Premiér Bartoš? Babiš až druhý. „Pane Moravče, opozice včetně vás, ČT a Hřiba...“ Faltýnka utnul až Kuba

V Otázkách Václava Moravce se sešli Vít Rakušan (STAN), Zbyněk Stanjura (ODS) a Jaroslav Faltýnek (ANO). Rakušan a Stanjura se shodli, že Babiš jako premiér měl jednat o řešení koronavirové situace, ale jednat odmítal. Faltýnek se svého šéfa zastal. „Opozice dlouhodobě říká, včetně České televize a vás, pane Moravče, že vláda dělá všechno špatně a že by to hejtmani dělali lépe. Říká to i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kterému se nepodařilo uklidit Prahu od sněhu,“ pravil Faltýnek. Pak do vysílání razantně vstoupil předseda Asociace krajů Martin Kuba. Oznámil zásadní věc.

Hned v úvodu Moravec konstatoval, že podle agentury Kantar přestal Andrej Babiš se svým hnutím ANO kralovat politické scéné. Koalice Pirátů by získala 30 procent hlasů, Babiš méně. Možná je to i proto, že roste nespokojenost lidí s politickou situací. Podle agentury Kantar už je spokojeno jen 23 procent lidí. Až 34 procent lidí vnímá tu situaci jako velmi špatnou.

Moravec připomněl, že ve spojitosti s covidem týden co týden umírají stovky lidí. Celkově v České republicce zemřelo už 18 tisíc lidí a navzdor tomu, že vláda měla k dispozici nouzový stav, situace se nelepší.

Stanjura konstatoval, že navzdory této strašné situaci premiér Babiš odmítá jednat s opozici. „On nedělá vlastně nic,“ shrnul Stanjura (ne)činnost Andreje Babiše. „Vláda je úplně bezradná a nemá plán. Má jediný fetiš – a to je nouzový stav. Straší občany a lže. Kolikrát už jsme slyšeli, že bez nouzového stavu nebude možné nasadit armádu. ale my jsme věděli, že to není pravda,“ zdůraznil Stanjura s tím, že vláda může pokračovat podle jiných zákonů.

„Podívejme se na tu situaci, která kolem nás je. Andrej Babiš je poprvé donucen jednat s opozicí. Je schopen se s někým bavit,“ přisadil si ještě Rakušan. „Teď s ním hejtmani sedí u jednacího stolu. Ti hejtmani, na které házel špínu,“ upozornil předseda STAN.

Faltýnek předložil trochu jíný pohled na věc. Rýpl přitom jak do České telebvize, tak do moderátora Václava Moravce.

„Opozice dlouhodobě říká, včetně České televize a vás, pane Moravče, že vláda dělá všechno špatně a že by to hejtmani dělali lépe. Říká to i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kterému se nepodařilo uklidit Prahu od sněhu,“ zaznělo z úst Jaroslava Faltýnka.

Rakušan okamžitě přešel do protiútoku.

„Já jsem předseda sice nejmenší, ale stále parlamentní síly. A já jsem za celou dobu krize dostal pozvánku k jednáním dvakrát. My kdybychom se k premiérovi nedobývali, tak s námi jednat nebude. To není tak, že by tady premiér nějak moderoval tu diskusi,“ popsal situaci předseda STAN s tím, že nouzový stav v České republice trvá celé měsíce, takže Andrej Babiš měl na jednání celé měsíce.

Stanjura si ještě přisadil. „Co se změnilo za těch 132 dnů nouzového stavu? A co by se změnilo, kdybychom odsouhlasili prodloužení nouzového stavu? Ta odpověď je jednoduchá, nezměnilo by se vůbec nic,“ rozčílil se s tím, že epidemická situace v Česku není dobrá, přestožeže nouzový stav trval, trval a trval.

„Slyšeli jsme, že se v pondělí bude projednávat pandemický zákon. Ale za chvíli to bude rok, co je tu pandemie,“ pokračoval Stanjura, jenž chtěl slyšet, proč vláda nepředložila pandemický zákon již před mnoha měsíci, např. na jaře či v létě.

Do vysílání byl pozván i předseda Asociace krajů, jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), který potvrdil, že hejtmani požádají vládu o prodloužení nouzového stavu o 14 dní. „Ano, je to tak,“ řekl ve vysílání. Těchto 14 dní má podle Kuby vláda na to, aby se pokusila znovu získat ztracenou důvěru občanů. Pokud se to nepodaří, tak už podle Kuby nepomůže žádný nouzový stav.

„Podali jsme to proto, že nás o to pan premiér požádal, a také proto, že jsme vnímali, že v některých krajích mají hejtmani tu situaci opravdu vážnou. My bychom se asi dostali do situace, že by od pondělí každá část republiky fungovala trochu jinak, ale to by nebylo dobré. Já chci především poděkovat hejtmanům, že našli shodu a že to vyřešili. Tohle měla řešit Poslanecká sněmovna,“ upozornil Kuba.

Oněch 14 dní má vláda také na to, aby připravila návrat dětí do škol od 1. března.

