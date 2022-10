Prezident zdravého životního stylu. Janeček podpisy nemá, pořád ale plánuje, co na Hradě změní

reklama

Pozornost české veřejnosti a médií se upíná na nadcházející prezidentskou volbu, která se uskuteční v lednu příštího roku. O nejvyšší ústavní funkci ve státě se chce utkat hned několik osobností, z nichž devatenáct už svou kandidaturu oficiálně potvrdilo. O jiných možných kandidátech, zejména o případné účasti expremiéra Andreje Babiše, se zatím jen spekuluje. Mezi potvrzenými uchazeči v blížícím se klání o Hrad je i matematik a miliardář Karel Janeček, který dlouhodobě podniká v různých odvětvích a angažuje se ve všemožných projektech, od vědy a vzdělávání až po politický aktivismus. Na svých oficiálních webových stránkách se mimo jiné chlubí tím, že založil Nadační fond pomoci, který „podává pomocnou ruku obětem podvodů, agrese a iracionální byrokracie“, a že v Chorvatsku skákal z letadel. Janeček nedávno poskytl rozhovor pro pořad Inovace Republiky publikovaný na platformě YouTube, v němž prozradil, co mu na dnešním stavu společnosti vadí, a poodhalil své plány v případě zvolení hlavou státu.

Janečkova vize pro Českou republiku

Karel Janeček popisuje současný svět jako „marasmus“, v němž jsou morální hodnoty pošlapávány. Stát prý funguje špatně a celý systém je zborcený. Jeho nabízený recept? Tvrdí, že chce inspirovat lidi k odvaze, a tím strhnout „velkou vlnu změn“. Jak přesně by taková vlna měla vypadat a k jakému společenskému uspořádání by nás měla posunout, sice neprozrazuje, ale některé své plány, které chce realizovat v případě svého volebního vítězství, v rozhovoru poodhalil. Prý chce jakožto budoucí hlava státu zřídit „úřad ombudsmana pro spravedlivost“, který bude zastávat skupina osob, ačkoli podle svých slov ještě neví, jak přesně se bude funkce jmenovat. Slibuje, že „každý člověk, který bude mít odvahu upozornit na špatnosti a zasadit se o změnu“, bude mít v tomto úřadě zastání. „A to je právě ta změna, které chci dosáhnout,“ prohlašuje miliardář. Česká republika již má funkci ombudsmana (veřejného ochránce práv). Ten je podle současné právní úpravy volen Poslaneckou sněmovnou.

Janeček se v rozhovoru mimo jiné holedbá založením Nadačního fondu proti korupci a svým aktivistickým vystupováním proti amnestii bývalého prezidenta Václava Klause, která se podle něj týkala „ekonomických zločinců“. Říká, že chce ve společnosti dosáhnout více „spravedlivosti“. Konkrétní kroky, jimiž k tomuto cíli chce dospět, kromě zavedení již existující funkce ombudsmana, zatím neprozrazuje.

Dalším pilířem Janečkovy vize pro budoucnost České republiky je prý věda a vzdělávání, což jsou témata, jimiž se podle svých slov dlouhodobě zabývá a které jsou pro něj srdeční záležitostí. V tomto kontextu zmiňuje svůj podíl na vzniku matematické hry pro děti Mathesso, kterou pomáhal vytvořit v rámci projektu Science21.

Třetím pilířem miliardářovy vize v prezidentské kandidatuře je prý zdravý životní styl. Říká, že je důležité, aby společnost i jednotlivci našli v životě rovnováhu, přičemž rovnováha duševní je spojena s rovnováhou fyzickou. Svou vlastní rovnováhu Karel Janeček světu ukázal mimo jiné, když se letos v červenci na Facebook vyfotil, jak polonahý stojí na rukou.

Jak vnímá roli prezidenta v České republice?

Jak vnímá podstatu prezidentské funkce v České republice? Podle Janečka role hlavy státu spočívá zejména v tom, že má upozorňovat na různé problémy, a tím přispívat k nalézání celospolečenské shody na jejich řešení. „Prezident může zafungovat jako člověk, který nese baterku a posvítí na věci, které mu připadají špatně,“ říká miliardář a matematik. Svou myšlenku dále rozvádí slovy: „Nemusí to ale být tak, že posvítí na věc, která je špatně, a řekne: takhle se to musí udělat, takhle to rozkazuju, přikazuju a teď to budu dělat. Ne, prezident má tu úžasnou příležitost, že si může vybrat věci, které jsou špatně, na ty posvítí baterkou a dá energii té změně. Tím, že na něco upře svou pozornost prezident, tak ji upře i velká část národa.“

Domnívá se, že mnoho problémů v naší zemi se neřeší právě z toho důvodu, že na ně nikdo neupozorňuje. Prezident má podle něj v České republice z titulu své funkce dost velký respekt na to, aby dokázal nastolovat různá témata a vytvářet pro ně potřebný mediální prostor. Svůj vliv prý může uplatňovat tím, že se schází s poslanci, členy vlády a ostatními ústavními činiteli, promlouvá do médií atd. Způsob, jakým nejvyšší ústavní funkci vykonává současná hlava státu Miloš Zeman, prý nechce komentovat.

Volební kampaň

Podle Janečka je současný volební systém nastavený tak, že motivuje kandidáty k negativnímu stylu vedení kampaně. „Je to tak, že se vyplatí manipulovat, lhát, vyplatí se házet špínu,“ říká a následně dodává, že on se těmto taktikám v kampani vyhne. Na dotaz moderátora, jak hodnotí možné výsledky volby a zdali nějak komunikuje s ostatními uchazeči o Hrad, odpověděl, že v prezidentském klání zvítězí kandidát, který se v druhém kole utká s Andrejem Babišem, neboť ten prý nemá šanci uspět. Současný volební systém sice kritizuje jako ne zcela efektivní, ale zároveň se domnívá, že je pro jeho vlastní kandidaturu výhodný. Jeho nynější strategie prý spočívá v tom získat co nejvíce „aktivních podporovatelů“. Až v další fázi chce usilovat o hlasy většinové populace. Matematik a miliardář říká, že je přesvědčen o tom, že se mu to zatím daří.

Podle volebního průzkumu, který tento měsíc publikoval Ipsos, by nyní Karel Janeček v prvním kole prezidentské volby získal 6,2 % hlasů, čímž by se umístil na 6. příčce (v průzkumu vede Petr Pavel s 27,9 %). Tentýž průzkum naznačuje, že Janečkovo pevné voličské jádro tvoří 3,8 %, přičemž jeho volební potenciál dosahuje 10,2 %. Janečkovy preference tak zaznamenaly nárůst oproti volebnímu modelu, který na začátku září publikoval Median, podle něhož mělo miliardáře volit 3,5 % občanů. Janečkovi se však zatím nepodařilo nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů pro svou kandidaturu. Podle serveru iROZHLAS jich matematik má zatím kolem 30 tisíc. „S aktivním sběrem podpisů jsem začal až v průběhu září se spuštěním oficiální prezidentské kampaně. Čísla se mění každým dnem a významně rostou. Pevně tedy věřím, že požadované množství podpisů sesbíráme,“ vysvětlil situaci. Jelikož se však čas pro podání petičních archů pomalu krátí, Janeček prý nyní rovněž uvažuje o tom, že by mohl za účelem získání podpory oslovit i senátory.

