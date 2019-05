Premiér podle svých slov zprávu Evropské komise o jeho údajném střetu zájmů ještě neobdržel

30.05.2019 20:00

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o zprávě Evropské komise, která se týká jeho údajného střetu zájmů a unijních dotací pro Agrofert Holding, neví a nedostal ji. Řekl to dnes ve Sněmovně na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Podle něj komise měla zprávu zaslat do Česka do poloviny května. Michálka zajímalo, zda se s ní už seznámil.