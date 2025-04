Přelom v Německu: AfD dotáhla první místo. A lidé jen zírají, co předvádí Merz

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 78% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8938 lidí



V průzkumech je tento trend znatelný až do té míry, že by podle průzkumu agentury INSA, který přinesl deník Bild am Sonntag, nyní vítězná CDU/CSU už nemusela vyhrát a první místo ve volbách by mohla získat Alternativa pro Německo (AfD), která přitom v době voleb do Spolkového sněmu skončila druhá s 20,8 %, kdežto CDU/CSU obdržela 28,5 % hlasů.



AfD totiž křesťanskodemokratickou koalici CDU/CSU dle průzkumu ve voličských preferencích dohnala a nabírá u voličů na oblibě, zatímco vítězná unie podporovatele nadále ztrácí.

Fotogalerie: - Němci odvolili

Podle průzkumu agentury INSA by obě strany získaly 24 % hlasů, což znamená, že by od posledního průzkumu CDU/CSU oslabila o další 2 % a AfD by naopak 1 % přibylo. Třetí sociální demokraté (SPD) dosluhujícího kancléře Olafa Scholze si pak udržují podporu 16 % voličů a na čtvrtém a pátém místě by skončili Zelení a Die Linke s 11 %.

JUST IN - Germany's AfD party continues to gain ground in the polls and is now on a par with the CDU for the first time. pic.twitter.com/Ga14cBdZOu — Disclose.tv (@disclosetv) April 5, 2025

Úspěch AfD v průzkumech dává šéfka strany Alice Weidelová do spojení s tím, že němečtí voliči při povolebních jednání procitají a zjišťují, že se po volbách kvůli možnosti vládnutí vítězné CDU/CSU s aktuální německou koalicí SPD a Zelených žádné větší změny neuskuteční.

„Občané nechtějí další levicovou vládu, ve které si CDU/CSU nechá diktovat svou politiku od SPD a Zelených. Je čas na skutečný občanský politický obrat,“ podotkla Weidelová.

Die AfD liegt in den Umfragen mit der Union jetzt gleichauf! Die Bürger wollen keine weitere Linksregierung, in der sich CDU/CSU die Politik von SPD und Grünen diktieren lassen. Es ist Zeit für eine wirkliche bürgerliche Politikwende! pic.twitter.com/XpQUH9AfaP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 5, 2025

Výsledek, který Bild označil coby „průzkumovou katastrofu“ pro pravděpodobného příštího kancléře Merze podle agentury AFP lídrovi CDU/CSU znesnadní aktuálně probíhající koaliční jednání o půdorysu nové německé vlády.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Svést trend klesajících preferencí přitom Merz nemůže ani na chybu v průzkumu, jelikož dotahování AfD na CDU/CSU ukazovala již předchozí šetření a agentura Forsa již v úterý ukazovala rozdíl mezi oběma stranami pouhé jedno procento, byť to tehdy ještě bylo ve prospěch CDU/CSU. Dle tohoto průzkumu by unie získala 25 % a AfD 24 %.

Zklamal Merz své voliče?

DW jmenuje, že podporovatelé CDU/CSU jsou rozlíceni například kvůli změně programu, která umožní masivní zadlužování Německa, přestože ještě před nedávnem Merz v předvolebních projevech hovořil proti nutnosti změn dluhové brzdy a jakýkoli další dluh striktně odmítal.

Nespokojen se směřováním své strany je též veterán CDU Wolfgang Bosbach, jenž byl v Bundestagu mezi lety 1994 až 2017. Právě on se pro Tagesspiegel vyjádřil s podotknutím, že rostoucí podpora AfD jde právě za jeho partají a výsledek jej „nepřekvapuje“.



Zmínil, že se během předvolební kampaně lidé vždy zavazovali držení dluhové brzdy, „ale jen pár dní po datu voleb vše znělo úplně jinak“. „To popudilo a zklamalo mnoho příznivců,“ dodal, mezitímco průzkum Infratest dimap ukázal, že je až pro 68 % respondentů CDU „nedůvěryhodná“ kvůli změně kurzu své politiky.

Fotogalerie: - Přistěhovalecká čtvrť v Berlíně

Tagesspiegel poukazuje na rostoucí nespokojenost nejenom u veřejnosti, ale i uvnitř strany, kterou tráví v části regionů kritika či dokonce rezignace členské základny, avšak mnozí stále doufají, že se podaří dojednat v koaliční smlouvě přijatelná politika alespoň například v otázce migrace.



Právě křesťanští demokraté zejména na základních úrovních strany totiž měli dosud dojem, že v zásadních věcech při jednáních vítězí Scholzovi sociální demokraté a jejich poslední naděje se ubírá k ekonomickým a migračním slibům.





Server Tagesschau se ptá, zdali s Merzem v čele Německa „skutečně dojde ke změně politiky“, kterou před volbami sliboval. Rovněž zmiňuje nemalé pochybnosti i mezi příznivci německých křesťanských demokratů.



„Mnoho voličů, ale i členů Unie zjevně nevěří změně politiky, kterou Merz v předvolební kampani sliboval,“ uvádí. „Pokud nyní nevznikne koaliční smlouva a vláda, která problém vyřeší, tak ve volbách přijdeme o politický náskok, který jsme doposud získali,“ shrnul situaci předseda vlády CDU v Sasku-Anhaltsku Rainer Haseloff.



Jeho kolega a stranický přítel Mario Voigt, vedoucí vládu v Durynsku, míní, že „lidé ztratili důvěru v politiku, jak na Východě, tak na Západě“. Důvěru voličů podle něj strana nezíská jinak než tím, co bude činit.

