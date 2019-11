Přibylo rodičů, kteří pobírají nižší rodičovskou na delší dobu

Výši měsíčního rodičovského příspěvku mohou lidé měnit jednou za tři měsíce. S vyšší dávkou si celkovou částku vyberou rychleji. Pokud by pobírali celou dobu 6000 korun, rodičovskou by čerpali do 3,5 roku dítěte. Příspěvek do 6000 korun si loni v září nechala vyplácet necelá čtvrtina rodičů na rodičovské, letos 29 procent.

Novela se zvýšením rodičovské ještě neplatí. Bude ji schvalovat Senát a k podpisu ji dostane prezident. Ministerstvo práce a úřad práce oznámily, že příspěvek se rodičům pak zvedne automaticky. „Rodiče budou muset řešit jen případné úpravy čerpání měsíční částky,“ uvedly ministerstvo a úřad v tiskové zprávě.

Díky případnému snížení dávky se dá čerpání prodloužit. Na navýšenou sumu tak mohou dosáhnout i rodiče, kteří by si jinak peníze od státu už vybrali a přidání se jich netýkalo. Na internetu jsou na řadě webů rady, jak by měli lidé postupovat, aby z přidávaných 80.000 korun dostali co nejvíce. Všem se celou částku získat nepodaří. Záležet bude na tom, kolik měsíců čerpání bude ještě zbývat a jaký měli výdělek. Příspěvek může činit nejvýš 70 procent základu příjmu jako mateřská. Nejméně je možné měsíčně pobírat 50 korun. Podle webů by rodiče měli nejdřív dávku snížit a pobírání protáhnout, po třech měsících pak příští rok hned zas zvednout.

Například lidé, kteří měli mateřskou nízkou, nebo ji kvůli neplacení nemocenského pojištění neměli vůbec, mohou měsíčně dostávat rodičovskou nejvýš 7600 korun. K vyčerpání 80.000 korun by tak bylo potřeba deset měsíců. Pro rodiče s výdělkem 20.000 hrubého by příští rok příspěvek mohl podle kalkulačky ministerstva práce činit nejvýš 13.830 korun. U výdělku 30.000 korun by to mohlo být 20.730 korun měsíčně, u 40.000 korun pak 26.340 korun. Maximální rodičovská by se měla dostat na 42.720 korun, a to u mzdy či platu zhruba nad 106.000 korun.

Statistiky o tom, kolik rodičů žádá o snížení dávky a prodloužení rodičovské do příštího roku, úřad práce nemá. Do 6000 korun měsíčně loni v srpnu pobíralo 71.322 otců a matek. O měsíc později jich bylo o 693 méně. Do letošního srpna se počet zvedl na 81.592 a do září pak na 83.461.

Dávku do 7600 korun, aby rodičovská trvala aspoň do potomkových tří let, mělo loni v září 217.818 rodičů. Letos v září si ji nechalo vyplácet 226.409 lidí, tedy téměř čtyři pětiny rodičů. Víc než 7600 korun – což představuje vyčerpání částky před potomkovými třetími narozeninami – před rokem pobíralo 66.003 příjemců a letos 60.660.

Vládní koalice před rokem oznámila, že rodičovskou zvedne o 80.000 korun všem rodičům dětí do čtyř let. Kvůli zpomalení ekonomiky pak chtěla od roku 2020 sumu navýšit jen rodinám s nově narozenými dětmi. Nakonec se dohodla na tom, že by víc měli dostat i rodiče dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Pravicová opozice s tím nesouhlasí. Podle ní by měly dostat přidáno všechny rodiny s dětmi do čtyř let.

Podle některých expertů na sociální problematiku si bude část rodičů pobírání uměle prodlužovat a návrat do práce oddalovat. Odborníci poukazují na to, že Česko má rodičovskou ve srovnání s jinými státy dlouhou, a to do čtyř let věku dítěte. S potomkem zůstávají doma hlavně matky. Několikaletá pauza pak výrazně zhoršuje jejich uplatnění na trhu práce, jejich výdělky do budoucna i důchody ve stáří, dokládají studie.