku

reklama

Zemědělci se v pondělí chystají zablokovat dopravu v Praze. Proti situaic v českém zemědělství budou protestovat se svou techniku ráno na magistrále, odpoledne budou demonstrovat na Malostranském náměstí. Situace hrozí, že doprava v hlavním městě se zcela zastaví.

Akci organizují předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Agrární komora, Zemědělsky svaz a Asociace soukromého zemědělství se do pondělní akce nezapojí; ve čtvrtek plánuji vlastní protest na hranicích s Polskem a se Sovenskem.

„Nikoho nikdy nenapadlo, že bychom se potýkali s takovým problémem jako je až tisíc kusů zemědělské techniky v Praze,“ uvedl náměstek pro dopravu Hřib, že traktory v tuto chvíli na pražskou magistrálu mohou a že jim v tom nebude bránit žádná značka.

Hřib proto doporučil v pondělí do Prahy vůbec nejezdit. „Skutečně je možné očekávat v Praze kolaps dopravy, zejména tedy silniční. Ideální je, pokud můžete využít home office, tak nejezdit vůbec v pondělí do Prahy. Pokud do Prahy opravdu musíte, tak nevhodnější cestou do Prahy bude vlak a pro dopravu po Praze pochopitelně metro,“ řekl Hřib v pořadu Události, komentáře.

Psali jsme: „Pražáci ještě neví, co zažijí.“ Zemědělci v Praze: Odhaleno už úplně vše

Dufek zareagoval na skutečnost, že hlavní svazy se od pondělních protestů distancují – zdůraznil, že protesty si vyžádali sami zemědělci. „Situace v zemědělství už dozrála to fáze, že chceme, aby vláda jednala. Vládu jsme opakovaně upozorňovali. Minulý týden jsem oslovil premiéra, aby svolal speciální tripartitu zemědělství – neudělal to. Požádal jsem i ministra zemědělství, vše bylo špatně. Nemohou se divit; když se nejedná, tak se holt musí protestovat. Protesty vymysleli sami zemědělci,“ podotkl.

Vysvětlil, že v pondělí nepůjde o blokádu, ale o průjezd Prahou, který samozřejmě přinese problémy. „Nechtěl bych tu vysvětlovat, co je blokáda. My jsme naplánovali průjezd Prahou, který bude končit na Malostranském náměstí. Samozřejmě, že větší objem motorových vozidel, traktorů a techniky, přinese tedy problémy, s tím musí Praha počítat,“ řekl – a že v Bruselu jsou takovéto demonstrace každý den.

Hřib jen udiveně pozvedl obočí a zasmál se, že by v Bruselu byly takovéto protesty na denním pořádku. „Tak každý den asi ne, to ani v Bruselu,“ upozornil Dufka. Doplnil, že ale nikomu nebere právo protestovat. „Přemýšlím, jestli by bylo dobré, kdyby magistrát nějaké demonstrace zakazovat mohl, takovou dobu jsme tu už zažili a dobré to úplně nebylo,“ podotkl.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve vysílání CNN Prima News vyjádřil svůj názor, že organizátoři pondělních protestů v Praze nemají se zemědělstvím nic společného. „Jde o politické ambice některých kruhů napojených na dezinformační scénu,“ pravil ministr.

Psali jsme: Výborný se vyjádřil o organizátorech jízdy na Prahu. Žádní zemědělci, dezinformační scéna

Dufek oponoval vůči kritice, která zaznívá – že jde o „politickou akci“, když organizátor Jandejsek projevuje v posledních měsících politické ambice, mj. je místopředsedou hnutí Jasný Signál Nezávislých. „Běží to už celou Evropou. Češi nejsou žádná výjimka. Ti, co jedou do Prahy, jsou součástí těch zmíněných organizaci, které oznámily, že se do akce nezapojí. Oni si musí mezi sebou vysvětlil, jakým způsobem se bude česká politika ubírat,“ zdůraznil Dufek – a že Evropský parlament a Evropská rada přijaly zákon o významné tržní síle, přičemž tímto nastaveným systémem trpí všichni zemědělci.

„I Praha si bude muset zvyknout, teď to možná dělají zemědělci, ale zítra to může být někdo jiný, Prostě to do hlavního města patří, nedá se nic dělat,“ dodal Dufek.

Náměstek primátora pro dopravu Hřib jen povzdechl: „Na to my jsme víceméně zvyklí, ono se nic jiného, než zvyknout si na to, dělat nedá.“

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dufek se ohradil vůči názoru, že protest nepořádají zemědělci, ale „lidé z dezinformační scény“. „Já si nejsem vědom, že kolem našeho odborového svazu jsou nějací dezinformátoři, odmítači vakcín, jak jsem se dozvěděl. To je dezinformace jako hrom,“ rozhořčil se. Zopakoval, že spouštěčem protestů je špatně nastavená dotační politika vlády České republiky. „Tato vláda přidala svým voličům, malým zemědělcům, velké peníze – a na ostatní nezbylo,“ zmínil Dufek, odkud pramení neduhy českého zemědělství.

Pro řešení dopravních potíží kvůli traktorům udělá, slovy Hřiba, magistrát maximum. Zopakoval, že zákaz vjezdu traktorům je však záležitost, která by se musela vydat, což by trvalo hodně dní. „Představa, že to státní správa vůbec takto rychle vydá, to je lichá představa,“ poznamenal Hřib..

Obrátil se na organizátora protestů Dufka s žádostí, aby nekomplikovali dopravní situaci v metropoli. „Opravdu bych požádal, aby neblokovali provoz MHD. Chtěl bych požádat, zda by bylo možné nestát na tramvajových kolejích, tak aby se běžný Pražan dostal do práce a z práce domů,“ žádál Hřib.

„Já jsem informoval, jak vedení Prahy, tak pana primátora, že tohle nemáme v žádném případě v úmyslu,“ řekl Dufek, „to není na pořadu dne.“ Připomněl spíše blokování magistrály klimaaktivisty ze skupiny Poslední generace. „To jste dovolili také – a Praha stála. Sedělo tam na zemi 40 lidí... a vy jste si s tím nevěděli rady,“ rozhodil Dufek rukama.

„Musím říct jednu věc, těmto věcem se v demokratické společnosti nemůžete vyhnout, to byste museli změnit ústavu, pak bychom se možná vraceli do toho Ruska,“ doplnil Dufek.

Hřib pak chtěl stvrzení, že organizátoři skutečně nebudou blokovat MHD. „Tak ruku na to,“ podal překvapenému Dufkovi pravici. „Nemůžu vám dá ruku, protože vy mi nejste schopen garantovat, že tam nebude ležet nějaký Čechoneměc, který se bude lepit k asfaltu,“ mávl nejdříve rukou. Nakonec si ale přece jen ruku podali: „Tak já vám dám ruku na to, že naši traktoristi nezablokují MHD,“ přislíbil předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek náměstkovi primátora Prahy pro dopravu.

Psali jsme: Nůž na krku Fialovi. „Toto vyřídíte v Bruselu. A pak...“ Zemědělci přitvrdili „V pondělí nejezděte do Prahy!“ Zemědělci šikují traktory. Až skončí s ministrem, chtějí udeřit na ČT Známka této vládě? Tolik stupňů vysvědčení nemá... Legenda zemědělství Jandejsek o potravinách i dalších katastrofách Šmejdi útočí! Proti ochraně orné půdy. Jan Veleba odhalil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE