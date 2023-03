Prezident Zeman přijal na Hradě rakouského prezidenta Van der Bellena

Před přijetím nastoupila v 10:30 slavnostně hradní stráž za doprovodu vojenské hudby. Před 11:00 na nádvoří dorazil prezident Zeman. U Matyášovy brány pak přijal Van der Bellena s manželkou. Ivana Zemanová na místě nebyla. Po nástupu hradní stráže a vojenské přehlídce vojáky pozdravil Van der Bellen. Oba prezidenti se pak odebrali na společné setkání. Spolu s rakouskou první dámou usedli v Habsburském salonku pod portréty císařovny Marie Terezie, jejího syna Josefa II. a dalších příslušníků panovnického rodu Rakouska-Uherska. "Josef II. myslím není příliš populární," zmínil rakouský prezident při společném fotografování před schůzkou. Zajímal se také o to, zda je někde k vidění portrét císaře Karla IV. Zeman rakouský prezidentský pár nabádal před fotoaparáty a kamerami k úsměvu. Řekl, že politici se mají usmívat, i kdyby to bylo hloupé.

Van der Bellen dorazil do Prahy ve středu. Přijel vlakem. Zeman má k rakouskému prezidentovi velmi přátelský vztah. Při společných setkáních ho oslovuje familiárně "Sašo". Van der Bellen se se Zemanem setkal například v červnu 2021 a v dubnu 2019 ve Vídni nebo v červnu 2017 v Praze. V čele Rakouska stojí od ledna 2017. Opětovně byl zvolen do úřadu loni na podzim.

Oficiální Van der Bellenův program začal dnes. Po Zemanovi měl na odpoledne v programu i jednání i se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem, s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a premiérem Petrem Fialou (oba ODS). Prahu opustí večer opět vlakem.

Zeman dnes kromě rakouského prezidenta vyznamenal i Güntera Geyera, předsedu dozorčí rady Vienna Insurance Group, uvedl na webu Hradu Ovčáček. Za přítomnosti Van der Bellena mu udělil medaili Za zásluhy. Geyer nastoupil v roce 1974 do tehdejší společnosti Wiener Städtische Versicherung a v roce 1988 se stal členem představenstva. Od července 2001 určoval jako generální ředitel a předseda představenstva rozvoj a expanzi koncernu. Z pozice předsedy představenstva odešel v roce 2012. Vienna Insurance Group je jednou z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, do skupiny patří i Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna.

V pátek se také do Česka přijede se Zemanem rozloučit maďarská prezidentka Katalin Nováková. Od začátku roku se končící český prezident setkal v Náchodě s polským prezidentem Andrzejem Dudou, na poslední zahraniční návštěvě byl na Slovensku, kde jednal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rozloučil se i se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Bělehradě a prostřednictvím video spojení hovořil v pondělí s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a ve středu před týdnem s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. Už v lednu se spojil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Rakouská neutralita by za jistých okolností mohla vést k tomu, že by se země mohla stát mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Zeman po setkání s Van der Bellenem. Hlavy států ČR a Rakouska po rozlučkovém jednání na Pražském hradě ocenily vzájemné vztahy. Zeman poděkoval svému rakouskému protějšku za podporu české menšiny, mluvili také například o stavbě dálnic nebo o jaderné energetice, ke které mají obě země rozdílný přístup. Van der Bellen vyzdvihl české předsednictví v Evropské unii.

Podle českého prezidenta oba státníci měli dnes příležitost se nejen rozloučit, ale také probrat záležitosti společných zájmů. Zeman ocenil rozvoj ekonomické, kulturní i vědecko-technické spolupráce. Poděkoval svému protějšku za podporu české menšiny v Rakousku včetně české školy. Dotkli se i výstavby dálnic mezi Lincem a Prahou nebo mezi Brnem a Vídní. "Obě strany konstatovaly, že jsme sice ujišťováni, že tyto stavby budou co nejdříve dokončeny, ale realita někdy za tímto ujišťováním poněkud zaostává," poznamenal.

Dodal, že se shodli na otázkách kolem Ukrajiny. Van der Bellen označil podporu Česka Ukrajině ve všech oblastech za úctyhodnou. Česku pogratuloval k organizaci předsednictví v EU, které se podle něj konalo ve velmi kritické fázi, kdy se podařilo prokázat evropskou solidaritu i v čase válečného ohrožení. Poznamenal, že Rakousko je vojensky neutrální, ale neutralita neznamená lhostejnost. Za důležité označil, aby EU stála pospolu a nenechala se rozdělit.

