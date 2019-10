Prezident i premiér podpořili investice do armády a její modernizaci

Česká republika musí kvůli situaci ve světě masivně zbrojit a nabírat nové vojáky, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) při připomenutí 100 let od vzniku generálního štábu armády. Česko podle něj zaspalo ve zbrojení dobu a stav vojenské techniky není dobrý. Vyslovil lítost nad tím, že po revoluci byl zdecimován československý zbrojní průmysl. Prezident Miloš Zeman poukázal na oběti českých vojáků v zahraničních misích. Podle něj ukazují, že česká armáda, traumatizovaná svou historií, opět bojuje. I prezident se vyslovil pro vyšší investice do armády. Uvítal, že armáda plánuje vytvoření praporu bezpilotních prostředků.

Armáda si dnes 100 let existence generálního štábu připomněla několika akcemi. Na Vítězném náměstí byla nejprve zahájena panelová výstava mapující historii generálního štábu. Zároveň dnes generální štáb pořádal na Vítězném náměstí na travnatých plochách u Vysoké školy chemicko-technologické svou prezentaci včetně výstavy vojenské techniky.

Dopoledne se v Domě armády v Praze sešly desítky současných i minulých velitelů českých ozbrojených sil. Zeman se před nimi vyslovil pro vyšší investice do armády a opět doporučil, aby se armáda vyzbrojila drony. Praxe ve světě podle něj prokázala jejich užitečnost. „Jsem proto rád a oceňuji to, že bude zřízen prapor dronů,“ řekl.

Prapor bezpilotních prostředků armáda podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) zřídí od počátku roku. Náčelník generálního štábu Aleš Opata řekl, že prapor bude nabývat schopností postupně, a to v kategorii miniaturních bezpilotních prostředků až po větší stroje. Bude sídlit v Prostějově. Armáda už drony ve výzbroji má, používá je hlavně k průzkumu na zahraničních misích v Afghánistánu a v Mali. Nový prapor schopnosti armády v této oblasti centralizuje do jedné jednotky. Bude mít i schopnost analýzy získaných dat. Do budoucna chtějí mít vojáci k dispozici i bojové drony.

Zeman dnes také připomněl smrt 14 českých vojáků v zahraničních misích. „I tyto oběti ukazují, že naše armáda, traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje,“ poznamenal Zeman. Étos bojeschopné, ale i bojující armády by si podle něj Česko mělo odnést do budoucna.

Podle Babiše má Česko skvělé vojáky, zaspalo ale dobu ve zbrojení armády. „Žijeme ve světě, ve kterém musíme zbrojit, a to masivně, musíme nabírat vojáky,“ řekl. Evropa by se podle něj měla v souvislosti s posledním vývojem zamyslet nad zajištěním bezpečnosti svých občanů. Návrh evropské armády označil za nesmysl.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) ocenil rychlost, s jakou se československá a posléze česká armáda dokázaly po revoluci zapojit do mezinárodních vojenských misí. „Naši vojáci mají ve světě velmi dobré jméno a skvělou pověst. Kdybychom k tomu přidali více odvahy a rychlosti v modernizaci armády, bylo by to téměř dokonalé,“ řekl.

Opata uvedl, že armáda se nyní nachází v největším modernizačním a transformačním procesu ve své moderní historii. Dodal, že armáda pracuje na moderní vojenské doktríně a účelem je mít armádu dobře vyzbrojenou a silnou nejenom na papíře.

Metnar vyzdvihl, že armáda je hrdá a těší se vysoké důvěře obyvatel i spojenců. Generálnímu štábu popřál, aby si vysokou úroveň udržel i v budoucnosti. „Protože bez kvalitního velení nemůže být ani dobrá armáda,“ řekl.

