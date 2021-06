Pražské ANO se hlasitě pozastavilo nad budováním metra. Náklady vyrostly o miliardy

Zastupitelský klub hnutí ANO informuje o tom, že předpokládané náklady vzrostly za tři roky o sto procent a pochybnosti prý budí i probíhající tendr. Vedení Prahy odsouhlasilo cenu za výstavbu prvního úseku linky metra D, která oproti původním plánům má být o tři stanice kratší, na nákladech se to však projevilo přesně naopak, a to jejich navýšením na 52 miliard. „Bývalé vedení města v čele s Adrianou Krnáčovou přitom už v roce 2016 připravilo a schválilo výstavbu 8 stanic i s depem a vlaky za 39 miliard,“ kritizuje stavbu místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO a místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop.

„Výstavbu metra D dlouhodobě podporujeme, už předchozí koalice pod vedením ANO začala soutěžit geoologický průzkum, kterým se teď chlubí primátor a vydává ho za faktické zahájení výstavby linky D. Teď by se měl snažit ale hlavně vysvětlit, jak je možné, že za tři roky cena narostla o 100 procetn,“ říká Prokop.

„Určitě neobstojí dětinské kopání na sociálních sítích, kde primátor hází astronomický nárůst, na růst cen ve stavebnictví, kde výrazné zvýšení sledujeme až poslední době. To se do odhadované ceny naopak promítnout ještě nemohlo a můžeme tak spíše očekávat další nárůst,“ dodává Prokop.

Podle Ondřeje Prokopa musí příprava stavby probíhat transparentně, a především za cenu, která je takovému dílu adekvátní.

Nárůst nákladů ale není jedinou otázkou, kterou v souvislosti s plánovanou výstavbou metra D zastupitelský klub hnutí ANO primátorovi pokládá. Pochybnosti prý budí i samotný tendr, kde dochází ke zvýhodnění konsorcia společností, které se podílí na probíhajícím geologickém průzkumu. „Ty totiž disponují projektovou dokumentací už 1,5 roku, zatímco ostatním uchazečům zpřístupněna nebyla,“ uvádí dále.

„Přijde mi to neuvěřitelné, to je ohromné zvýhodnění těch čtyřech společností oproti zbytku trhu, a trochu se obávám, aby celá soutěž nebyla později právně napadena a nedošlo k dalšímu zdržení. Je to opravdu nezodpovědné,“ říká zastupitel hnutí ANO a člen výboru pro dopravu Václav Bílek.

To ale není jediný problém toho tendru. „Ta zadávací kritéria de facto diskvalifikují zahraniční společnosti a já osobně bych si asi dopředu dokázal vsadit na vítěze. Pokud do podmínek dáte, že minimálně osm členů týmů musí umět česky a nepřipouštíte tlumočníka a vedle toho požadujete potvrzení bankovní záruky za nabídku od české banky, což u nás provádí pouze jediná banka, u které má shodou okolností účty Metrostav, moc jiných variant se předpokládat nedá,“ dodává Bílek.

Dalším hlasitým kritikem je pražský zastupitel Patrik Nacher. „Ptáme se a ptát se budeme i dál. Primátor s náměstkem Scheinherrem dluží nejen nám, ale i všem Pražanům spoustu odpovědí. Pořád třeba nemáme odpověď, proč nebyla vypracována srovnávací analýza, ze které bychom se dozvěděli, proč v jiných evropských městech, jako je Stockholm, Sofie nebo Varšava, staví velmi výrazně levněji. Místo odpovědí ale zatím primátor kolem sebe maximálně kope na sociálních sítích. V tom konkurenci skutečně nemá,“ říká Nacher.

„Veškeré investice v Praze se připravují salámovou metodou, neexistuje nějaký ucelený plán, kde by bylo řečeno, co a kdy se bude stavět a jak to budeme financovat. Jednou se dozvíme, že náklady na metro se vyšplhaly skoro na 100 miliard, jindy se schválí ambiciózní klimatický plán za 270 miliard, další týden se bavíme o několika miliardové investici do koncertního sálu a příště to bude dostavba městského okruhu za dalších mnoho desítek miliard. Jsem velmi zvědavý, kde na to primátor s náměstkem Vyhnánkem chtějí vzít peníze. Metro D by měla být jasná priorita a tomu by se měl podřídit rozpočet a střednědobé výhledy, což se neděje,“ dodává zastupitel Ivan Pilný.

