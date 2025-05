Před deseti lety by si ani neškrtli. Prohra v Rumunsku v jiném světle

V Rumunsku dle oficiálních výsledků zvítězil provropský kandidát Nicuşor Dan, starosta Bukurešti. Velkou radost z toho mají zejména v TOP 09, kde se z Danova vítězství raduje například europoslanec Niedermayer, předsedkyně sněmovny Markéta Adamová Pekarová, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebo ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek.

Zaznívají od nich slova o „proevropském vítězství“, potvrzeném západním směřování, prohře Kremlu a o tom, že ti, kdo nechtějí uznat výsledky, nejsou demokraté.

Každé proevropské vítězství je ztrátou pro Putina.

Gratulace Rumunsko a @NicusorDanRO! https://t.co/BrA8oXxuZN — Luděk Niedermayer (@LudekNie) May 19, 2025

Srdečně gratuluji @NicusorDanRO k vítězství v prezidentských volbách!



Rumunsko dalo jasně najevo, kam chce patřit: na Západ, po bok EU a NATO. Skvělá zpráva pro celou Evropu! ???????? — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 19, 2025

?????????? Rumunské prezidentské volby jasně vyhrál prozápadní a proevropský kandidát. Kreml tak nezíská další kladivo na ničení evropské jednoty.



Gratuluji Rumunsku a věřím, že tato série proevropských a prozápadních vítězství bude v Evropě pokračovat. Naši zemi tento výběr čeká… pic.twitter.com/mwEPmVB4pz — Vlastimil Válek (@vlvalek) May 19, 2025

Vítězství @NicusorDanRO je jasným signálem, že Rumunsko chce pokračovat na cestě evropské integrace a daleko od Ruska. Moc gratuluji!



Není překvapením, že jeho soupeř neuznal výsledky - ti, kdo nejvíc mluví o demokracii a dávají nám z ní přednášky, pak žádní demokrati nejsou. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) May 19, 2025

Americký novinář Glenn Greenwald komentoval podobný příspěvek od bývalého velvyslance v Rusku, Michaela McFaula, který vítězství Dana označil za „velké vítězství pro demokracii“. „Nejprve autoritářští vládci Západu zrušili rumunské volby, protože vyhrál jejich neoblíbený kandidát. Pak průzkumy ukázaly, že by vyhrál i v opakovaných volbách, tak ho prostě vykázali z volebních místností. Nyní jejich loutkový kandidát konečně vyhrál a oni tvrdí, že ‚demokracie‘ zvítězila,“ glosoval rumunské volby.

First the West's authoritarian overlords nullified Romania's election because their disfavored candidate won.



Then, polls show he'd win in the do-over, so they just banned him from the ballot.



Now their puppet-candidate finally won, and they claim "democracy" has triumphed. pic.twitter.com/q5GHREbBL4 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 18, 2025

K tomu, jak dopadly volby v Rumunsku, má komentář také komentátor vystupující pod přezdívkou Baron of the Taiga. Ten upozorňuje, v jakém stavu byla evropská politika ještě před deseti lety. „Tento typ kandidátů a stran buď neexistoval, nebo horko těžko dostal 10 % podpory v zemi,“ poukazuje na George Simiona a Calina Georgesca. Zmiňuje také, jak když nějaká „extrémní“ strana zvítězila kdesi v komunálních volbách nebo se umístila ve volbách do europarlamentu, tak následovala vlna naštvaných článků, jaká je to hrůza pro demokracii. Přitom ve volbách, ve kterých skutečně o něco šlo, se odehrával tradiční souboj mezi středopravicí a středolevicí. „Nebylo ani myslitelné, že by se ‚extremisté‘ vůbec dostali do druhého kola prezidentských voleb, natož že by získali více než 40 % hlasů,“ připomíná komentátor.

Sám si také záporně odpovídá na otázku, zda dost lidí změnilo názor na takové vítězství. „Rozhodně ne s prsty silně tlačícími na misky vah, ať už jde o zákaz skutečným populárním kandidátům vůbec soutěžit, nebo o zaplavení země nátlakovými hrozbami prostřednictvím médií. To bychom měli přiznat,“ říká. Ovšem euroliberálové by dle něho měli přiznat a přijmout, jak hluboce za 10 let klesla podpora jejich „hrozných řešení“. Zvláště ve srovnání se situací před dvaceti lety. Podle něho se „střed“ mění v nerozeznatelnou masu, které dělá opozici „extrém“.

„To znamená, že už si nemůžete dovolit loutkařit. Lidé, kteří chtějí miliony migrantů, a lidé, kteří chtějí desítky milionů migrantů, teď musí hlasovat společně jako jeden pevný blok, aby nás nepustili. Zatím to funguje, ale to je svého druhu porážka,“ míní.

V komentářích ještě podotkl, že lidé uvažují ve velmi krátkých časových relacích a zavzpomínal na nultou dekádu. „Tehdy to bylo doslova: ‚Plovdiv (bulharské město – pozn. red.) si zvolil krajně pravicového starostu! Pane Bože, to je konec demokracie.‘ V takovém světě jsme žili.“

??????: On the Romanian presidential elections, I think it's important to remember where Europe was as recently as a decade ago. These kinds of candidates and parties either didn't exist or would struggle to crack 10% support in the country. — Baron of the Taiga (@baronitaigas) May 19, 2025

People think in very short time horizons. Us oldheads remember 00s Europe. It was literally like "Plovdiv just elected a far right mayor! holy shit, end of democracy"



That was the world we lived in. — Baron of the Taiga (@baronitaigas) May 19, 2025

