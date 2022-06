Přesná hranice. Tato. Putin pohrozil USA tvrdým zásahem

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16080 lidí podle agentury Reuters uvedl, že sice dodávky zbraní na Ukrajinu nejsou „ničím novým“ a dle něj ani nic nemění, ale avizoval, že by Rusko přikročilo k reakci, kdyby Kyjev obdržel munici delšího doletu pro systémy HIMARS, která může zasáhnout cíle vzdálené až 300 km.



Putin pohrozil, že v takovém případě Moskva udeří „na cíle, které dosud nezasahovala“.



„Pokud budou (rakety dlouhého doletu Ukrajině, pozn. red.) dodávány, vyvodíme z toho příslušné závěry a použijeme naše ničivé prostředky, kterých máme dostatek, k úderu na ty cíle, které zatím nezasahujeme,“ varoval podle ruské agentury TASS.

Putin rovněž uvedl, že dolet systémů Lockheed Martin HIMARS závisí na dodané munici a že dolet oznámený Spojenými státy je přibližně stejný jako u raketových systémů sovětské výroby, které Ukrajina již má, jako jsou Grad, Smerč a Uragan.



Podle něj by tak nové raketové systémy pro Ukrajinu v případě raket s kratším doletem pouze nahradily ty systémy, které Rusko Ukrajině zničilo, a v takovém případě by se situace v konfliktu nijak nezměnila.



Dodal, že má podle něj „povyk“ kolem západních dodávek zbraní za cíl konflikt protahovat.

Americké ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajině dodá čtyři systémy M142 HIMARS spolu s řízeným raketovým systémem s vícenásobným odpalováním, který má mít dosah přes 64 kilometrů.



Delší dolet odmítá Kyjevu dodat i americký prezident Joe Biden, který už nyní poskytnutí HIMARS Kyjevu podmiňuje tím, že budou sloužit pouze k obraně země před ruskými útočníky a nedojde při jeho použití k zásahům cílů na území Ruska. Rakety s dolety nad 80 kilometrů Biden odmítá poskytnout.



Za rozhodnutí poskytnout Ukrajině pouze rakety s kratším doletem Bidena silně kritizují republikáni. Republikánský senátor Lindsey Graham uvedl, že je tento krok „zradou Ukrajiny a demokracie samotné“. „Ukrajina nežádá americké vojáky – jen pokročilé zbraně na ochranu a obranu před Putinovou invazí,“ vysvětlil s tím, že je podle něj Bidenova administrativa „zastrašena“ ruskou rétorikou.

Apparently, once again the Biden Administration is intimidated by Russian rhetoric.



This is another terrible day in the continuing travesty of Biden’s foreign policy.