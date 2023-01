Prezidentští kandidáti a ti, kteří stojí za nimi. Václav Klaus v den voleb udeřil

reklama

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 28% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 5% hlasovalo: 29886 lidí ve své páteční glose při příležitosti začátku volby již čtvrtého prezidenta naší polistopadové republiky podotkl, že se zdá, že již o volbě Zemanova následovníka na Hradě bylo „řečeno všechno, a že už téměř všechno o sobě řekli i všichni nabízející se kandidáti“. Přesto dle něj ještě dvě věci zůstaly nesdělené.



Kandidáti se dle něj „nesnažili“ vysvětlit, „jakým řízením osudu se do vybrané skupiny možných budoucích prezidentů dostali“. „Šlo totiž o sebevýběr kandidátů a za nimi stojících mediálních agentur. A mnohá témata zůstala tabu. V mnoha ohledech ta nejdůležitější,“ míní bývalý prezident České republiky.



Vážné změny dle něj přinesla také přímá volba hlavy státu. A ty dle něj nebyly ani zdaleka dobré. „Přímá volba znamenala rezignaci politických stran, jako základního prvku našeho systému parlamentní demokracie, na výběr vhodného kandidáta. To je nevysvětlitelným a neobhajitelným defektem naší politiky. Kandidát není vybírán – myšleno jakoukoli reprezentativní skupinou našich občanů. Pouze se nechává zvolit. To považuji za jistou formu negativního výběru, který postrádá jakýkoli pozitivní smysl,“ míní Klaus.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou



Místo politického vymezení se letošní prezidentské volby dle Klause přesunuly do úplně jiné kategorie, než jakou by dle jeho mínění měly být. „Prezident je součástí politiky. Volby by proto měly být vymezeny politicky, což naše letošní prezidentské volby nejsou. Stala se z nich spíše jakási soutěž typu volby královny krásy (pokud se nemýlí kandidátka Nerudová, že ji její půvab a mládí znevýhodňuje),“ podotkl.



„Krása“ dle někdejšího prezidenta není myšlena jen v onom úzkém slova smyslu, ale je jí myšlena i „morálka, bezúhonnost, vyšší principy mravní, ušlechtilost a podobné charakteristiky“. „To jsou ale požadavky na každého slušného člověka, to nejsou žádné specifické prezidentské charakteristiky,“ míní však Klaus s dodatkem, že „prezident má umět něco jiného“, ale to dle něj „bohužel není – díky našemu zvolenému systému prezidentské volby – u nás vůbec vypointováno“.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale děj se vůle boží,“ zakončil svůj komentář k aktuální volbě nové hlavy našeho státu nástupce Václava Havla a předchůdce Miloše Zemana.



Václav Klaus již dříve uvedl, že si mezi prezidentskými kandidáty – mezi nimiž je předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš, poslanec Jaroslav Bašta (SPD), Karel Diviš, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima – nedokáže vybrat nikoho, komu by chtěl vhodit svůj hlas.



„Nedovedu si představit, že bych šel v prvním kole dát někomu svůj hlas. V žádném případě nepůjdu,“ řekl Klaus v rozhovoru pro XTV.cz s tím, že přímá volba dle něj „zničila prezidentskou funkci“.



„Je to ostudné, je to smutné, ale nemohu se odhodlat, abych někomu dal svůj hlas. Nemohu se odhodlat, abych někomu dal svůj hlas,“ dodal.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mnoho lidí dle něj „hledá protestního kandidáta“ a v této souvislosti zmiňují poslance SPD Jaroslava Baštu. Toho však Klaus podpořit – minimálně pro první kolo prezidentské volby – odmítá.



Sám prý nesdílí pocit, že by měl Baštu volit, jelikož jde o jakýsi „protestní hlas rebelující osobě“. „Nevím. Já jsem ho zažil v jeho ministerských a velvyslaneckých funkcích,“ vysvětlil a podotkl, že „nemá motivaci, jako má celá řada mých známých“, že by Bašta byl vhodným kandidátem na prezidenta.

Psali jsme: Drahé energie – EU to chce. A používá válku, abyste jí uvěřili, míní Ivo Strejček Danuše „Máňa“ prezidentkou? Co je to za způsoby? Ringo Čech zboural volby Chvilkaři chystají velké loučení se Zemanem. Na Hrad proniknou jako turisté... Řeknete tam ,,Stanjura” a dostanete přes držku. Babiš odhalil víc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.