„Nahrazujeme v téhle chvíli nedohodu v Poslanecké sněmovně, aby nedošlo k tomu, že se v jednom kraji otevřou obchody a nahrnou se tam lidé. Aby se tady nerozsypala republika a nedělo se jen něco někde,“ varoval Kuba.

Když znovu dostal slovo Rakušan, zdůraznil, že těchto 14 dní je třeba využít k projednání pandemického zákona. Premiér Babiš podle Rakušana nesmí zapomenout na to, co hejtmanům slíbil, což se prý často děje. Předseda STAN vyjádřil naději, že teď snad bude Babiš dodržovat slovo. „Já nebudu bořit dohodu vlády s hejtmany,“ přislíbil Rakušan.

Také Stanjura přislíbil, že do jednání s Andrejem Babišem nehodí vidle. „Já si nebudu stěžovat. My jsme tu od toho, abychom schvalovali konkrétní řešení, my je máme. My budeme jednat,“ pravil.

Faltýnek se rozhodl popsat, že jednání jsou složitá už na vládě. On osobně prý vyjednával o otevření lyžařských středisek po rakouském vzoru, to jest s respirátory FFP2, s rozestupy, bez turistů mimo Česko, takže by u nás mohli lyžovat jen Češi, Moravané a Slezané.

„Ale ta debata neprobíhala,“ zlobil se Rakušan.

Faltýnek se ohradil, že debata probíhala v rámci koalice ANO a ČSSD. „Já jsem v té debatě neuspěl. Prostě názor ministra zdravotnictví byl jinej,“ řekl Faltýnek.

Rakušana tím ale nepřesvědčil a požádal Faltýnka, aby tedy koalice ANO a ČSSD konečně začala jednat.

Faltýnek také o něco poprosil. O slušné chování. „Já bych chtěl poprosit kolegy, abychom se k sobě chovali slušně,. Když kolega (Jakub) Michálek (Piráti) ve Sněmovně křičí na mikrofon, že tuto zemi řídí šílenec, tak to ne. Já chápu, že to do politiky patří, ale ne v této situaci.“

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

„Já nebudu popisovat, kdo s kým jednal a jak to jednání bylo nepříjemné," ozval se poněkud kousavě Stanjura v reakci na Faltýnka.

Moravec v tu chvíli oznámil, že za pár dní do situace znovu vstoupí Ústavní soud ČR a oznámí, že uzavření malých obchodů ve chvíli, kdy velké obchody mohly zůstat otřeny, bylo protiústavní.

Poté znovu slovo dostal Kuba a tentokrát se pořádně pustil do Faltýnka. „Vy jste těch dní měli spoustu. Proč jste nás nepozvali do Poslanecké sněmovny? Telefon na mě máte, tak proč jste neřekl: Pane Kubo, přijeďte ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny, ve čtvrtek se bude hlasovat o nouzovém stavu, tak nám přijďte říct, co by co znamenalo?“ ptal se Kuba Faltýnka.

Zdůrazňoval, že situace je velmi složitá a hejtmani se prostě snažili jen o to, aby to v krajích fungovalo. Bez ohledu na to, z jaké strany hejtmani jsou. Všichni si přejí, aby se epidemie zbrzdila – ale zároveň aby skončila nesmyslná opatření.

Na počátku druhé hodiny diskuse Moravec vytáhl průzkum agentury Kantar, který ukazuje, že ve volbách by Piráti a STAN získali 29,5 procenta hlasů, hnutí ANO Andreje Babiše by získalo 26,5 procenta hlasů, trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by získala 19,5 procenta hlasů, SPD Tomia Okamury 10,5 procenta hlasů, komunisté 5 procent a ČSSD 4 procenta.

Analytik Pavel Ranocha z Kantaru k tomu dodal, že asi 10 procent voličů dvou jmenovaných koalic má s těmito koalicemi problém, ale pak se prý často rozhodují, že by mohli hlasovat pro druhou koalici.

Pokud by předvolební koalice neexistovaly, volby by podle stávajícího modelu vyhrálo hnutí ANO s 26 procenty hlasů, Piráti by měli 21 procent hlasů, ODS by získala 10,5 procenta hlasů, SPD Tomia Okamury také 10,5 procenta hlasů, STAN 9,5 procenta, komunisté 5 procent. Mimo Poslaneckou sněmovnu by zůstala ČSSD se 3,5 procenty hlasů, TOP 09 se 4,5 procenty hlasů a KDU-ČSL také se 4,5 procenty.

„Pro nás to není zas tak špatné, když už rok slyšíme, že děláme všechno špatně,“ poznamenal k tomu Faltýnek. Jedním dechem dodal, že bude důležité, aby se politici shodli na novém volebním zákoně.

Stanjura uznal, že novela volebního zákona bude důležitá, ale ODS má prý před sebou ještě důležitější cíl. „My jsme samozřejmě přesvědčeni, že nejlepším příštím premiérem bude Petr Fiala. My chceme ty volby vyhrát, chceme být na prvním místě a chceme sestavovat příští vládu,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS.



