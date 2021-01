Překonaná policie u bariér, zastřelená žena... Podrobnosti z průniku do Kapitolu v USA

„Stáhněte se. Uhněte nám. USA,“ křičí dav před hrstkou policistů u vratkých bariér. U pokřiků ale nezůstalo a dav zaútočil na bariéru, kterou přítomní policisté neměli šanci udržet. Početnější skupina demonstrantů bariéru překonala a zranila přitom policistku, která bariéry bránila vlastním tělem.

IMPORTANT: this is exact moment the siege of the Capitol building began as the two men in front ripped down a preliminary barrier & rushed officers who were behind a 2nd barrier



They then encouraged others to follow their lead. Officers appeared to be taken completely off guard