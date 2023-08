Prezidenti dorážejí na velký summit. Modí je na cestě, Putin bude na videu

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 57% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2300 lidí

Mezi předpokládaná témata summitu patří i expanze uskupení BRICS. V názoru na své rozšíření se státy rozcházejí, uvedla agentura Reuters. Skepticky se k němu staví Brazílie, Indie zůstává nerozhodnuta. Čína ve snaze o posílení svého vlivu rozšíření stejně jako Rusko a Jihoafrická republika podporuje. Podle té zájem o vstup projevilo přes 40 zemí světa včetně Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Íránu.

Diskutovat by se na summitu mělo také o další ekonomické spolupráci, způsobu posílení získávání finančních prostředků a poskytování úvěrů v rámci New Development Bank – banky BRICS.

Zpravodajský účet Insider Paper skrze Twitter informoval o příjezdu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Ruský prezident Vladimir Putin se zasedání nebude účastnit osobně kvůli Mezinárodnímu trestnímu soudu, který na něj kvůli údajným válečným zločinům na Ukrajině vydal zatykač. Summitu se proto Putin zúčastní virtuálně a v Johannesburgu ho bude zastupovat ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Ve dnech 22. až 24. srpna se Putin zúčastní XV. Summitu BRICS ve formátu VKS, oznámil Kreml. Ruský prezident bude účastníky summitu prostřednictvím videa informovat o prioritách ruského předsednictví v roce 2024. Na summitu BRICS budou za účasti Putina jednat o možném rozšíření sdružení, globální a regionální agendě a perspektivách jeho rozvoje,“ dal skrze Twitter vědět zpravodajský účet nakloněný Rusku.

