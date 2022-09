Prezidentská kandidatura Andreje Babiše. Zásadní prohlášení v tisku

reklama

Prezidentské volby klepají na dveře a Andrej Babiš, o němž se v průzkumech hovoří jako o jednom z favoritů, stále neřekl, zda se tohoto klání zúčastní. Hovoří se však i o možnosti, že by do prezidentské kampaně vyrazila méně kontroverzní Alena Schillerová.

Babiš by se pak mohl ucházet o premiérský post, což podle svých slov úplně nemůže vyloučit. „Když vidím tu zoufalost, bezradnost a neakčnost stávající vlády,“ poznamenal.

Minulý týden se hnutí ANO pokusilo vyslovit vládě nedůvěru. „Jaký má smysl uprostřed bouře hodit kapitána přes palubu?“ zazněla otázka na Babiše. „Ale vždyť Petr Fiala není žádný kapitán! To přece vidí úplně každý, říkají to i lidé, kteří chodí na vládu! My jsme byli menšinová vláda, ale když byla covidová krize, tak jsme zasedali klidně i několikrát za den i o víkendech,“ poznamenal Babiš.

Podle něj, kdyby vláda Petra Fialy padla, tak by se objednal u prezidenta a řekl mu, že stínová vláda hnutí ANO je připravená nastoupit a rychle vyřešit problémy země. „Řada by byla na prezidentovi, aby buď jmenoval předsedu úřednické vlády a chystaly by se předčasné volby, nebo by musela přijít nějaká jiná vláda této koalice. To ale není otázka na mě,“ zmínil Babiš.

„Já jsem krizový manažer, zažil jsem povodně 1997, 2002 a 2013, když se mi valila voda do chemiček, zažili jsme několik výbuchů v chemičkách a další průšvihy. V krizi můj manažerský výkon stoupá,“ řekl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vždyť ta současná vláda je bezradná a nekompetentní, pan premiér nic neřídí. Vládu řídí pan Stanjura, který neustále říká, že nejsou peníze. A úplná katastrofa je pan Síkela. Arogantní bankéř, který za těch devět měsíců vůbec nepochopil, že ministr je tu pro lidi, že je jejich zaměstnancem. Vrcholem je, že stejně arogantní jako doma je i na Radě ministrů EU, které předsedá,“ zmínil Babiš.

To, že jej někteří lidé nenávidí, přisuzuje vybraným novinářům a komentátorům. „Já tomu také říkám ‚polistopadový kartel‘. To jsou vybrané struktury, kterým jsem buď překazil rozkrádání státu, nebo mezi které jsem prostě nezapadl. Když jsme šli do vlády s ČSSD, tak si mysleli, že budeme spolu ‚dělat kšefty‘ tak, jak to bylo za opoziční smlouvy. A když jsem odmítl, tak na mne připravili vymyšlené kauzy. Co jsem ministr, premiér, poslanec, nemají na mne vůbec nic, tak se snaží vyrobit kauzy z věcí starých třináct, patnáct let, kdy jsem v politice nebyl. Z celé mojí politické kariéry nedokázali vyrobit vůbec nic, protože mám absolutně čistý stůl,“ zmínil Babiš.

V závěru rozhovoru pak ještě hovořil o prezidentských volbách. „Prezident má omezené pravomoci... Hnutí funguje, je tam plno schopných lidí, kteří by mohli kandidovat na prezidenta,“ zmínil někdejší ministry Alenu Schillerovou či Karla Havlíčka a také expředsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. O tom, kdo do hradního klání půjde, podle něj rozhodne předsednictvo a jeho poslanci.

Psali jsme: Pokud Putin vyhlásí válku a spustí mobilizaci... Exministr tuší, co se děje ve velkých ruských městech MZV: Ministr Lipavský povede českou delegaci na zahájení 77. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku „Speciální vojenská operace“ na Ukrajině? Plán je stejný, nemění se, oznámil Putin Startují Dny NATO. Předvedou se letouny F-35 i ženská protiteroristická jednotka. A dál...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama