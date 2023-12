Premiér dal přednost kravám. A Milionu chvilek. Právník Dostál vidí už jen obrovskou ostudu

reklama

Právník Dostál nepovažuje za šťastně, že během pondělní odborářská demonstrace v Praze odjel premiér Petr Fiala (ODS) navštívit zemědělskou farmu bratra ministr práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a tvrdí, že tímto způsobem naslouchá občanům. „Nepovažuji za příliš uctivé, že pan premiér dal přednost kravám před demonstranty. Měl být na tom pódiu, kde si odboráři stěžovali na drahotu, na špatné nakládání s energetickou politikou, a měl oponovat těm řečníkům, říkat, jak to dělá dobře. Asi by to bylo výrazně těžší než komunikovat s těmi zmíněnými krávami, ale bohužel, toto je role premiéra, kterou musí v krizi plnit.“

Neméně jej zaráží, že ve stejných dnech vládní koalice místo s demonstranty jedná se spolkem Milion chvilek. „Podle mě by si chtěl pan premiér a vláda vytvořit jakousi povolenou krotkou opozici, se kterou by komunikoval, jak potlačovat ty zlovolné ‚narativy‘ a ignorovat tu skutečnou opozici, která se s odboráři sešla na náměstích a na dalších místech, kde se stávkovalo,“ míní Dostál.

„Takhle to ale v politice nefunguje“, dodává. A připomíná, že staré časy Milionu chvilek jsou dávno pryč: „Popravdě řečeno, Milion chvilek ztratil velkou část svojí kredibility, své důvěry. Nedokážu si představit, jak současně budou trvat na odejití člena vlády pana Blažka a současně spolupracovat s premiérem z téže strany na nějaké antidezinformační kampani, nebo na čem...“ podotýká Dostál.

Zástupci koalice přislíbili spolku Milion chvilek témata, např. zavedení možnosti korespondenční volby a posílení snahy o začlenění informační gramotnosti do strategie vzdělávání ČR. Rozhodně podle Dostála nejde o témata, která českou společnost pálí natolik, že by je nyní měla vláda řešit. „Jak říkám, vláda měla být s odboráři na pódiu a snažit se těm naštvaným lidem vysvětlil, co dělá. Asi by to moc nešlo, možná by na ně přiletělo pár vajíček, i když ti demonstranti byli velmi pokojní. Naopak si myslím, že není vůbec správným krokem snažit se otočit myšlení lidí tím, že by na ně poštvali spolek Milion chvilek a nějaké další bojovníky s ‚dezinformacemi‘. Toto si možná vláda maluje, ale není to tak,“ zdůrazňuje Dostál.

Kromě toho před zmíněnou kontroverzní korespondenční volbou zdvihl výstražný ukazováček: „Stejně tak se nedomnívám, že je dobré mít jako záložní plán, kdyby to přesvědčování selhalo, ještě v kapse tu korespondenční volbu, která by mařila ústavní princip tajnosti hlasování a která by umožňovala manipulace se svobodou hlasování ve volbách, což rozhodně nechceme. Doufám, že nic takového se v Parlamentu ČR schválit nepodaří.“

To, že odboráři i zaměstnavatelé společně kritizují politiku Fialovy vlády, je podle Dostála záležitostí historicky převratnou.

„Zpravidla zaměstnanci a zaměstnavatelé tvořívali protipól při stávkách, ale skutečně Fialova vláda je natolik nepopulární, že současně dokázala naštvat odboráře, zástupce zaměstnanců asociálním přístupem, a současné likviduje zaměstnavatele nezvládnutou energetickou politikou. Takže skutečně v té tripartitě se ty dvě strany dokázaly sjednotit proti třetí – vládní – straně, která tím pádem stěží může ten spor moderovat, jelikož je sama příčinou toho sporu,“ shrnul současnou situaci Ondřej Dostál.

Komentář přidal také k vystoupení blogera Vidláka alias Daniela Sterzika na odborářské demonstraci, což vzbudilo poprask. V České televizi byl Vidlák předsedkyní jakési Učitelské platformy a aktivní členkou TOP 09 Petrou Mazancovou onálepkován jako „proruský kolaborant“. A kritizovala odbory, že něco takového vůbec „dopustily“.

„Já bych chtěl předně České televizi a TOP 09 poděkovat za neskutečnou reklamu, kterou udělaly mému milému kolegovi panu Vidlákovi, protože skutečně jejich prohlášení, jak ta televizní, tak ta z TOP 09, už většina národa dávno vnímá s opačným znaménkem. Takže když o někom řeknou, že jsou špatní, tak je to takové razítko kvality toho, co ten člověk dělá,“ míní Dostál. Čili ty dehonestující výroky Vidlákovi-Sterzikovi už neuškodí, ale naopak mu jeho popularitu ještě zvýší.

„Když se na to ale podíváme vážně, tak je to obrovská ostuda, protože to je přesně to, co by si vláda představovala a na čem chce spolupracovat se spolkem Milion chvilek. To znamená, že kdokoli si troufne je kritizovat – věcně, správně, já jsem si ten projev pouštěl – tak se ho snaží označit za proruského dezinformátora, švába, dezoláta a vůbec se s ním nebavit,“ podotkl.

„Jenže tohle jde jenom do té chvíle, kdy takových lidí není, řekněme, nadpoloviční většina. A vládě Petra Fialy už dnes důvěřuje jen slabá pětina lidí,“ připomíná právník Ondřej Dostál.

