Předčasných voleb se teď bojí spíš hnutí ANO než opozice, hlásil v ČT Rakušan

Vláda pokračuje v přetahované o peníze v rozpočtu. Opozice sleduje vše z druhé strany, má teď větší šanci zapojit se do politického vývoje v zemi? Na to, zda dokáže opravdu držet spolu, se v Interview na ČT24 ptala moderátorka Zuzana Tvarůžková předsedy hnutí STAN Víta Rakušana.

„Velmi bedlivě jako opozice sledujeme, jakým způsobem si mezi sebou přes různé dopisy a média členové vládní koalice vyměnují vzkazy,“ poukázal lídr hnutí STAN Vít Rakušan v úvodu na nestandardní styl komunikace na vládní úrovni.

Během vládní krize kolem výměny ministra kultury se tak na české politické scéně začala formovat politická opoziční koalice. „Je třeba reakce na to, co se v Česku na ulicích i na náměstích děje. Je tu volání po tom, aby tu vznikla taková politická síla, která bude reálnou konkurencí současné vládě,“ popsal Rakušan svými slovy, proč by takový blok měl vzniknout. „Tato vláda v posledních letech předvádí politiku, která Česku nic nepřináší, vznik bloku by byl vymezením proti ní, není to jen nějaký Antibabiš,“ zdůraznil.

Odmítl, že by šlo hnutí STAN o to, aby bylo za každou cenu ve Sněmovně. „My si věříme i v samostatném postupu, do Sněmovny bychom se dostali. Jde o to, aby nepropadaly hlasy,“ řekl Rakušan s tím, že v případě předvolební koalice by se ztrátám zamezilo a mohla vzniknout politická síla se šancí Andreje Babiše (ANO) porazit.

Pro předčasné volby by Rakušan vznik této politické opoziční koalice považoval za variantu ještě pravděpodobnější. „Kdyby přišly předčasné volby, bylo by to rychlé řešení, které by mělo šanci konkurovat současné vládní koalici,“ myslí si předseda hnutí STAN. Pokud však budou volby v řádném termínu v roce 2021 je prý předčasné nyní říkat, jak bude vypadat formát, v němž jednotlivé strany a hnutí do voleb půjdou.

Jakou by tedy měl zmíněný blok podobu? „Abychom mohli říct jeho podobu, je třeba, aby k jeho vzniku byla skutečně vůle ve všech stranách a hnutí. A to je to, co se teď v létě odehrává. Je ale třeba, aby ten projekt měl důvěru našich občanů, musíme se shodnout na programových bodech. Bavil jsem se o tom jak s Markem Výborným (KDU-ČSL), tak s Petrem Fialou (ODS) i s Jiřím Pospíšilem (TOP 09),“ uvedl Rakušan s tím, že až po případné vzájemné shodě by pokračovali v dalších krocích.

S předsedou Pirátů Ivanem Bartošem měl předseda hnutí STAN schůzku ještě předtím, než se začalo hovořit o bloku. „Shodli bychom se na určitých bodech, nicméně Piráti jasně řekli, že se takového bloku účastnit nechtějí,“ uvedl Rakušan, podle kterého je to v rámci matematiky velká škoda.

„Aby taková politická síla vznikla, je třeba překonat také politická ega a strach z toho, že to z nějakého důvodu nevyjde,“ zmínil Rakušan věci, které ještě brání tento záměr zrealizovat. „Cítím, že současná konstelace lídrů zmíněných tří stran je ale taková, že by to mohlo vyjít a mohlo by se podařit ta ega překonat,“ věří šéf hnutí STAN.

Kdy se veřejnost dozví, že do něčeho takového STAN půjde? Hodně podle Rakušana bude ještě záležet na vývoji politické situace. „Pokud to bude vypadat na řádné volby, není kam spěchat. Spolupráci opozice je jednodušší rozvíjet evolučně než revolučním rozhodnutím v jeden den,“ míní Rakušan.



Současné vládě chybí jeden člen vlády, stále je to ministr kultury. Dá se toto období, než rozhodne prezident, přečkat bez úhony? „Škody už jsou tu napáchány. Politici, kteří teď hrají tuto hru, to představení, které se tu odehrává, tu za pět let nebudou, ale ty škody, co páchají, jsou ohromné,“ povzdechl si Rakušan.

„V Česku se nikdy nestalo, aby ústava byla ohýbaná takovým způsobem, jako teď předvádí Zeman. Tak slabý premiér, jako je Babiš, v této chvíli neměl ani tu sílu prosadit své kompetence, které mu ústava dává,“ říká předseda hnutí STAN s tím, že situace je nenormální i v tom, že je zde zastupující náměstek, místo aby byl člen vlády pověřen vedením Ministerstva kultury či byl zvolen ministr nový. „Situace je nenormální! A to my prezidentovi i vládě vyčítáme. Vytvořili nenormální situaci a chtějí, aby si na ni lidé zvykli jako na normu,“ uzavřel Rakušan.