Podle Zemana může být v některých případech princip neutrality výhodný. "Říkal jsem panu prezidentovi, že neutralita Rakouska může v jistých souvislostech umožnit, aby tato země hrála mediační roli v případě Ukrajiny a Ruska," řekl Zeman. Možnost zprostředkování Zeman v minulosti zmínil i v případě Číny nebo Srbska. "Země, která není neutrální, takovou roli samozřejmě mít nemůže... Já se samozřejmě nechci vměšovat do vnitřních záležitostí Rakouska, pouze jsem upozornil, že v jistých kontextech – například pokud jde o mediační roli – může být neutralita výhodou," uvedl český prezident.

Ani dnes na tiskové konferenci neopomněl poznámku na adresu novinářů. "Já miluji novináře. Jsou to nesmírně inteligentní lidé, no téměř tak inteligentní jako politici," dodal Zeman.

Řekl, že vztahy ČR a Rakouska jsou "zcela nekonfliktní a přátelské", rozdělujícím tématem je jaderná energie. Podle Van der Bellena má Rakousko na tuto otázku jiný pohled než většina zemí EU. Připomněl, že rakouský postoj vychází z rozhodnutí v referendu před několika desetiletími a dodnes je na něm shoda. Rakouský prezident dodal, že rakouská strana je "v určitém smyslu spokojena" s výměnou informací s ČR a Slovenskem.

Van der Bellen poznamenal, že pozorovatelům jistě neujde, že i přes rozdílné pohledy na některá témata si s českou hlavou státu spolu ale velmi dobře rozumějí. "Přátelství dvou prezidentů je myslím pěkný symbol, symbol pro Evropu. Jsme rozdílní, ale dobří sousedé," uvedl rakouský prezident. V programu má i setkání se Zemanovým nástupcem. "Budu se samozřejmě dál snažit naše excelentní dvoustranné vztahy pěstovat a budovat také s designovaným prezidentem Petrem Pavlem," dodal Van der Bellen.

Fiala přijal Van der Bellena v pražské Kramářově vile. Na twitteru po schůzce uvedl, že Česko s Rakouskem pojí společná historie. "Máme výborné vzájemné sousedské vztahy, které chceme dále rozvíjet. Mluvili jsme především o ekonomické a kulturní spolupráci. Panu prezidentovi jsem poděkoval za podporu vídeňských Čechů, zejména Školskému spolku Komenský. Bylo to moc milé setkání," napsal.

Zvolený prezident Petr Pavel se odpoledne neformálně sešel s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem. Do malostranské restaurace U Glaubiců, kde setkání vzbudilo velký zájem turistů, je doprovodily manželky Eva Pavlová a Doris Schmidauerová. Van der Bellen dorazil do Prahy, aby se rozloučil s končícím prezidentem Milošem Zemanem. Na programu měl dnes i schůzky s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a premiérem Petrem Fialou (oba ODS).

Budoucí český prezident, kterého čeká inaugurace za týden, a rakouská hlava státu si k neformální schůzce rezervovali místa v restauraci nedaleko Poslanecké sněmovny. Ke stolu zasedli politici společně s manželkami. V restauraci se prezidentské páry zdržely zhruba 45 minut. K pivu si dávaly škvarkovou pomazánku, pomazánku obazda a tatarský biftek. Na místo dorazili i velvyslanci Bettina Kirnbauerová a Jiří Šitler.

Pavel v pondělí uvedl, že dnes s Van der Bellenem a v pátek s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou ho čekají krátké schůzky. "Je to především neformální zdvořilostní návštěva, abychom se poznali a navázali vztahy, žádné zvláštní okruhy otázek pro tyto schůzky připraveny nejsou," řekl.

O schůzce s Petrem Pavlem informoval rakouský prezident i na svém Twitteru. „Naše společná Evropa začíná tam, kde se lidé setkávají a mluví spolu. Jsem tedy obzvláště rád, že se setkávám s nově zvoleným prezidentem @general_pavel dnes v Praze. Utvářejme budoucnost Evropy, budoucnost našich dvou zemí, ve prospěch budoucích generací,“ napsal.

