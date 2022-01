Přestaňme testovat ve velkém, řešit certifikáty a bát se, vyzývá mikrobioložka napovídající vládě

reklama

Zda bude Zelená členem zvláštního národního institutu, neví. V minulosti však v poradním sboru působila. „Předpokládám, že ano, i když se ke mně oficiální seznam členů nedostal.“ Při dosavadních schůzkách se podle ní hledaly cesty, jakým způsobem by tento institut měl pracovat, jakým způsobem by měl podávat návrhy. „V současné době seskupení pracuje formou práce v sekcích; závěrečné výstupy, závěry vydává předsednictvo,“ podotkla Zelená.

Některá současná vládní opatření konzultována s institututem podle jejích slov nebyla. Zelená například kritizuje plošné testování všech zaměstnanců. Označuje to za zbytečné: „Toto plošné testování se v minulosti několikrát provádělo a nějaký prokazatelný vliv na snížení té epidemie to úplně nemělo, neosvědčilo se to,“ zmínila. Následně kritizovala i nespolehlivost antigenních testů. „Směrem k omikronu je těch údajů ještě méně,“ zmínila Zelená.

„Pokud je omikron tak nakažlivý, jak vypadá, tak toto opatření s plošným testováním nezabrání jeho dalšímu šíření,“ poznamenala také Zelená.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

Co se týče zkrácení karantény i izolace na pět dnů, Zelená uvedla toto: „Vypadá to, že virus se šíří rychleji, namnoží se na sliznicích do velkého počtu, ale zase rychleji tedy i vymizí, takže třeba ve větším se podíl nakažených dokáže toho viru rychle zbavit, ale samozřejmě neplatí to stoprocentně. Takže to zkrácení karantény na pět dnů určitě bude mít ve svém důsledku to, že část těch lidí, kteří ještě budou nakažení, jakoby už budou propuštěni z té karantény, přesto budou infekční, ale zase si myslím, že kdyby se všichni nechávali v karanténě 14 dnů nebo jak dlouho, tak by ty důsledky byly daleko horší, to by opravdu vedlo ke kolapsu fungování společnosti. Takže i ten faktor toho pragmatismu tam je,“ dodala Zelená.

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 19530 lidí

Zelená rovněž hovořila o tom, že se musíme naučit s koronavirem žít.

„To znamená, že bychom se měli smířit s tím, že ten koronavirus tady s námi už zřejmě zůstane. A podle toho, jak se zatím choval, tak se dá předpokládat, že se bude chovat podobně jako ostatní sezonní respirační viry, nebo jako ostatní sezonní koronaviry, a že zkrátka koronavirus tady bude i nadále. A myslím si, že i takovým způsobem bychom se k němu měli začít chovat,“ míní Zelená, že bychom měli přestat testovat ve velkém, přestat se bát a přestat řešit certifikáty.

„Myslím si, že nakonec to k tomu dospěje, dříve či později, protože provádět tady to extenzivní testování, trasování a všechny tyhle záležitosti donekonečna opravdu nejde. A kdybychom to dělali, tak buď nám opravdu dojdou peníze a už to potom dál dělat nepůjde – nebo to ustane tehdy, když si to uvědomí nějaký osvícený politik a začneme se k tomu chovat jako k ostatním infekčním chorobám,“ zakončila mikrobioložka a viroložka Hana Zelená.

Psali jsme: Prezident Tokajev: Demokracie není tolerance Most: Nezastavujeme, máme zpoždění. Mostecká bude dva dny Senátor Chalupský: Podrobit se pod nátlakem považujeme za protiústavní Primátor Hřib: Praha a Středočeský kraj podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama