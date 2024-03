Prezident Botswany: Tou masivní migrací škodíte i nám! Vynadal Němcům

30.03.2024 8:32

To, že si pouštíte do země každého, je absurdní! Prezident africké Botswany poslal vzkaz vládě do Berlína. Zdůraznil, že žádný žadatel o německý azyl z Botswany není legálním uprchlíkem a měl by být vrácen. Už proto, že odliv tolika mladých mužů Botswaně škodí a německou společnost narušuje. Němci původně doufali např. v to, že uprchlíci pomohou zaplnit uvolněná pracovní místa, ale to se nepodařilo zdaleka tak dobře.