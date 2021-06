Předsedající výboru musel „umlčet“ senátora Lásku. Rozpálil se do běla. Zde je důvod

Senátor Václav Láska (SEN 21) se včera na jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost natolik rozohnil, že musel zasáhnout i předsedající. Své rozčílení, které pramenilo z otázky, zdali bychom měli u nás léčit děti cizinců, netajil ani v pozdějším příspěvku na Facebooku. „Když se cizincům během práce u nás stane neštěstí a narodí se jim nemocné dítě, tak se mají vrátit domů a nezatěžovat náš zdravotní systém? Myslím, že jsem za těch sedm let v Senátu neslyšel větší aroganci a nehumánnost. A tomu odpovídala moje reakce,“ vysvětloval, co se odehrálo.

Senátor se neudržel při tématu týkajícím se zdravotního pojištění dětí cizinců. „Jde o to, že pokud se tu cizinci s dlouhodobým pobytem narodí dítě, nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění. Rodiče mu můžou zaplatit jen pojištění komerční. Ale pokud se dítě narodí s nějakou vadou, postižením či vážnou nemocí, komerční pojišťovny jej odmítnou pojistit. Prostě by se jim to nevyplatilo. A cizinec pak musí de facto opustit Českou republiku (pokud nemá na to, aby si lékařskou péči platil napřímo) a odjet někam, kde mu bude lékařská péče o jeho dítě umožněna. Paradoxně se to stalo třeba i jedné zahraniční lékařce, která u nás pracovala,“ popsal problematiku senátor.

Sám tedy navrhl, aby legálně pobývající cizinci s tímto typem pobytu mohli svým dětem narozeným v ČR platit veřejné zdravotní pojištění, avšak po vystoupení zástupce české asociace pojišťoven jej dobrá nálada opustila. „S klidem ve tváři řekl, že s takovým návrhem nesouhlasí a že pokud se cizincům v ČR narodí nemocné nebo postižené dítě, mají s ním odjet do země svého původu, léčbu podstoupit tam a nezatěžovat český zdravotní systém,“ odvyprávěl politik, co jej rozčílilo nad všechny meze. Mgr. Václav Láska BPP

„Takže na to, aby tu cizinci pracovali legálně jako lékaři, inženýři nebo třeba zedníci, jsou nám dobří. Ale když se jim během práce u nás stane neštěstí a narodí se jim nemocné dítě, tak se mají vrátit domů a nezatěžovat náš zdravotní systém? Myslím, že jsem za těch sedm let v Senátu neslyšel větší aroganci a nehumánnost. A tomu odpovídala moje reakce. Když jsem tomu člověku asi potřetí řekl hodně zvýšeným hlasem, že se má za svá slova stydět, musel mě předseda výboru přerušit. Vydýchal jsem se a bez hrozby flákancem jsem si vzal slovo zpět a svoji řeč s větším klidem dokončil,“ popsal Láska, proč muselo dojít k zásahu předsedajícího.



Uzavírá však s tím, že by jeho návrh mohl být nakonec schválen: „Ach jo, ten klid, suverenita a přirozenost, s jakou ten zástupce ČAP řekl tuhle arogantní stupiditu, mi ale nedá spát. Nicméně výbor můj pozměňovací návrh přijal a doufám, že bude schválen i na nejbližším plénu Senátu. Na vyvážení karmy českého národa musím ještě říct, že přítomná zástupkyně Ministerstva zdravotnictví mému pozměňovacímu návrhu vyslovila podporu.“





