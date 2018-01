Překvapený Pavel Fischer sledoval stoupající čísla a hovořil pro PL. Za Václava Havla se stydět nebudeme, čílila se mluvčí

Tyrkysové barvy, reportéři všech velkých mediálních domů a kandidát na prezidenta Pavel Fischer, který měl díky zájmu novinářů napilno. Více než desetiprocentní volební úspěch Pavla Fischera překvapil, a nejen členy jeho volebního štábu. Nadšení zúčastněných sílilo spolu s tím, jak se Fischerův procentuální zisk stále více blížil magické desetiprocentní hranici, kterou nakonec překročil, a spolu s tím, jak se oproti předvolebním odhadům snižoval volební výsledek současného prezidenta Miloše Zemana.

Dobrovolníci z Fischerova týmu pro ParlamentníListy.cz příliš sdílní nebyli. „Nezlobte se, ale Parlamentní listy jsou zrovna to médium, pro které nebudu odpovídat,“ sdělil reportérovi PL.cz postarší muž s Fischerovou plackou na klopě. „Omlouvám se, nebudu odpovídat,“ reagovala další členka Fischerova týmu, mladá dobrovolnice. Další oslovená žena z Fischerova týmu pak ParlamentníListy.cz odkázala na tiskovou mluvčí.

Odkaz Václava Havla

Podle tiskové mluvčí Fischerovy kampaně Aleny Ježkové pracovaly na volební kampani Pavla Fischera přibližně dva tisíce dobrovolníků. Reportér PL.cz se Ježkové zeptal rovněž na to, zda v případě volebního úspěchu Pavla Fischera na voliče zabral odkaz Václava Havla. Fischer totiž v posledních dnech zveřejnil dosud nepublikované záběry, na kterých je vidět při práci s prvním českým polistopadovým prezidentem Václavem Havlem.

„Nevím, jestli to zabralo. Nicméně ten odkaz Václava Havla tady je. My jsme ho jenom komunikovali. To není nic, co bychom si vymýšleli, a myslím, že jsme s ním ani nepracovali jako s nějakým hlavním motivem kampaně,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Ježková. „Pavel Fischer dlouhá léta s Václavem Havlem pracoval a já nevidím jediný důvod, proč by se za to měl stydět,“ doplnila.

Nakonec se ParlamentnímListům.cz podařilo krátký rozhovor s jedním z řadových členů Fischerova volebního týmu uskutečnit, a sice s mužem středního věku, který se představil jako řidič Fischerova volebního týmu. „Myslím si, že jak se k tomu postavil a prosazoval nějakou svou představu, jak by měla fungovat prezidentská funkce, tak si myslím, že měl docela šanci na dobrý výsledek ve volbách,“ uvedl muž s tím, že „pevně věří“, že Miloš Zeman ve druhém kole prezidentských voleb prohraje. „Takového prezidenta si nezasloužíme,“ doplnil. „Jeho chování vůbec neodpovídá funkci, kterou zastává, to za prvé. A za druhé to jsou jeho názory, kde se klaní spíš k východu, a za třetí takového prezidenta já bych nechtěl,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz.

„Je to skvělý úspěch a čekala jsem to,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Fischerova manželka Klára Fischerová. „Já myslím, že je to poctivost, pracovitost, důslednost,“ ohodnotila klíč úspěchu svého manžela. „Já myslím, že tento národ se vyjádřil ve volbách a všichni budeme respektovat, jakého prezidenta si tento národ zvolil. Myslím, že generační výměna by byla dobrá,“ doplnila pro ParlamentníListy.cz k tomu, koho by voliči měli volit ve druhém kole prezidentské volby.

Rovněž ParlamentnímListům.cz prozradila, co si myslí o včerejším činu polonahé aktivistky skupiny Femen, která ve volební místnosti u volební urny překvapila současného prezidenta Miloše Zemana. „Myslím, že to byl zoufalý projev zoufalé ženy naprosto nevhodně provedený v době voleb,“ okomentovala celý akt. Rovněž prý nechápe, jak se aktivistka mohla do volební místnosti dostat.

Diplomat neskrýval překvapení

„Já z toho mám obrovskou radost. Je to pro mě překvapení a je to závazek,“ sdělil ParlamentnímListům.cz v souvislosti se svým volebním výsledkem sám prezidentský kandidát Pavel Fischer. Rovněž pro ParlamentníListy.cz okomentoval i slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že nevede žádnou předvolební kampaň. „Mně se to nezdá fér. Když někdo řekne, že nevede kampaň, a pak se ukázalo, že se utratilo 17 milionů a že se nedostal do žádné veřejné debaty, aby vysvětlil, co má v plánu, nebo jak hodnotí svůj dosavadní kurz, tak to mi přijde vůči voličům nefér a vůči protikandidátům je to přinejmenším podivuhodný styl politiky. Na to si ale asi musíme zvykat,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Fischer. Následně během tiskového brífinku vyslovil v druhém kole prezidentské volby podporu Jiřímu Drahošovi.

autor: Jonáš Kříž