Premiéra v Lánech naštval novinář: Je to džihád proti Babišovi, od rána do večera. Pirátské struktury a nemocný udavač

Do varu předsedu vlády dostaly dotazy ohledně dotací pro Agrofert.

„Pane redaktore, vy zase pokračujete v dezinformacích. Chápu, že ten váš server je na to nastavený,“ rozčílil se na novináře Seznam Zpráv, který chtěl upřesnit nejasnosti ohledně toho, zda v Česku byly, či nebyly Agrofertu proplaceny peníze z evropských projektů, kde koncern žádal o stovky milionů, z prostředků českého státního rozpočtu. Případně zda je Česko bude vyžadovat od Agrofertu zpět a o jakou půjde přesně částku.

„Žadné peníze nebude nikdo vracet. Jde o to, že tu máme právní problém, a to je v interpretaci českého zákona lex Babiš. Na tom základě jsem svou bývalou firmu vložil do svěřenských fondů,“ zdůraznil premiér na tiskové konferenci po schůzce s prezidentem v Lánech.

V europarlamentu nyní podle jeho slov probíhá ze strany části poslanců „džihád proti Babišovi“. „Teď samozřejmě vidíme v Evropském parlamentu české poslance za TOP 09 a KDU-ČSL, kteří bojují proti zájmům České republiky ve jménu džihádu proti Babišovi,“ pokračoval premiér.

Jde podle něj o účelovou manipulaci celého auditu. „Je to interpretace právní a nějaký auditoři organizovaní na základě udání Pirátů nemají co vykládat české zákony. To má vykládat český soud a česká justice,“ poznamenal.

Znovu se opřel do Seznam Zpráv, že s blížícími se volbami rozjely kampaň Antibabiš. „Takže nikdo nic vracet nebude. Je to nesmysl. Opakovaně jsem to odmítl. Vrací se to ale ve vlnách. Budou volby, takže chápu, že váš server, který je známý tím, že vysílá antibabišovské informace od rána do večera, často lže,“ konstatoval.

Trvá si na svém vyjádření, že struktury v Evropské komisi se snaží ovlivnit volby auditem ohledně střetu zájmů. „Ty struktury jsou pirátské struktury. To je ten člověk, který udal Českou republiku na audit na MMR, a co stálo naše daňové poplatníky 800 milionů, na základě toho jsem ho vyhodil, protože je nemocný. Je to nemocný udavač,“ pokračoval ministerský předseda.

„Bylo by dobré, aby naši europoslanci, kteří štvou proti mně pod rouškou EPP, si byli vědomi toho, že jde o principiální problém, dotace byly vyplacené podle pravidel,“ zdůraznil opakovaně, že zde žádný střet zájmů nebyl.

Závěrem redaktorka České televize znovu vznesla dotaz, zda koncern Agrofert nemá vrátit státu peníze v případě, že Česko vyplatilo koncernu Agrofert peníze, které následně nedostalo proplacené z evropských peněz. „Tak paní redaktorko, vaši editoři vám stále píší nesmyslné otázky. Tak ještě jednou. Dotace, na které jsem nikdy neměl vliv, se vyplácí podle pravidel. Česká republika se musí bránit. Není možné, aby auditoři objednaní na základě udání vykládali český zákon. Tady nejde o Babiše, tady jde o princip,“ uzavřel premiér.

Konečné výsledky auditu Evropské komise ke vlivu Babiše na holding Agrofert, který premiér dříve vlastnil, se objevily koncem minulého týdne. V roce 2017 Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem do svěřenských fondů. Podle závěrečné zprávy auditu, kterou Komise zveřejnila v pátek, ale Babiš fondy ovládá, a je tak ve střetu zájmů.

