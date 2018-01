Před rokem Miroslav Šlouf podpořil Drahoše. Jak je to dnes?

Někdejší lobbista Miroslav Šlouf stál dlouhá léta po boku Miloše Zemana. V době, kdy byl současný prezident premiérem, měl Šloufa vedle sebe. Tento muž v roce 2013 vytáhl Miloše Zemana na Hrad, ale v roce 2013 se spolu rozešli. Páteční MF Dnes k tomu poznamenává, že Šloufa od Miloše Zemana odstřihl dnešní kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý. Tyto pány přitom Šlouf k Miloši Zemanovi přivedl.

Dnes je prý Šlouf hodně nemocen a nechce se k přímé volbě prezidenta vyjadřovat. Je dlouhodobě hospitalizován a opravdu na tom není dobře. Ale ještě před rokem nabízel Jiřímu Drahošovi pomocnou ruku a byl připraven udělat hodně pro to, aby Miloše Zemana sesadil z pomyslného trůnu.

„Když jsem si se svými nejbližšími přáteli položil otázku, jestli vůbec někomu pomoci, napadl nás Jiří Drahoš. Vážíme si ho, myslíme, že je to člověk, který o společnosti něco ví, je vzdělaný. Pokud bude kandidovat, rád bych mu přinejmenším svými zkušenostmi a politickým know-how pomohl. Určitě bych nepomáhal těm, kteří jsou na Hradě dnes,“ líčil tehdy Šlouf. „Nejsem si jist, jestli to dopadne. Zatím jsme spolu s panem Drahošem nehovořili. Nevyjádřil se ani ke své kandidatuře, takže prozatím nikdo neví, jak to všechno bude. Pokud ale bude zájem, spolupráci s ním nevylučuji,“ dodal.

Profesor Jiří Drahoš však Šloufovu nabídku, jež se k němu dostala přes prostředníka, důrazně odmítl. Se samotným Šloufem se ani nesešel.

Psali jsme: „Něco se děje. Prý je to jako v roce 1989.“ Hilšer a nadšenci z Loun ještě na poslední chvíli pobízeli k volbám. Z davu se ozvala příznivkyně Zemana Spisovatelka: Stoupenci Drahoše chodí po ulicích, rozdávají letáky, vesele agitují. Příznivci Zemana mají strach se projevit. Až sem jsme dospěli. Volím Zemana! Jaroslav Plesl se rozepsal o Zemanovi: Spousta lidí si ho váží, spousta lidí ho nenávidí FOTO Drahoš vyčetl Zemanovi: Vy jste prezidentem dolních deseti milionů. A to je výtka?, žasl prezident

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp